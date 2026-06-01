[RUMEUR] Baldur's Gate 1&2 Remake en chantier [RUMEUR] Baldur's Gate 1&2 Remake en chantier

L'énorme succès de Baldur's Gate III a ouvert la voie à d'autres moyens de gratter un peu d'argent pour Wizards of the Coast, et si la mise en chantier d'un Baldur's Gate 4 reste compliqué maintenant que Larian Studios se ressource essentiellement vers le prochain Divinity, selon les sources de PC Gamer, on partirait vers de « vrais » remakes de Baldur's Gate 1 & 2, donc autre chose que de simples Enhanced Edition déjà existantes.



Point intéressant : quelle que soit la forme (et le fond), on y verrait le retour de Kevin Martens (co-concepteur de Baldur's Gate 2), sans qu'il ait besoin de changer de crémerie vu que le mec est déjà depuis quelques temps Archetype Entertainment, branche de Wizards of the Coast et actuellement au travail sur le RPG Exodus.