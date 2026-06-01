Cinéma : l'adaptation de Streets of Rage a trouvé son réalisateur et ses scénaristes

En rumeur depuis quelques temps, l'adaptation cinématographique deserait bien en développement selon les sources de Deadline avec deux habitués de SEGA à l'écriture : Pat Casey et Josh Miller, donc les mêmes derrière la trilogie(et bientôt quadrilogie d'ailleurs).On apprend en outre que Jeymes Samuel sera à la réalisation, ce qui devrait nettement le changer de ses habitudes vu ses trois dernières productions (vous avez Google).On n'oubliera pas que cette adaptation ne sent évidemment pas l'innocence vu que SEGA compte proposer un nouvel épisode de cette franchise culte du beat'em all, déjà ressuscité de bien belle manière chez DotEmu avec