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Le troisième film Super Mario arriverait en 2029, alors que Illumination a confirmé un autre projet pour 2028
Un acteur/doubleur qui fait une bourde au détour d'une interview, on ne l'a que trop vu, et Keegan-Michael Key (VO de Toad) rejoint le groupe en ayant déclaré sans détour auprès de Screenrant que le troisième film Super Mario sortirait pour 2029, période d'ailleurs préalablement sous-entendue par Jack Black (BO de Bowser).

Et c'est là qu'on ne peut que revenir sur l'annonce, elle bien officielle, d'Universal sur une troisième collaboration entre Nintendo et Illumination dont la sortie cinéma tombera précisément le 12 avril 2028, donc de quoi relancer les espoirs sur ici un film Donkey Kong… accompagné d'un nouvel épisode 2D svp ?


UPDATE :

- En passant, Super Mario Galaxy aura finalement réussi à pousser pour atteindre les 980 millions de dollars générés au box-office mondial. Le milliard est désormais pleinement possible, mais quoi qu'il arrive, il dépasse ainsi le total de Minecraft pour devenir le 2e plus gros succès dans l'histoire des adaptations du JV au cinéma.
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aeris201, negan, rocan, gaeon, esets
publié le 25/05/2026 à 07:18 par Gamekyo
commentaires (18)
shanks publié le 25/05/2026 à 07:20
En parlant d'épisode 2D, vu la tendance chez Nintendo actuellement, je sens comme une odeur de possibles remakes des anciens Country.
natedrake publié le 25/05/2026 à 07:26
Un nouveau DK Country par Retro, c'est un gros day one.
redxiii102 publié le 25/05/2026 à 07:28
shanks Pour le moment, si tu regardes bien, ils font des remakes des classiques N64. Le prochain Ocarina of Time.
bourbon publié le 25/05/2026 à 07:40
shanks Sous forme de trilogie et avec une nouvelle version du moteur de Tropical Freeze ça serait cool, même si j'aimerais bien un nouvel épisode
shanks publié le 25/05/2026 à 07:41
redxiii102
J'ai un léger doute sur le fait qu'ils se feront chier à remake le DK64 quand même
aeris201 publié le 25/05/2026 à 07:42
En passant, Super Mario Galaxy aura finalement réussi à pousser pour atteindre les 980 millions de dollars générés au box-office mondial. Le milliard est désormais pleinement possible,

Tout se passe comme prevu

Vivement le film Zelda en mai 2027 qui fera certainement le milliard au boxoffice lui aussi. La hype est grande
redxiii102 publié le 25/05/2026 à 07:44
shanks T'as pas saisi que Donkey Kong Bananza c'est le Donkey Kong 64 ? Et que Yoshi Mysterious Book c'est Yoshi's Story ?
sonilka publié le 25/05/2026 à 07:47
Pas besoin de remake des opus Country, ils sont toujours excellents et parfaitement jouables de nos jours. Par contre un nouvel opus je dis pas non.
drybowser publié le 25/05/2026 à 08:16
Un 3eme film Mario mais le 2eme frise déjà l'overdose et pourtant je suis super fan de l univers
Un donkey Kong pourrait être sympa par contre
riddler publié le 25/05/2026 à 08:21
shanks
Un test de Yoshi est-il prévu ?
shanks publié le 25/05/2026 à 08:28
riddler
Incessamment sous peu, je dois survivre à la dure semaine de chaleur.
newtechnix publié le 25/05/2026 à 08:31
si ils augmentent leur production et en plus font des séries et avec les parc de loisirs...demain on apprendra que les actionnaires demanderont à Nintendo de laisser tomber le JV pour se concentrer sur de l'entertainement moins risqué.

2 ans pour faire un film d'animation contre plus 5 ans pour un JV moins cher et donc moins risqué.


En passant, Super Mario Galaxy aura finalement réussi à pousser pour atteindre les 980 millions de dollars générés au box-office mondial. Le milliard est désormais pleinement possible, mais quoi qu'il arrive, il dépasse ainsi le total de Minecraft pour devenir le 2e plus gros succès dans l'histoire des adaptations du JV au cinéma.

dans environ 2 ou 3 semaines chaque jours des données tombent de divers endroit de la planète donc le milliard ce serain ze pocket en mode tranquillou...on notera toutefois 30 % en moins par rapport au premier film...le premier avait bénéficié de l'effet surprise nouveauté et le second quant à lui au souffert d'un accueil négatif des critiques ciné.
riddler publié le 25/05/2026 à 08:33
shanks
Top! Et pour la chaleur ouai ça promet pour l’été
rocan publié le 25/05/2026 à 08:55
newtechnix Oui, mais les bénéfices ne sont quand même pas les mêmes.. On peut dire que l'activité film est encore résiduelle, et les revenus doivent être partagés entre 3 ou 4 acteurs.

Sinon le 1er film Mario avait été fortement critiqué aussi, peut-être un tout petit peu moins, mais je me souviens encore des mots acerbes qui fusaient de toute part
newtechnix publié le 25/05/2026 à 09:07
rocan J'ai un peu oublié pour le premier mais j'ai plutôt l'impression qu'il y avait un côté bienveillant de la critique...la pour le second c'était par moment assez violent décrit comme une immense perte de temps.
Le premier avait cette indulgence qu'on atribu à un premier essai....dès lors le second est jugé plus sévèrement.

Pour les revenus j'imagine que oui ils doivent se partager le gateau on va dire en 3...les salles, Universal Illumination et Nintendo...sur le Milliards on enlève les frais de production ...Nintnedo a du toucher 300 à 400 millions dans l'affaire pas encore le Nirvana mais de l'argent facile et nintedo utilise le film pur renforcer ses Ips (exemple Star Fox bénéficie d'un coup de pub mondial)
rocan publié le 25/05/2026 à 09:13
newtechnix Oui, d'accord avec toi
redxiii102 publié le 25/05/2026 à 09:57
shanks Le ventilateur de la Switch 2 peut t'aider à te rafraîchir vu qu'il tourne à plein régime
guiguif publié le 25/05/2026 à 10:32
S'ils pouvaient engager des scénaristes cette fois car le nombre de passages écrit avec le cul dans le 2...
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Fiche descriptif
Super Mario Galaxy 1+2
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Nom : Super Mario Galaxy 1+2
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
Autres versions : Switch Switch 2 -
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