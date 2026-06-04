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Cinéma : Mortal Kombat II, le plus gros succès de la franchise est parti pour être un échec
L'affaire Mortal Kombat II ne semble pas très juteuse pour la Warner. Certes, cette suite tourne aujourd'hui à 125 millions de dollars au box-office mondial, en faisant le plus gros succès de l'histoire de la franchise au cinéma, mais c'est sans compter l'inflation (auquel cas l'original est devant, à plus du double !) et un autre problème.

Le film aurait coûté 80 millions de dollars en budget brut, donc hors marketing (élevé), frais aux exploitants, distribution/doublage (etc), pour un total en réalité plus proche des 200 millions. La rentabilité n'y est clairement pas et peu de chances de l'atteindre vu la chute sur la troisième semaine et désormais une concurrence beaucoup plus élevée. Reste donc l'espoir de la VOD pour sauver les meubles, et ne pas risquer que le Mortal Kombat III pourtant déjà validé soit tout simplement annulé.

En attendant, on remettra cette bande-annonce qui claque toujours autant.

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publié le 04/06/2026 à 04:44 par Gamekyo
commentaires (14)
adamjensen publié le 04/06/2026 à 05:33
C’est sûrement à cause du crâne rasé de Jade.
geralttw publié le 04/06/2026 à 05:34
200M de budget pour un film comme ça c’était parfaitement irréaliste de penser le rentabiliser
osiris67 publié le 04/06/2026 à 05:41
adamjensen Ca m a bien fait chier cette tete woke de jade mais j ai trouvé le film sympa en dehors de ça.
keiku publié le 04/06/2026 à 05:48
Va falloir redonner des cours d'économie a tous ce beau monde... notamment sur la gestion des couts, que ce soit au cinema ou au jv...
adamjensen publié le 04/06/2026 à 05:52
osiris67
Je le regarderais quand même à l’occasion, mais ouais, ce qu’ils ont fait à Jade, c’est chaud.
ratchet publié le 04/06/2026 à 06:06
Le film est cool.
L’acteur de Liu Kang est top et mérite de percer en vrai il a fait un travaille de fou sur son corps chapeau.
redxiii102 publié le 04/06/2026 à 06:08
osiris67 on voit sa tête partout
osiris67 publié le 04/06/2026 à 06:17
redxiii102 souvent, et de trop.
redxiii102 publié le 04/06/2026 à 06:32
osiris67 Par contre Kitana
osiris67 publié le 04/06/2026 à 06:58
redxiii102 Tout le reste est validé, decors, baston quasi non stop, references et hommage. Bonne adaptation honnetement.
redxiii102 publié le 04/06/2026 à 07:14
osiris67 Je ne l'ai pas encore vu et il a été très vite retiré de mon cinéma malheureusement. Du coup je l'attends en 4k. Je fais partie de ceux qui ont apprecié le premier, je risque d'adorer celui-ci aussi.
gaeon publié le 04/06/2026 à 07:57
Au ciné c'est niet mais si ça passe sur une plateforme de streaming dont j'ai l'abo je regarde ça sans problème
sasquatsch publié le 04/06/2026 à 09:04
Pas eu l'occasion d'aller au cinoche... Bon bin on attendra sa version stream...
benbenleader publié le 04/06/2026 à 09:37
Hmmm. Pour citer un sage parmi les sages : "QUI AURAIT PU PRÉVOIR ?".
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Fiche descriptif
Mortal Kombat 1
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Nom : Mortal Kombat 1
Support : PC
Editeur : Warner Bros Interactive
Développeur : NetherRealm Studios
Genre : combat
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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