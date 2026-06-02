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Rayman Legends Retold a réussi à surprendre
Cela fait longtemps que Ubisoft n'avait pas créé la surprise mais il faut bien le reconnaître, ce remake de Rayman Legends, il a une bien plus belle gueule qu'attendue avec un moteur neuf pour se permettre un jeu de caméra et perspective, et même en bonus :

- Un mode Kung Foot amélioré
- Des niveaux musiques inédits !!

Sortie prévue le 1er octobre sur tous les supports et pour l'heure, l'éditeur n'a pas encore officialisé la version Enhanced de Rayman Origins, prétendument inclus avec le premier cité (ou alors dans une édition spéciale).

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natedrake
publié le 02/06/2026 à 21:25 par Gamekyo
commentaires (6)
negan publié le 02/06/2026 à 21:27
Ubisoft a sortie son sexe de notre cul pour le mettre dans notre vagin.

C'est irrespectueux tellement on nous ont fait fermer notre gueule
wazaaabi publié le 02/06/2026 à 21:28
Ça a une sacré gueule .
J’aime beaucoup
natedrake publié le 02/06/2026 à 21:29
Bon ben je vais craquer.
bennj publié le 02/06/2026 à 21:30
"kikoo31 publié le 27/05/2026 à 18:52
affligeant les commentaires qui sont content d'un remake d'un jeu qui est "encore" beau

Je ne vois pas pas comment ils peuvent rendre ce Rayman + meilleur qu'il ne l'est actuellement ..."

Ah les vestes vont se retourner
biboufett publié le 02/06/2026 à 21:37
Le retour de mr dark ça fait plaisir
losz publié le 02/06/2026 à 21:44
Sympa, ce sera day one.
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Fiche descriptif
Rayman Legends Retold
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Nom : Rayman Legends Retold
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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