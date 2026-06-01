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[RUMEUR] Baldur's Gate 1&2 Remake en chantier
L'énorme succès de Baldur's Gate III a ouvert la voie à d'autres moyens de gratter un peu d'argent pour Wizards of the Coast, et si la mise en chantier d'un Baldur's Gate 4 reste compliqué maintenant que Larian Studios se ressource essentiellement vers le prochain Divinity, selon les sources de PC Gamer, on partirait vers de « vrais » remakes de Baldur's Gate 1 & 2, donc autre chose que de simples Enhanced Edition déjà existantes.

Point intéressant : quelle que soit la forme (et le fond), on y verrait le retour de Kevin Martens (co-concepteur de Baldur's Gate 2), sans qu'il ait besoin de changer de crémerie vu que le mec est déjà depuis quelques temps Archetype Entertainment, branche de Wizards of the Coast et actuellement au travail sur le RPG Exodus.
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micheljackson, link49, torotoro59, adamjensen, gameslover
publié le 01/06/2026 à 13:49 par Gamekyo
commentaires (11)
shanks publié le 01/06/2026 à 13:50
Et c'est une bonne chose même si encore du recyclage.
Car pour avoir relancé Baldur's Gate 1, autant la vieillesse graphique ne me dérange pas (ni ce doublage FR des enfers ), mais les mécaniques, c'est plus possible aujourd'hui.
micheljackson publié le 01/06/2026 à 13:54
shanks
https://www.youtube.com/watch?v=CA_4EXjGqtw
shirou publié le 01/06/2026 à 14:19
Faut qu'ils passent le system de combat en tour par tour.
icebergbrulant publié le 01/06/2026 à 14:20
micheljackson Quel jeu d’acteur
akinen publié le 01/06/2026 à 14:27
Le 2 a des quêtes incroyables (selon profil joueur) ! Entre autre:
- Passer les epreuves de la guilde des voleurs
- Etre convoqué par le tribunal des Paladins parce que l’on a accepté de se marier pour hériter d’un manoir (visitable)
- Suivre le journal de disparus dans un remake moyennageux de blair witch
- Trouver une lame solaire dans une forêt damnée et un donjon de mort vivant
- Suivre les traces d’un jack l’éventreur local
- Combattre des demi-liches qui sont l’equivalent de 50 mines antipersonnel et déclenchement simultané.

Pinaise, les « djeuns » sont pas prêts !
torotoro59 publié le 01/06/2026 à 14:37
Ohhh oui
perse9 publié le 01/06/2026 à 14:38
perso non merci je prefère attendre Divinity que de participer au recyclage.
adamjensen publié le 01/06/2026 à 14:59
Je n’ai jamais aimé Baldur’s Gate 1 et 2, même si j’ai fini le premier.

À l’époque, j’ai plutôt préféré et adoré Fallout 1, Fallout 2 et Planescape : Torment, qui font pour moi partie des meilleurs RPG de tous les temps, même encore aujourd'hui.

Cela dit, de vrais remakes de Baldu's Gate 1 et 2, je ne suis pas contre.
En plus, si c’est un des mecs qui travaille sur Exodus, c’est plutôt bon signe.
mattewlogan publié le 01/06/2026 à 15:31
Why not
micheljackson publié le 01/06/2026 à 15:35
icebergbrulant il ne faudrait surtout pas que l'IA remplace des gens aussi talentueux hein ?
keiku publié le 01/06/2026 à 16:54
a voir ce que ca va donner, les jeux reste très bon, mais il va falloir trouver un studio compétent pour les mettre en valeur, et ca c'est pas gagner
Gras
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Fiche descriptif
Baldur's Gate III
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Nom : Baldur's Gate III
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Larian Studios
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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