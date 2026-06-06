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Square Enix annonce Final Fantasy VII Revelation, avec trailer, gameplay et fenêtre de lancement
C'était donc bien lui le One More Thing de la conférence principale du Summer Game Fest (et pas Half-Life 3 mais c'est la vie, c'est comme ça), et même si rien n'empêche des extensions à l'avenir pour gratter des billets, le communiqué est clair : Final Fantasy VII Revelation, c'est son nom, sera bien l'épisode final de la saga « remake ».

Prévu pour le printemps 2027 directement sur les quatre supports du marché, cet épisode compte bien tout balancer niveau contenu : un monde encore plus ouvert, la possibilité de sauter de votre vaisseau pour atterrir n'importe où (salut Crimson Desert), l'ajout des dernières zones restantes, l'arrivée de Cid et Vincent en persos jouables, une sorte de système de jobs car il n'est jamais trop tard, et enfin, évidemment, les fameuses « Armes » qui réserveront de très grands moments.



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publié le 06/06/2026 à 00:59 par Gamekyo
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Final Fantasy VII Revelation
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Nom : Final Fantasy VII Revelation
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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