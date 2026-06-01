Cinéma : l'adaptation de Streets of Rage a trouvé son réalisateur et ses scénaristes
En rumeur depuis quelques temps, l'adaptation cinématographique de Streets of Rage serait bien en développement selon les sources de Deadline avec deux habitués de SEGA à l'écriture : Pat Casey et Josh Miller, donc les mêmes derrière la trilogie Sonic (et bientôt quadrilogie d'ailleurs).
On apprend en outre que Jeymes Samuel sera à la réalisation, ce qui devrait nettement le changer de ses habitudes vu ses trois dernières productions (vous avez Google).
On n'oubliera pas que cette adaptation ne sent évidemment pas l'innocence vu que SEGA compte proposer un nouvel épisode de cette franchise culte du beat'em all, déjà ressuscité de bien belle manière chez DotEmu avec Streets of Rage 4.
Une impression.
Je viens de voir la distribution de ses autres films, en effet, quelque chose me dit qu'il fait partie de ceux qui préfèrent The Wire à The Shield...
Un Street 5 exclus AES+ avec Yuzo Koshiro à la bande son
Mais sinon, je pense qu’il y a vraiment moyen de faire un bon film.
J'espère qu'ils commenceront avec le 1er et Mr. X.