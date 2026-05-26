Square Enix confirme la tenue du Live Dragon Quest pour les 40 ans de la licence

C'était préalablement annoncé par Yuji Horii (le mec qui depuis des années s'en tapent du calendrier marketing de Square Enix), et l'éditeur officialise aujourd'hui qu'un Live spécial pour les 40 ans deaura bien lieu demain le 27 mai, avec en précision utile que cela se tiendra à 15h00 précise pour un dispositif JP et US (ci-dessous US).Le créateur de la franchise nous a promis de lever le voile sur le « prochain jeu » (donc le XII, on espère hein) en plus « d'autres choses » mais dans tous les cas, ce sera du rapide : 10 minutes de show.