KEMURI : le prochain projet signé Ikumi Nakamura arrivera lui aussi en 2027

On avait un peu oublié son existence depuis son annonce il y a trois ans, mais le projet de la sautillante Ikumi Nakamura (ex Tango Gameworks) a lui aussi pris forme : le jeu d'actionsortira en 2027, sur PC et PlayStation 5.Un titre qui nous plongera donc à Kemuri (justement), ville réputée pour être « la plus proche de l'au-delà » et donc forcément possible lieu de rencontre avec de nombreux esprits, et ceux qui les chassent car tous ne sont pas très gentils. On incarne l'un d'entre eux, muni de la capacité de prendre les pouvoirs de Yokai en ayant conclus un pacte avec eux (c'est représenté par des fringues, original), et la principale surprise est la présence d'un mode coopération à trois joueurs.Certes, le jeu sera jouable en solo mais en nous obligeant auquel cas à être accompagné par deux IA, on comprend très bien où le studio souhaite situer le principal intérêt.