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NSO : Donkey Kong 64 arrive sur Switch
On aurait pu titrer « Déjà un autre Donkey Kong sur Switch » pour la vanne et le clic mais nous ne sommes pas comme ça, donc contentons nous de relayer l'arrivée sur le service NSO+ de Donkey Kong 64, dernier épisode estampillé Rare qui à l'époque était aussi complet que bordélique dans son game design (donc imaginez aujourd'hui).

Mais y avait le Rap Kong, et juste pour ça, on serait tenté de relancer l'intro le 4 juin prochain.

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Qui a aimé ?
redxiii102, gaeon, link1983
publié le 28/05/2026 à 08:11 par Gamekyo
commentaires (17)
cyr publié le 28/05/2026 à 08:22
La consoles virtuel N64 est dispo de base ou il faut l'abonnement au dessus?

Perso j'attends plus de titre sur la gamecube pour reprendre l'abonnement....
aeris201 publié le 28/05/2026 à 08:34
Je deteste ce jeu.

Putain mais cette collectionite de l'enfer

Il m'est rapidement tombé des mains. A l'epoque c'etait l'une des rares fois ou j'avais revendu un jeu. Je les revendais jamais car j'en avais qu'aux dates d'anniversaire et a noel pratiquement. C'est dire a quel point j'ai pas aimé et j'ai été très déçu, surtout que c'etait le gros jeu Nintendo de noel. Bon j'ai gardé le Ram Pak qui etait vendu avec

J'aurai du demander Jet Force Gemini, Smash Bros ou Pokemon Rouge ou Bleu, qui étaient tous sortis a peu pres au meme moment.
ouroboros4 publié le 28/05/2026 à 08:37
J'ai résilié mon abonnement
40 euros pour des jeux qui arrivent au compte goutte
shanks publié le 28/05/2026 à 08:43
aeris201
Le jeu était effectivement quasiment impossible à finir sans la grosse soluce où fallait tout annoter.
En plus de mémoire, fallait le 100% pour accéder au boss de fin.

Et mon pote qui m'a appelé limite en chialant car fallait obligatoirement finir un run du Mario Bros original en arcade, qu'il trouvait infaisable
aeris201 publié le 28/05/2026 à 09:06
shanks J'etais pas au courant pour le 100% obligatoire. Ce foutage de gueule ! Rare c'est vraiment des fumiers !

Mais je suis pas etonné ! Ils avaient aussi fait le coup dans Jet Force Gemini ou il faut trouver toute les bestioles (les especes d'ewoks) caché dans toute les planetes pour pouvoir acceder au boss final
shanks publié le 28/05/2026 à 09:12
aeris201
Je retire, je viens de vérifier, il ne faut "que" 100 bananes d'or (sur 150 ou 200 je ne sais plus). Par contre, il faut d'autres éléments et cette fameuse pièce Rare t'obligeant à finir le Mario Bros de l'Arcade (que je connaissais par coeur donc aucun prob perso).

Mais c'était une purge qui pour le coup mériterait un vrai remake modifiant une tonne de choses plutôt qu'un fourre-tout de collectibles avec 5 persos.
aeris201 publié le 28/05/2026 à 09:26
shanks Ce concept qui consiste a ce que chaque perso ait ses propres collectibles du coup il faut faire et refaire tout les niveaux avec les 5 persos et scruter les moindre recoin avec chacun d'entre eux... quelle purge.
redxiii102 publié le 28/05/2026 à 09:31
Je l'ai refait récemment et hormis la collectionnite, le jeu est toujours bon.
kidicarus publié le 28/05/2026 à 09:34
Très bon jeu mais qui en a trop et qui ne vaut pas Banjo et Mario 64.
ducknsexe publié le 28/05/2026 à 09:48
Je l’ai fait à l’époque, mais je ne l’avais pas trop aimé comparé aux génies que sont Super Mario 64 et Banjo-Kazooie. Si Nintendo décide un jour de le ressortir en remake, je lui laisserai une seconde chance.
kali publié le 28/05/2026 à 09:53
C'était vraiment un jeu foutraque, oui.
Généreux mais bordélique. Le mode multi était perfectible mais très fun dans mes souvenirs.
lautrek publié le 28/05/2026 à 10:10
shanks il y avait aussi un autre mini jeu avec un mec en jet pack+fusil laser qui devait assembler une fusée pour passer au niveau suivant.

Obligé de faire un certain nombre de points pour gagner une pièce qui permettait d'aller au boss de fin.

Ça aussi c'était chiant.
shanks publié le 28/05/2026 à 10:18
lautrek
Ah oui c'était ça la deuxième médaille, m'en souviens

Bah c'était Jetpack tout simplement, un jeu Arcade des débuts de Rare.
rogeraf publié le 28/05/2026 à 10:45
cyr faut payer l'abo le plus cher. C'est une honte pour quelques jeux que tu peux retrouver en émulation
gaeon publié le 28/05/2026 à 12:03
Pas un mauvais jeu mais oui il y avait des errances dans le Game Design. Aussi on ne retrouvait pas tant que ça l'esprit, la classe de DKC dedans mais plus un Banjo reskinné (et moins efficace)

Bananza est lui aussi assez mal fichu par endroit mais il a plus sa propre identité et son gameplay. J'espère qu'un jour Nintendo parviendra a une formule de gameplay 3D pour DK qui fera l'unanimité.
robthepro publié le 28/05/2026 à 12:28
Honnêtement, je l'ai fait à sa sortie, je le trouvais très bon. Après, il est loin d'être parfait, mais ça reste l'un des meilleurs jeux de la N64. Oui, il y a bcp de collectables, mais pour terminer le jeu, il ne faut pas plus que 120 bananes d'or, sur 201 de mémoire. J'ai envie de dire, celui qui veut tout collectionner, c'est qu'il aime bien le jeu au fond, car l'aventure ne le demande pas. Après, bcp de gens répètent bêtement ce qui se trouve sur le net sans avoir jamais joué au jeu. Les collectables ne sont pas un vrai défaut pour moi, juste une lubie de quelques Youtubeurs en manque de putaclic. Après, le jeu comporte bcp de mini-jeux, qui ne sont pas toujours très inspirés, et souvent répétitifs. Le coup de la pièce Nintendo et de la pièce Rare, c'est pas fameux. Plus gros défaut, les phases en jetpack peu précises de mémoire. Après, le jeu était une tuerie visuelle à l'époque. Le gameplay très varié, les musiques enchanteresses, une durée de vie béton et des boss très très bons. Enfin, un challenge à la hauteur. Après, c'est un genre à part, on adhère ou pas. Mais bon, l'argument des collectables, je le trouve bancal, parce qu'il n'est pas vrai tout simplement. Il n'est valable uniquement que si l'on veut tout récolter (ce que le jeu ne demande pas). Pour rebondir sur cela, je vois bcp de commentaires faisant l'éloge de Banjo, à juste titre d'ailleurs, mais il faut savoir une chose, proportionnellement à son aventure, Banjo demande bien plus de collectables obligatoires pour terminer l'aventure. J'aime Banjo, mais il faut dire la vérité. De plus, dans Banjo, sur N64, les notes à obtenir dans les niveaux, on est obligé de les faire d'une traite, ce qui n'est pas le cas de DK 64. Voilà, fallait que je parle, je peux entendre qu'on adhère pas à DK 64, ou qu'on le déteste, mais quand on dit des inepties, ça m'irrite. MDR
guigui59 publié le 28/05/2026 à 13:05
Très chiant ce système d'abonnement, dommage qu'on ne peut pas acheter le jeu directement je l'aurais pris sans hésiter mais la non.
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Donkey Kong Bananza
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Nom : Donkey Kong Bananza
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action plates-formes
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