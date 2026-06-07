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007 First Light : MAJ des ventes, contenu à venir, et petite mise au point de la part d'Amazon Games
Il y en a des trucs à dire sur 007 First Light et l'on va commencer par la divulgation d'une feuille de route proposant notamment un mode NG+, un nouvel outil, des missions supplémentaires dont une remettant en avant Bawna (Lenny Kravitz) bien moins présent dans le jeu de base que ne laissait suggérer le marketing.

En deuxième point, le jeu vient de dépasser les 3 millions de ventes avec toujours de belles perspectives sur la longueur et une version Switch 2 cet été, et l'on terminera par un petit rétropédalage de la part d'Amazon, ou plutôt une précision importante : même si d'éventuelles suites seront cette fois éditées par Amazon Games (qui rappelons-le possède maintenant les droits de la licence), IO Interactive restera aux commandes. C'est le plus important.

  • 007 First Light : MAJ des ventes, contenu à venir, et petite mise au point de la part d'Amazon Games
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roivas, killia
publié le 07/06/2026 à 11:31 par Gamekyo
commentaires (5)
roivas publié le 07/06/2026 à 11:33
Pour le moment la plus belle surprise de cette année.
mattewlogan publié le 07/06/2026 à 11:37
C’est vraiment un super jeu
J’ai trop kiffé
ouroboros4 publié le 07/06/2026 à 12:16
J'ai un peu de mal à saisir le NG+ étant donner que tu es libre de reprendre à partir de n'importe quel chapitre
shanks publié le 07/06/2026 à 12:17
ouroboros4
Peut-être que le NG+ ajoutera des variables qui manque cruellement au jeu.
sosky publié le 07/06/2026 à 13:01
J’en suis presqu’a la fin je pense, pour l’instant une seule mission m’a fait chier (une où suis Greenway)
Gras
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Fiche descriptif
007 First Light
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Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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