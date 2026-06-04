Cinéma : Mortal Kombat II, le plus gros succès de la franchise est parti pour être un échec

L'affairene semble pas très juteuse pour la Warner. Certes, cette suite tourne aujourd'hui à 125 millions de dollars au box-office mondial, en faisant le plus gros succès de l'histoire de la franchise au cinéma, mais c'est sans compter l'inflation (auquel cas l'original est devant, à plus du double !) et un autre problème.Le film aurait coûté 80 millions de dollars en budget brut, donc hors marketing (élevé), frais aux exploitants, distribution/doublage (etc), pour un total en réalité plus proche des 200 millions. La rentabilité n'y est clairement pas et peu de chances de l'atteindre vu la chute sur la troisième semaine et désormais une concurrence beaucoup plus élevée. Reste donc l'espoir de la VOD pour sauver les meubles, et ne pas risquer que lepourtant déjà validé soit tout simplement annulé.En attendant, on remettra cette bande-annonce qui claque toujours autant.