Rayman Legends Retold a réussi à surprendre

Cela fait longtemps que Ubisoft n'avait pas créé la surprise mais il faut bien le reconnaître, ce remake de, il a une bien plus belle gueule qu'attendue avec un moteur neuf pour se permettre un jeu de caméra et perspective, et même en bonus :- Un mode Kung Foot amélioré- Des niveaux musiques inédits !!Sortie prévue le 1er octobre sur tous les supports et pour l'heure, l'éditeur n'a pas encore officialisé la version Enhanced de, prétendument inclus avec le premier cité (ou alors dans une édition spéciale).