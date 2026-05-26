Square Enix confirme la tenue du Live Dragon Quest pour les 40 ans de la licence
C'était préalablement annoncé par Yuji Horii (le mec qui depuis des années s'en tapent du calendrier marketing de Square Enix), et l'éditeur officialise aujourd'hui qu'un Live spécial pour les 40 ans de Dragon Quest aura bien lieu demain le 27 mai, avec en précision utile que cela se tiendra à 15h00 précise pour un dispositif JP et US (ci-dessous US).
Le créateur de la franchise nous a promis de lever le voile sur le « prochain jeu » (donc le XII, on espère hein) en plus « d'autres choses » mais dans tous les cas, ce sera du rapide : 10 minutes de show.
Le remake de DQ7 sur 3DS c’est 850k en premiere semaine. A l’inverse, Reimagined c’est environ 450k en premiere semaine sur 3 supports et le million n’a toujours pas ete atteint
Autrefois faire le million au Japon pour un DQ c’etait le minimum, qu’il soit nouveau ou remake
je vais vous rappeler que le 11 a été la meilleurs vente de la série, et a même dépassé tous les FF
donc arrêter pour une fois de raconter n'importe quoi
DQ12, il fera encore de bonnes ventes mais moins que le 11
c'est faux également tous leur jeux orienté action oui, mais les remake (ff pixel collection, bravbely default, et même les remake dq 1 et 2 ont justement performer un max )
Cela serait tellement du troll de la part de Horii
D'ailleurs, j'aimerais DQ 12, DQ 10 traduit (la version Online), DQ Walk partout dans le monde, DQ Heroes 3
quistisblue J'adorerais DQ Builders 3... mais vu qu'une partie de l'équipe en charge de cette licence est derrière Pokémon Pokopia, on a encore le temps de voir venir je pense.
par exemple les estimation indique que DQ1 et 2 remake se sont vendu le double en occident que le 7 sur DS... donc même la les ventes augmente comparer a avant
On en verra certainement pas mal dans les bac à soldes dans quelques semaines comme toujours avec les jeux Square Enix
11 millions ca devient du grand publique et le 11 (qui est un AAA) est donc devenu pour la première fois grand publique
par contre il est vrai que les remake on est plus sur du budget inde/AA donc c'est également normal que ca touche moins de monde, mais au vu des cout de production ca reste du succès (car il faut toujours calculer les ventes sur le cout de production )
On en verra certainement pas mal dans les bac à soldes dans quelques semaines comme toujours avec les jeux Square Enix
Encore une fois tu racontes n'importe quoi, déja tu risque plus de trouver des bac a solde car en dehors de la switch (dont les jeux se revende très peu) leur jeu font le plus gros des vente en démat, donc je ne sais pas dans quel bac a solde tu les trouves...
je sais que tu as un biais cognitif sévère, car oui square fait beaucoup de merde, mais ce qui a marché a une époque continue a marché aujourd'hui ca reste un fait, la seul chose qui ne marche pas chez square c'est leur nouveau jeux focus pour le publique occidental ( donc toutes les licence qui se sont retrouver orienté action, ff/valkirie...)
Il est evident que lorsque DQ12 a été annoncé le développement n'avait même pas commencé
Square Enix est certainement le roi des annonces prematuré (Level-5 c'est le dieu). Je trouve cette manière de communiquer completement debile et surtout ringarde.
Nintendo avait commis cette erreur avec MP4 heureusement il a bien appris depuis. On se doute bien qu'un DQ12 arrivera un jour, c'est pas la peine de l'annoncer officiellement avec un logo 10 ans avant la sortie
Sinon le public va reclamer pendant des années des news au moindre event et va etre deçu / frustré de ne pas en avoir
Justement le public qui a joué au 11 n' pas été réceptif aux remakes des premiers. Et merci encore Nintendo pour les ventes de DQ11 notamment la Switch.
Quand on voit que Persona, qui était aussi très Japon et tres consoles, ils ont réussi à un peu mieux élargir les horizons. Square Enox, eux c'est fini depuis longtemps
Sur Switch les ventes sont encore bien ancrées sur le physique même sur PS concernant les jeux solos
Justement le public qui a joué au 11 n' pas été réceptif aux remakes des premiers. Et merci encore Nintendo pour les ventes de DQ11 notamment la Switch.
rien a voir, c'est juste qu'au japon la console leader était la switch contrairement a l'occident ou c'était la ps4, d'ou le semblant de boost que tu as remarquer, donc oui pour vendre au japon il fallait vendre sur switch vu que playstation est délaissé la bas depuis que la société est devenue américaine... mais ca n'aurait rien changer au final vu qu'une sortie switch était prévue a la base
khazawi les bas à soldes, ce sont les jeux invendus et on y voit souvent du Square Enix. Bravely Default 2 par ex sur Switch ou les FF16 et FF7 Rebirth.
bah j'ai jamais vu de bac a solde avec des jeux square, des dragon ball, et autre jeux a licence oui mais du square jamais...
clair obscur en est un , persona 5 en a été un autre, et même yakuza 7 et 8 ont été des succès plus fort que leur précédent jeu orienté action
Tu en as pas vu car tu ne dois pas voir tous les magasins et les sites marchands ainsi que les groupes d'échanges/ventes de jeux.
Ou alors je dois être un sacré chanceux de souvent tomber sur du Square Enix en soldes ces dernières années : DQ11, Bravely Default, Stranger Paradise, FF16, FF7Rem et Reb, Choco racing...
Rien ne nous dit qu'une suite sera aussi un succès
bah non si tu as 50% ca veux dire qu'il dépend a 50% du japon et a 50% du reste... ce qui est j'ai envie de dire le meilleurs équilibre qu'il soit
Tu en as pas vu car tu ne dois pas voir tous les magasins et les sites marchands ainsi que les groupes d'échanges/ventes de jeux.
et toi si ? arrete ta mauvaise fois... tu me dis que c'est en masse...
Ou alors je dois être un sacré chanceux de souvent tomber sur du Square Enix en soldes ces dernières années : DQ11, Bravely Default, Stranger Paradise, FF16, FF7Rem et Reb, Choco racing...
et tous les autres... mais oui tu dois être très chanceux
surtout qu'au final tu me cite tous leur jeux orienté action pas de ff pixel collection, pas de dragon quest 1& 2... et je suis sur que même le 11 tu dois pas en avoir vu beaucoup...
khazawi Combien de flops pour un seul Clair Obscur ? Les JRPG tout par tour chez les indé, y en a un paquet et beaucoup ne voient pas la lumière du succès.
Rien ne nous dit qu'une suite sera aussi un succès
aucun, d'ailleurs a budget équinalent le tour a tour fait toujours mieux que son homologue action et ce a chaque fois
"Le problème" pour qui ?
Si c'est pour en arriver à ce qu'est devenu FF : non merci
Qu'ils ne changent rien, on aime les DQ pour ce qu'ils sont, si vous trouvez ça répétitif, à vous de jouer à autre chose.
Les Xbox aussi, c'est plus de 50% aux USA. Cela veut dire qu'une aussi grosse part dans un seul pays te rend dépendant de celui-ci. Si les ventes ne suivent pas, c'est compliqué derrière.
DQ 11, j'en ai chopé en soldes à 10e dans un intermarché sur Switch. Et je ne parle même pas de la version PS4 qui est à moins de 20e la plupart du temps.
Square Enix ne sait pas faire de bons jeux et ne compte que sur des remake/remaster pour exister encore.
thelastone exactement, c'est le même jeu ave des skins différents
c'est juste que c'est factuel dans les chiffres...
c'est vien toi qui disait que le VR était viable et l'avenir du gaming
et ca le sera mais comme j'ai dis, ce ne sera pas une société occidentale qui deviendra leader, ca prendra donc encore du temps mais ce sera l'avenir
Les Xbox aussi, c'est plus de 50% aux USA. Cela veut dire qu'une aussi grosse part dans un seul pays te rend dépendant de celui-ci. Si les ventes ne suivent pas, c'est compliqué derrière.
bah non, xbox n'est pas dépendante des USA, d'ailleurs justement pour ca qu'ils coulent... car c'est justement ailleurs qu'ils se font boycott... en europe ,au japon et même au UK... d'ailleurs a l'époque de la 360 la xbox ce n'était même pas 40% au USA... donc a l'époque de la 360 c'était donc au max 40 millions de console au USA et 60 millions dans le reste du monde, et aujourd'hui c'est 15 million au USA et 15 millions dans le reste du monde...
DQ 11, j'en ai chopé en soldes à 10e dans un intermarché sur Switch. Et je ne parle même pas de la version PS4 qui est à moins de 20e la plupart du temps.
ah bein t'a de la chance, mais oui les jeux baisse de prix avec le temps et les ventes, mais bon vu que ce fait te semble inconnu, tu dois avoir débuté le jv il n'y a pas longtemps...
Square Enix ne sait pas faire de bons jeux et ne compte que sur des remake/remaster pour exister encore.
bah s'il compte sur des remake remaster pour exister c'est que ca leur rapporte suffisamment d'argent... et comme je dis DQ11 est leur meilleurs vente toute licence confondue depuis ff15 et ff11...
donc si il savent encore faire des bon jeux, mais ils ont une politique de merde et se tire dans le pied en rafale au lance roquette...
Il te sortirait un gros RPG tour a tour AAA ( DQ12 ?) et il vendront des millions... comme a l'époque et a chaque fois qu'ils ont fait ca...
Bref ,on tourne en rond, mais je suis sur que si DQ12 est annoncé et qu'il est tour a tour , ce sera un succès et que s'il ne l'est pas ca sera un échec... wait and see comme on dit
Xbox existe encore un peu avec les USA justement car ailleurs c'est mort même si cela représente en cumulé moins de 50%.
DQ12 ne fera pas des millions de ventes à sa sortie. Au mieux il lui faudra plusieurs anneeecomme DQ11. Mais je doute fortement de cela. Ca finira vite aux oubliettes comme souvent avec les jeux S.E
zephon lol oui j'avais oublié que même Micromania brade les jeux SE dont Bravely Default.
Du coup si DQ12 te donne tors ?
Xbox existe encore un peu avec les USA justement car ailleurs c'est mort même si cela représente en cumulé moins de 50%.
mais comme je le dis sur 90 millions de console, le reste du monde en a acheter 45 millions de moins , la ou les USA n'ont baissé que de 15 millions preuve que ton constat de départ (et donc ta conclusion sont faux)
DQ12 ne fera pas des millions de ventes à sa sortie. Au mieux il lui faudra plusieurs anneeecomme DQ11. Mais je doute fortement de cela. Ca finira vite aux oubliettes comme souvent avec les jeux S.E
DQ11 c'est 2 millions en 2 jours et 4 millions en 1 ans... donc s'il font comme DQ11 ce sera pas trop mal même si ce qui compte c'est pas les ventes en 2 jour mais au total...
sinon pour la VR
Virtual Reality Market Size to Reach USD 171.33 Billion by 2034 | CAGR – 26.20%
en d'autre mot la VR et la XR sont la 2eme et 3 eme technologie qui ont eu le plus gros taux de croissance en 2026 juste après l'IA
http://www.einnews.com/amp/pr_news/889764732/virtual-reality-market-size-to-reach-usd-171-33-billion-by-2034-cagr-26-20-2026-2034?
mais factuellement DQ11 est le AAA solo (donc hors mmo) qui c'est le mieux vendu chez square
et les tour par tour se vende mieux que les jeux d'action a budget égaux
thelastone bah je ne sais pas si tu as joué au dragon quest mais en vrai il sont tous différent, c'est d'ailleurs pour ca que certain sont mieux aimer que d'autre, c'est comme les persona, même si la base est la même entre un persona 3,4,5 on a des variation suffisante pour pas avoir l'impression de faire la même chose
et les dq c'est pareil, le 7,8,9,10,11 sont tous différent, avec des mécanique différente (job,tension,capture de monstre,crafting,attaque combinée) ... même si la base reste celle d'un tour par tour
Ce que tu décrit c'est des petits ajouts mais c'est pas suffisant c'est trop classique et on se fait chier au bout de quelques heures surtout si on a fait les précédents et que c'est quasi pareil.
D'ailleurs presque tout ce que tu cité est lié au combat alors que tu peux ajouter des activités annexes , un système de chasse de monstre etc etc
Ce que tu décrit c'est des petits ajouts mais c'est pas suffisant c'est trop classique et on se fait chier au bout de quelques heures surtout si on a fait les précédents et que c'est quasi pareil.
donc tu les as tous fais ( pas tous vu que le que 10 n'est jamais arriver chez nous) mais tu te fais chier au bout de quelques heures ?
C'est normal d'avoir une certaine redondance lié a un genre et surtout encore plus a une licence, mais c'est justement ce qui fait que les gens y retourne (et dans le cas de DQ on en arrive au 12 ème, sans compter les spin of) donc il arrive justement a tenir sur la longueur comparer a bien d'autre licence qui ne dépasse pas 4 a 5 épisode
D'ailleurs presque tout ce que tu cité est lié au combat alors que tu peux ajouter des activités annexes , un système de chasse de monstre etc etc
Pourquoi je ne parle que du combat ? parce que le reste justement c'est encore plus différent d'un jeu a l'autre...
j'ai cité les points commun entre les différent titre (et leur différence a ce point commun) et non les points qui les différenciait parce que tu disais justement que avoir la même chose était rébarbatif...
Donc je pensais que tu parlais principalement du système de combat puisque l'aventure en elle même est différente a chaque fois
Ça reste trop classique, faudrait s'inspirer de Zelda (escalade, interaction environnement) ou bien expédition 33 (plateformes, combats dynamiques a base d'esquive), fin peu importe mais quelque chose de réellement innovant et pas juste du gadget.
M'enfin tu veux garder un DQ old school c'est ton droit, moi je préfère qu'il évolue chacun ses gouts.
je pense que plutot que de vouloir que les licence change, tu devrais plutot changer de licence... un dragon quest old school mécaniquement mais pas graphiquement, je n'ai que dragon quest pour ca, si je veux autre chose j'ai le choix, je peux me tourner vers du legend of heroes ou du tales of... par contre celui qui veut du j-rpg tour a tour a l'ancienne, il n'existe que dragon quest et rien d'autre
Autant dire que de l'eau a coulé sous les ponts notamment le fait que la PS est beaucoup moins populaire qu'avant, que S.E en enchaîné pas mal de flops et de mauvaises décisions...
DQ12 ne fera pas 2M au Japon, c'est certain au vu de la dynamique depuis presque 10 ans.
zekk je suis tout sauf anti tour par tour. D'ailleurs j'ai le collector DQ11 sur PS4 exclusif au site Square Enix. Je l'ai pris day one à sa sortie en 2018.
Je dis juste que plus le temps passe moins ce type de jeu intéresse les gens et ce n'est pas quelques exceptions qui vont changer la donne. Clair Obscur, c'est avant tout les trentenaires qui y jouent. Au mieux les plus jeunes vont plus suivre un streamer qui va y jouer pour surfer sur le buzz, mais clairement ce n'est pas un quelque chose qui attire. Y a que Pokémon qui vend des masses de jeu mais encore une fois, une exception car c'est une marque à part entière (cartes, goodies, série TV...)
Autant dire que de l'eau a coulé sous les ponts notamment le fait que la PS est beaucoup moins populaire qu'avant, que S.E en enchaîné pas mal de flops et de mauvaises décisions...
c'est juste que les ventes seront transposé sur switch, et oui square a fait des flop, justement c'est le bon moment pour se rattraper, surtout après les succès de dq 1 & 2 et même le 7... vu que de toute facon les flop de square ne concerne pas les DQ...
comme j'ai dis on verra ce qu'il présenteront, mais s'il sort sur switch 2 en day one , les 2 millions la première semaine il y a moyen, évidement si le jeu ressemble a dragon quest et pas a autre chose
DQ12 ne fera pas 2M au Japon, c'est certain au vu de la dynamique depuis presque 10 ans.
khazawi je suis tout sauf anti tour par tour.
menteur tu me l'a toi même dit lors d'une précédente conversation que tu ne voulais plus de tour par tour dans le jv
Je dis juste que plus le temps passe moins ce type de jeu intéresse les gens et ce n'est pas quelques exceptions qui vont changer la donne. Clair Obscur, c'est avant tout les trentenaires qui y jouent
bah en vrai, non , d'ailleurs persona 5 a attirer plein de jeune sur le j-rpg qui sont même revenu sur persona 3 reload, d'ailleurs pas sur que pour clair obscur le publique soit si agé non plus, et tu le dis toi même pokemon et même le dernier digimon (lui aussi un succès) a eu plein de jeune dessus...
tu essayes de faire croire que le tour a tour est désuet et qu'il n’intéresse pas les jeunes, mais c'est totalement faux et même inverse...
Encore une fois tu comprends tout de travers. J'ai dit auparavant que le JRPG était en train de suivre les plateformers, les shoot en up, les beat em up...tous ces jeux caractéristiques des années 80/90 ont progressivement disparus des plans des éditeurs historiques. Y a que Nintendo avec Mario et dans une moindre mesure Sonic.
J'avais comparé les JRPG à la musique jazz ou funk : stylés respectés mais très peu consommés par les plus jeunes.
Persona 4, très peu de jeunes ont joué en réalité. Les graphismes style manga ont attiré mais le fait de voir que c'était un visual novel en plus du tour par tour en a rebuté pas mal. Là aussi, on a vu pas mal de PS5, PS3R dans les bas à soldes à -50% ou plus. Trop de jeux invendus aux clients.
Les jeunes c'est F2P, stream sur Twich. Ce ne sont pas eux qui permettent au marché du jv de prospérer côté jeux solos et cie.
Sinon, la VR, c'est mort. Tu peux sortir tour ce que tu veux, le fait que ce marché a été abandonné par Sony et délaissé par les autres en est une preuve mais bon, 1000 preuves ne te suffiront pas.
Encore une fois tu comprends tout de travers. J'ai dit auparavant que le JRPG était en train de suivre les plateformers, les shoot en up, les beat em up...tous ces jeux caractéristiques des années 80/90 ont progressivement disparus des plans des éditeurs historiques. Y a que Nintendo avec Mario et dans une moindre mesure Sonic.
encore une fois c'est faux, les shoot em up sont en train de revenir en force... et pas que chez nintendo, les beat em up on a eu double dragon qui a été un succes, devil may cry c'est pas chez nintendo...
bref sur tous les sujet t'est a coté de la plaque...
J'avais comparé les JRPG à la musique jazz ou funk : stylés respectés mais très peu consommés par les plus jeunes.
sauf que contrairement au jazz, les jeune sont sur les jrpg... tu peux comparer ce que tu veux tu n'as pas de chiffre pour comparer... donc c'est juste ton ressentit personnel et en rien en adéquation avec la réalité
Persona 4, très peu de jeunes ont joué en réalité. Les graphismes style manga ont attiré mais le fait de voir que c'était un visual novel en plus du tour par tour en a rebuté pas mal. Là aussi, on a vu pas mal de PS5, PS3R dans les bas à soldes à -50% ou plus. Trop de jeux invendus aux clients.
bah c'est faux, la personna collection a fait plus de 200 000 vente rien que sur steam donc on doit dépasser le demi millions avec la version console (pour rappel persona 4 c'était 400 000 vente avant son remaster) donc encore ici un succès ,plein de jeune a la suite de persona 5 s'y sont mis...et d'ailleurs attende le remake du 4 qui arrive bientot...
Les jeunes c'est F2P, stream sur Twich. Ce ne sont pas eux qui permettent au marché du jv de prospérer côté jeux solos et cie.
faut arrêter de faire cet amalgame, il y a la blinde de jeune sur switch et pas que sur du free to play, par contre oui il lache de plus en plus sony et microsoft ca c'est vrai (et a raison)
Sinon, la VR, c'est mort. Tu peux sortir tour ce que tu veux, le fait que ce marché a été abandonné par Sony et délaissé par les autres en est une preuve mais bon, 1000 preuves ne te suffiront pas.
Bah, je t'ai sortit les chiffre de 2025 maintenant si tu nie..., et il prouve que tu as tors, la VR c'est pas que sony et meta c'est même pas la moitié du marché de la VR...
c'est 21 milliard la VR en 2025 (donc sans compter la xr), donc j'ai pas besoin de 1000 preuve , je t'en donne une seul et elle te donne tors