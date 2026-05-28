NSO : Donkey Kong 64 arrive sur Switch

On aurait pu titrer « Déjà un autre Donkey Kong sur Switch » pour la vanne et le clic mais nous ne sommes pas comme ça, donc contentons nous de relayer l'arrivée sur le service NSO+ de Donkey Kong 64, dernier épisode estampillé Rare qui à l'époque était aussi complet que bordélique dans son game design (donc imaginez aujourd'hui).
Mais y avait le Rap Kong, et juste pour ça, on serait tenté de relancer l'intro le 4 juin prochain.
Perso j'attends plus de titre sur la gamecube pour reprendre l'abonnement....
Putain mais cette collectionite de l'enfer
Il m'est rapidement tombé des mains. A l'epoque c'etait l'une des rares fois ou j'avais revendu un jeu. Je les revendais jamais car j'en avais qu'aux dates d'anniversaire et a noel pratiquement. C'est dire a quel point j'ai pas aimé et j'ai été très déçu, surtout que c'etait le gros jeu Nintendo de noel. Bon j'ai gardé le Ram Pak qui etait vendu avec
J'aurai du demander Jet Force Gemini, Smash Bros ou Pokemon Rouge ou Bleu, qui étaient tous sortis a peu pres au meme moment.
40 euros pour des jeux qui arrivent au compte goutte
Le jeu était effectivement quasiment impossible à finir sans la grosse soluce où fallait tout annoter.
En plus de mémoire, fallait le 100% pour accéder au boss de fin.
Et mon pote qui m'a appelé limite en chialant car fallait obligatoirement finir un run du Mario Bros original en arcade, qu'il trouvait infaisable
Mais je suis pas etonné ! Ils avaient aussi fait le coup dans Jet Force Gemini ou il faut trouver toute les bestioles (les especes d'ewoks) caché dans toute les planetes pour pouvoir acceder au boss final
Je retire, je viens de vérifier, il ne faut "que" 100 bananes d'or (sur 150 ou 200 je ne sais plus). Par contre, il faut d'autres éléments et cette fameuse pièce Rare t'obligeant à finir le Mario Bros de l'Arcade (que je connaissais par coeur donc aucun prob perso).
Mais c'était une purge qui pour le coup mériterait un vrai remake modifiant une tonne de choses plutôt qu'un fourre-tout de collectibles avec 5 persos.
Généreux mais bordélique. Le mode multi était perfectible mais très fun dans mes souvenirs.
Obligé de faire un certain nombre de points pour gagner une pièce qui permettait d'aller au boss de fin.
Ça aussi c'était chiant.
Ah oui c'était ça la deuxième médaille, m'en souviens
Bah c'était Jetpack tout simplement, un jeu Arcade des débuts de Rare.
Bananza est lui aussi assez mal fichu par endroit mais il a plus sa propre identité et son gameplay. J'espère qu'un jour Nintendo parviendra a une formule de gameplay 3D pour DK qui fera l'unanimité.