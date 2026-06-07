[RAPPEL] Xbox Games Showcase à 19h00

Dernier rendez-vous majeur du Summer Game Fest, sauf si Nintendo prépare un truc derrière, le Xbox Games Showcase se tiendra ce soir à 19h00 avec la certitude d'y voir des morceaux commeet bien entenduqui aura son propre focus dans la foulée pour préparer sa sortie (peut-être en octobre).Hormis cela, on aimerait bien avoir des nouvelles de projets en attente commeet(chez Bethesda, on préfère par contre tempérer nos attentes), mais on peut au moins dire ce qu'il n'y aura pas : la Xbox Helix, ce n'est pas encore pour tout de suite.