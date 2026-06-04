007 : un avenir assuré, mais à risques

est comme on le sait un joli succès avec 1,5 million d'unités écoulées le jour du lancement (2,2 millions depuis selon Alinea, et ça vaut ce que ça vaut) et plus grande se fait aujourd'hui la perspective de suites… mais pas forcément de la manière attendue.Jeff Gattis, directeur de Amazon Games, vient en effet d'indiquer clairement auprès de Polygon que les prochains jeux de la franchise passeront par Amazon Game Studios, ce qui n'est pas étonnant vu que pendant le développement du précité, Amazon a acquis la quasi-intégralité des droits de l'espion britannique. Cela ne veut aucunement dire que IO Interactive sera délesté des développements, juste que Amazon sera cette fois derrière, avec en bonne nouvelle davantage de budget (et probablement un doublage FR) et en mauvaise… le fait que la gestion chez Amazon Games est tout simplement catastrophique. On verra donc...