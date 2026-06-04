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007 : un avenir assuré, mais à risques
007 First Light est comme on le sait un joli succès avec 1,5 million d'unités écoulées le jour du lancement (2,2 millions depuis selon Alinea, et ça vaut ce que ça vaut) et plus grande se fait aujourd'hui la perspective de suites… mais pas forcément de la manière attendue.

Jeff Gattis, directeur de Amazon Games, vient en effet d'indiquer clairement auprès de Polygon que les prochains jeux de la franchise passeront par Amazon Game Studios, ce qui n'est pas étonnant vu que pendant le développement du précité, Amazon a acquis la quasi-intégralité des droits de l'espion britannique. Cela ne veut aucunement dire que IO Interactive sera délesté des développements, juste que Amazon sera cette fois derrière, avec en bonne nouvelle davantage de budget (et probablement un doublage FR) et en mauvaise… le fait que la gestion chez Amazon Games est tout simplement catastrophique. On verra donc...

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publié le 04/06/2026 à 05:12 par Gamekyo
commentaires (12)
darkxehanort94 publié le 04/06/2026 à 05:29
Amazon va détruire James Bond comme il a détruit Stargate.
taiko publié le 04/06/2026 à 06:02
Tomb Raider sera un bon signal pour servir ce qu'arrive à faire Amazon en édition.
sosky publié le 04/06/2026 à 06:05
Je fais des sessions de 1h-2h quand je peux chaque jour et quelle bonne surprise. Le scénario me happe bien, la mise en scène est très efficace et l’acting vocal vraiment bon.

Juste dommage pour les pb d’IA en infiltration et l’aspect hitman-light en mode infiltration, du coup j’ai le réflexe de croire que je peux faire 10 000 choses alors qu’en fait non
magneto860 publié le 04/06/2026 à 06:22
D'où Amazon a t'il détruit Stargate ? Ils ont acheté la licence quand elle était morte. Et après le four de Stargate Woke Origins.
pcverso publié le 04/06/2026 à 06:31
A voir ...
yogfei publié le 04/06/2026 à 06:47
magneto860 Ils ont annulé la nouvelle série cette semaine...
magneto860 publié le 04/06/2026 à 07:00
yogfei Merci. On ne saura jamais si le projet était bon ou pas, du coup. "Trop destiné aux fans", c'est un motif un peu vague.

Je n'attendais pas de nouvelle série personnellement. Atlantis reste une référence pour moi. C'est d'un jeu vidéo dont je rêve depuis presque 30 ans, et Amazon a les moyens de le réaliser. Il y a désormais un jeu Dune sur le calendrier 2026, donc tout est possible concernant Stargate dans les prochaines années.
derno publié le 04/06/2026 à 07:52
yogfei
sérieux? je suis dégouté, leur annonce de retour semblait solide pourtant.
yogfei publié le 04/06/2026 à 08:21
derno Oui hier soir annonce officiel je suis deg aussi...
ioop publié le 04/06/2026 à 08:43
top je l'ai finit hier en 14h, juste la vie qui casse la tete en normal, on te passe sur le mur et tu es mort ....
sasquatsch publié le 04/06/2026 à 08:59
ioop et il y a un effet envie rejouabilité pour accomplir les missions différemment où c'est plutôt linéaire? !
ioop publié le 04/06/2026 à 09:06
sasquatsch franchement on va dire un peu ya 2/3 missions vraiment super grande ...

mais pas du tout comme hitman

tu n'aurais pas non plus 36 solutions pour atteindre ton objectif, 2/3 dans les plus grosses missions c'est tout

tu peux refaire les plus grosses missions une deuxieme fois mais c'est bon après, ça c'est pour la partie histoire du jeu
Gras
Italique
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Fiche descriptif
007 First Light
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Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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