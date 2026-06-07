[RAPPEL] Xbox Games Showcase à 19h00

Dernier rendez-vous majeur du Summer Game Fest, sauf si Nintendo prépare un truc derrière, le Xbox Games Showcase se tiendra ce soir à 19h00 avec la certitude d'y voir des morceaux comme Halo : Campaign Evolved, Fable, Modern Warfare 4 et bien entendu Gears of War : E-Day qui aura son propre focus dans la foulée pour préparer sa sortie (peut-être en octobre).
Hormis cela, on aimerait bien avoir des nouvelles de projets en attente comme State of Decay 3 et Clockwork Revolution (chez Bethesda, on préfère par contre tempérer nos attentes), mais on peut au moins dire ce qu'il n'y aura pas : la Xbox Helix, ce n'est pas encore pour tout de suite.
Mais surtout j'ai envie d'en voir encore plus de Fable, lui j'ai très très hâte
Sinon curieux de voir Gears E-Day!
On sait quelle heure va durer le show ?
J'ai beaucoup apprécié le State of Play, beaucoup moins le SGF. J'attends avec impatience cette conférence Xbox. Voir du gameplay de Gears E-Day, revoir du Fable, curieux de voir State of Decay 3 plus ambitieux que les deux précédents, il y aura je pense du Blade et en tiers, Métro 2039 que j'attends beaucoup. The Witcher 4 ? A défaut de TES VI...
Curieux de voir le one more thing côté Xbox.