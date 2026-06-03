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KEMURI : le prochain projet signé Ikumi Nakamura arrivera lui aussi en 2027
On avait un peu oublié son existence depuis son annonce il y a trois ans, mais le projet de la sautillante Ikumi Nakamura (ex Tango Gameworks) a lui aussi pris forme : le jeu d'action KEMURI sortira en 2027, sur PC et PlayStation 5.

Un titre qui nous plongera donc à Kemuri (justement), ville réputée pour être « la plus proche de l'au-delà » et donc forcément possible lieu de rencontre avec de nombreux esprits, et ceux qui les chassent car tous ne sont pas très gentils. On incarne l'un d'entre eux, muni de la capacité de prendre les pouvoirs de Yokai en ayant conclus un pacte avec eux (c'est représenté par des fringues, original), et la principale surprise est la présence d'un mode coopération à trois joueurs.

Certes, le jeu sera jouable en solo mais en nous obligeant auquel cas à être accompagné par deux IA, on comprend très bien où le studio souhaite situer le principal intérêt.

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loreislife, kisukesan
publié le 03/06/2026 à 10:28 par Gamekyo
commentaires (12)
shanks publié le 03/06/2026 à 10:31
(et ce serait bien que la demoiselle arrête d'essayer d'être un meme ambulant, c'était rigolo 5 minutes)
altendorf publié le 03/06/2026 à 10:38
shanks J’avoue au début c’était drôle et mignon mais là c’est forcé de ouf. Cela donne même plus l’impression qu’elle se fait une promo pour elle même que son jeu.
abookhouseboy publié le 03/06/2026 à 10:39
On dirait un mélange de licences plus ou moins oubliées, come Ghost Wire, Infamous ou Fury.
bladagun publié le 03/06/2026 à 10:53
En vrai pourquoi pas ça m'intéresse assez
mattewlogan publié le 03/06/2026 à 10:58
En vrai ça a l’air sympa
ratchet publié le 03/06/2026 à 11:00
Ça a l’air cool !
guiguif publié le 03/06/2026 à 11:08
Une sorte de Ghostwire Tokyo en 3eme personne et en coop... a voir, en espérant que ce soit mieux que ce dernier.
azerty publié le 03/06/2026 à 11:50
Bon si c'est solo, on verra. Dans ma liste en promo un jour
fan2jeux publié le 03/06/2026 à 12:09
Je trouve la DA du jeu vraiment bonne
newtechnix publié le 03/06/2026 à 12:17
Circonspect, par moment cela me botte et d'autres je baille

wait'n see
rugalwave publié le 03/06/2026 à 13:44
Bof tout ca pour ca la pauvre son jeu va bider tellement sévère...
kratoszeus publié le 03/06/2026 à 17:25
rugalwave je me dis la même chose même si le jeu a l'air vraiment pas mal et original
Gras
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Fiche descriptif
KEMURI
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Nom : KEMURI
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : UNSEEN
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
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