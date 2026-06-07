007 First Light : MAJ des ventes, contenu à venir, et petite mise au point de la part d'Amazon Games

Il y en a des trucs à dire suret l'on va commencer par la divulgation d'une feuille de route proposant notamment un mode NG+, un nouvel outil, des missions supplémentaires dont une remettant en avant Bawna (Lenny Kravitz) bien moins présent dans le jeu de base que ne laissait suggérer le marketing.En deuxième point, le jeu vient de dépasser les 3 millions de ventes avec toujours de belles perspectives sur la longueur et une version Switch 2 cet été, et l'on terminera par un petit rétropédalage de la part d'Amazon, ou plutôt une précision importante : même si d'éventuelles suites seront cette fois éditées par Amazon Games (qui rappelons-le possède maintenant les droits de la licence), IO Interactive restera aux commandes. C'est le plus important.