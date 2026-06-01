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Cinéma : l'adaptation de Streets of Rage a trouvé son réalisateur et ses scénaristes
En rumeur depuis quelques temps, l'adaptation cinématographique de Streets of Rage serait bien en développement selon les sources de Deadline avec deux habitués de SEGA à l'écriture : Pat Casey et Josh Miller, donc les mêmes derrière la trilogie Sonic (et bientôt quadrilogie d'ailleurs).

On apprend en outre que Jeymes Samuel sera à la réalisation, ce qui devrait nettement le changer de ses habitudes vu ses trois dernières productions (vous avez Google).

On n'oubliera pas que cette adaptation ne sent évidemment pas l'innocence vu que SEGA compte proposer un nouvel épisode de cette franchise culte du beat'em all, déjà ressuscité de bien belle manière chez DotEmu avec Streets of Rage 4.

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raoh38
publié le 01/06/2026 à 19:58 par Gamekyo
commentaires (8)
shanks publié le 01/06/2026 à 20:01
J'espère que les scénaristes vont pas lui imposer Axel en perso principal du film, le réalisateur risque de pas se sentir bien.
victornewman publié le 01/06/2026 à 20:12
shanks pourquoi ?
shanks publié le 01/06/2026 à 20:17
victornewman
Une impression.
raoh38 publié le 01/06/2026 à 20:48
shanks Tant que j’ai pas vu le remake du jeu j’ai totalement peur... que ce soit du double dragon revive qui ressemble a de la dreamcast.
micheljackson publié le 01/06/2026 à 21:28
shanks
Je viens de voir la distribution de ses autres films, en effet, quelque chose me dit qu'il fait partie de ceux qui préfèrent The Wire à The Shield...
metroidvania publié le 01/06/2026 à 21:48
Je comprends pas pourquoi on a pas un streets 5 d'annoncé. Y a tellement de choses a faire avec cette série. Allez svp
micheljackson publié le 01/06/2026 à 22:04
metroidvania
Un Street 5 exclus AES+ avec Yuzo Koshiro à la bande son
adamjensen publié le 01/06/2026 à 22:49
Le 4 ne vaut pas le Remake 5.1 fait par les fans qui fusionne les 3 premiers jeux.
Mais sinon, je pense qu’il y a vraiment moyen de faire un bon film.
J'espère qu'ils commenceront avec le 1er et Mr. X.
Gras
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Fiche descriptif
Streets of Rage 4
10
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Nom : Streets of Rage 4
Support : PC
Editeur : DotEmu
Développeur : LizardCube
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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