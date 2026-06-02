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Phantom Blade Zero fait monter la pression avant son propre State of Play [UP : mais est en fait reporté]
Annoncé depuis belles lurettes mais attendu au tournant par sa belle gueule et son contenu potentiellement dantesque (principalement solo, le jeu ouvrira les portes de donjons rogue en coop après le générique de fin), Phantom Blade Zero se contente néanmoins d'un teaser avec la promesse d'un retour cet été dans le cadre d'un State of Play dédié.

Sortie prévue le 9 septembre 2026 sur PC et PlayStation 5.


UDPATE :
- Petit quiproquo par un mauvais sens du timing. Le studio avait déjà envoyé toutes les infos à PlayStation pour la diffusion du State of Play quand entre temps fut pris le choix d'un report au 29 octobre 2026.
- Le State of Play dédié reste néanmoins maintenu pour cet été, et durera 15 à 20 minutes.

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shinz0, nicolasgourry, yanssou, ouken, alucardhellsing, link49
publié le 02/06/2026 à 21:53 par Gamekyo
commentaires (9)
shinz0 publié le 02/06/2026 à 21:36
Excellent
Beaucoup de jeux en septembre
pcverso publié le 02/06/2026 à 21:45
Day one depuis le temps que je l'attend
nicolasgourry publié le 02/06/2026 à 21:59
L'univers à l'air réussi.
ouken publié le 02/06/2026 à 22:33
Mon PC est prêt depuis le temps que je l'attends
kratoszeus publié le 02/06/2026 à 23:51
fait chier pour le report.. il va se retrouver devant gta 6
bigsnake publié le 03/06/2026 à 01:17
C'est pas plus mal maintenant Silent hill Townfall pour Octobre et on est bien.
bigsnake publié le 03/06/2026 à 01:28
kratoszeus
GTA6 c'est fin novembre.
kratoszeus publié le 03/06/2026 à 02:18
bigsnake pas le 19 ?
mattewlogan publié le 03/06/2026 à 05:18
Super nouvelle, qu’il soit reporté septembre, ça devenait abominable
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Fiche descriptif
Phantom Blade Zero
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Nom : Phantom Blade Zero
Support : PC
Editeur : S-Games
Développeur : S-Games
Genre : action
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