Rayman Legends Retold a réussi à surprendre

Cela fait longtemps que Ubisoft n'avait pas créé la surprise mais il faut bien le reconnaître, ce remake de Rayman Legends, il a une bien plus belle gueule qu'attendue avec un moteur neuf pour se permettre un jeu de caméra et perspective, et même en bonus :
- Un mode Kung Foot amélioré
- Des niveaux musiques inédits !!
Sortie prévue le 1er octobre sur tous les supports et pour l'heure, l'éditeur n'a pas encore officialisé la version Enhanced de Rayman Origins, prétendument inclus avec le premier cité (ou alors dans une édition spéciale).
C'est irrespectueux tellement on nous ont fait fermer notre gueule
J’aime beaucoup
affligeant les commentaires qui sont content d'un remake d'un jeu qui est "encore" beau
Je ne vois pas pas comment ils peuvent rendre ce Rayman + meilleur qu'il ne l'est actuellement ..."
Ah les vestes vont se retourner