The Last Ronin est remis sur les rails, avec PlatinumGames aux commandes

Sur le papier, une adaptation de, ça donne forcément envie, mais il fallait le bon développeur, et Paramount a trouvé un des meilleurs dans la catégorie action : PlatinumGames, tout simplement.On repartira malheureusement avec un simple teaser, preuve que l'heure n'est pas encore au vrai reveal et ça peut s'expliquer : suite à l'annonce il y a 3 ans, le développement a dû être mis à l'arrêt (pour ne pas dire annulé vu que ce n'est même plus le même développeur) après des problèmes de droits suite à la fusion entre Skydance et Paramount. La création de Paramount Games aura donc sauvé l'affaire, et reste à attendre de voir si le résultat sera à la hauteur.