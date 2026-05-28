NSO : Donkey Kong 64 arrive sur Switch

On aurait pu titrer « Déjà un autre Donkey Kong sur Switch » pour la vanne et le clic mais nous ne sommes pas comme ça, donc contentons nous de relayer l'arrivée sur le service NSO+ de, dernier épisode estampillé Rare qui à l'époque était aussi complet que bordélique dans son game design (donc imaginez aujourd'hui).Mais y avait le Rap Kong, et juste pour ça, on serait tenté de relancer l'intro le 4 juin prochain.