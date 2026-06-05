recherche
News / Blogs
The Last Ronin est remis sur les rails, avec PlatinumGames aux commandes
Sur le papier, une adaptation de Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin, ça donne forcément envie, mais il fallait le bon développeur, et Paramount a trouvé un des meilleurs dans la catégorie action : PlatinumGames, tout simplement.

On repartira malheureusement avec un simple teaser, preuve que l'heure n'est pas encore au vrai reveal et ça peut s'expliquer : suite à l'annonce il y a 3 ans, le développement a dû être mis à l'arrêt (pour ne pas dire annulé vu que ce n'est même plus le même développeur) après des problèmes de droits suite à la fusion entre Skydance et Paramount. La création de Paramount Games aura donc sauvé l'affaire, et reste à attendre de voir si le résultat sera à la hauteur.

6
Qui a aimé ?
alucardhellsing, nicolasgourry, yanssou, spartan1985, tripy73, thekingofpop
publié le 05/06/2026 à 23:16 par Gamekyo
commentaires (9)
alucardhellsing publié le 05/06/2026 à 23:16
nicolasgourry publié le 05/06/2026 à 23:18
Curieux je suis
thekingofpop publié le 05/06/2026 à 23:19
Depuis quelques années je lis les BD, franchement ça fait plaisir, très hâte!
tripy73 publié le 05/06/2026 à 23:20
Avec Platinum Games derrière, j'ai vraiment hâte d’en voir plus.
masharu publié le 05/06/2026 à 23:20
PlatinumGames sur un nouveau jeu à commande, eux qui disaient vouloir être indépendants et s'auto-éditer, et bah ce n'est pas gagné...
kinectical publié le 05/06/2026 à 23:35
Pas prêt de le voir alors je dit minimum 2028
taiko publié le 05/06/2026 à 23:57
Dommage je n'apprécie pas spécialement les jeux platinium. Trop speed.
raoh38 publié le 06/06/2026 à 00:20
Pas fan du tout de voir du tortue ninja en mode sérieux et sans humour que le comic soit bien ou pas.... c'est pas leur adn. Surtout qu'il y en a que un . Y avait moyen de faire enfin un retour de la bande avec plus d'ambition mais non.
altendorf publié le 06/06/2026 à 00:26
masharu En même temps le pari de l'indépendance et l'auto-édition, c'est mal passé pour eux au point de perdre certaines pointures dans leur staff. Là c'est mission survie pour eux maintenant.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin
2
Ils aiment
Nom : Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin
Support : PC
Editeur : THQ Nordic
Développeur : Black Forest Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo