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[RAPPEL] Xbox Games Showcase à 19h00
Dernier rendez-vous majeur du Summer Game Fest, sauf si Nintendo prépare un truc derrière, le Xbox Games Showcase se tiendra ce soir à 19h00 avec la certitude d'y voir des morceaux comme Halo : Campaign Evolved, Fable, Modern Warfare 4 et bien entendu Gears of War : E-Day qui aura son propre focus dans la foulée pour préparer sa sortie (peut-être en octobre).

Hormis cela, on aimerait bien avoir des nouvelles de projets en attente comme State of Decay 3 et Clockwork Revolution (chez Bethesda, on préfère par contre tempérer nos attentes), mais on peut au moins dire ce qu'il n'y aura pas : la Xbox Helix, ce n'est pas encore pour tout de suite.

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publié le 07/06/2026 à 10:14 par Gamekyo
commentaires (12)
grospich publié le 07/06/2026 à 10:20
J'espère qu'il y aura du Fallout 3 au menu.
negan publié le 07/06/2026 à 10:23
Je suis déjà tout nu
zboubi480 publié le 07/06/2026 à 10:25
Impatient....Sharma ayant annoncé un "reset" complet de XBOX dans les 100 jours, peut être un premier aperçu ce soir ! Apres un State of Play "sympathique" malgré leurs 2 grosses exclues Wolverine et God of War qui créent un peu de polémique, XBOX a un boulevard. Faut qu’ils saisissent cette opportunité. Ce soir 19h00
link49 publié le 07/06/2026 à 10:27
Vriement hâte!!!
fritesmayo76 publié le 07/06/2026 à 10:28
J'espère voir Rare (et pas pour Sea of Thieves, plus Banjo ou Conker)
maxx publié le 07/06/2026 à 10:32
Je suis curieux d'en voir plus sur E day. Le jeu ne m'intéresse pas, c'est pas trop mon truc cette licence, mais au moins pour l'aspect visuel et technique. Ce sont des monstres de l'UE donc hâte d'en voir plus

Mais surtout j'ai envie d'en voir encore plus de Fable, lui j'ai très très hâte
jenicris publié le 07/06/2026 à 10:32
Et l'autre avec sa GDC encore, il changera jamais

Sinon curieux de voir Gears E-Day!
marcus62 publié le 07/06/2026 à 10:35
J'ai hâte !

On sait quelle heure va durer le show ?

J'ai beaucoup apprécié le State of Play, beaucoup moins le SGF. J'attends avec impatience cette conférence Xbox. Voir du gameplay de Gears E-Day, revoir du Fable, curieux de voir State of Decay 3 plus ambitieux que les deux précédents, il y aura je pense du Blade et en tiers, Métro 2039 que j'attends beaucoup. The Witcher 4 ? A défaut de TES VI...

Curieux de voir le one more thing côté Xbox.
mithrandir publié le 07/06/2026 à 10:48
La conf que j'attends le plus ! Ça s'annonce de toute beauté !
nobleswan publié le 07/06/2026 à 10:52
Let's go
ratchet publié le 07/06/2026 à 10:54
Pas spécialement hâte j’en ai plus la console mais curieux de voir!
azerty publié le 07/06/2026 à 11:01
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