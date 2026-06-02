Phantom Blade Zero fait monter la pression avant son propre State of Play [UP : mais est en fait reporté]

Annoncé depuis belles lurettes mais attendu au tournant par sa belle gueule et son contenu potentiellement dantesque (principalement solo, le jeu ouvrira les portes de donjons rogue en coop après le générique de fin),se contente néanmoins d'un teaser avec la promesse d'un retour cet été dans le cadre d'un State of Play dédié.Sortie prévue le 9 septembre 2026 sur PC et PlayStation 5.UDPATE :- Petit quiproquo par un mauvais sens du timing. Le studio avait déjà envoyé toutes les infos à PlayStation pour la diffusion du State of Play quand entre temps fut pris le choix d'un report au 29 octobre 2026.- Le State of Play dédié reste néanmoins maintenu pour cet été, et durera 15 à 20 minutes.