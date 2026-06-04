007 : un avenir assuré, mais à risques

007 First Light est comme on le sait un joli succès avec 1,5 million d'unités écoulées le jour du lancement (2,2 millions depuis selon Alinea, et ça vaut ce que ça vaut) et plus grande se fait aujourd'hui la perspective de suites… mais pas forcément de la manière attendue.
Jeff Gattis, directeur de Amazon Games, vient en effet d'indiquer clairement auprès de Polygon que les prochains jeux de la franchise passeront par Amazon Game Studios, ce qui n'est pas étonnant vu que pendant le développement du précité, Amazon a acquis la quasi-intégralité des droits de l'espion britannique. Cela ne veut aucunement dire que IO Interactive sera délesté des développements, juste que Amazon sera cette fois derrière, avec en bonne nouvelle davantage de budget (et probablement un doublage FR) et en mauvaise… le fait que la gestion chez Amazon Games est tout simplement catastrophique. On verra donc...
Juste dommage pour les pb d’IA en infiltration et l’aspect hitman-light en mode infiltration, du coup j’ai le réflexe de croire que je peux faire 10 000 choses alors qu’en fait non
Je n'attendais pas de nouvelle série personnellement. Atlantis reste une référence pour moi. C'est d'un jeu vidéo dont je rêve depuis presque 30 ans, et Amazon a les moyens de le réaliser. Il y a désormais un jeu Dune sur le calendrier 2026, donc tout est possible concernant Stargate dans les prochaines années.
sérieux? je suis dégouté, leur annonce de retour semblait solide pourtant.
mais pas du tout comme hitman
tu n'aurais pas non plus 36 solutions pour atteindre ton objectif, 2/3 dans les plus grosses missions c'est tout
tu peux refaire les plus grosses missions une deuxieme fois mais c'est bon après, ça c'est pour la partie histoire du jeu