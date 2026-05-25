Le troisième film Super Mario arriverait en 2029, alors que Illumination a confirmé un autre projet pour 2028
Un acteur/doubleur qui fait une bourde au détour d'une interview, on ne l'a que trop vu, et Keegan-Michael Key (VO de Toad) rejoint le groupe en ayant déclaré sans détour auprès de Screenrant que le troisième film Super Mario sortirait pour 2029, période d'ailleurs préalablement sous-entendue par Jack Black (BO de Bowser).
Et c'est là qu'on ne peut que revenir sur l'annonce, elle bien officielle, d'Universal sur une troisième collaboration entre Nintendo et Illumination dont la sortie cinéma tombera précisément le 12 avril 2028, donc de quoi relancer les espoirs sur ici un film Donkey Kong… accompagné d'un nouvel épisode 2D svp ?
UPDATE :
- En passant, Super Mario Galaxy aura finalement réussi à pousser pour atteindre les 980 millions de dollars générés au box-office mondial. Le milliard est désormais pleinement possible, mais quoi qu'il arrive, il dépasse ainsi le total de Minecraft pour devenir le 2e plus gros succès dans l'histoire des adaptations du JV au cinéma.
publié le 25/05/2026 à 07:18 par Gamekyo
J'ai un léger doute sur le fait qu'ils se feront chier à remake le DK64 quand même
Tout se passe comme prevu
Vivement le film Zelda en mai 2027 qui fera certainement le milliard au boxoffice lui aussi. La hype est grande
Un donkey Kong pourrait être sympa par contre
Un test de Yoshi est-il prévu ?
Incessamment sous peu, je dois survivre à la dure semaine de chaleur.
2 ans pour faire un film d'animation contre plus 5 ans pour un JV moins cher et donc moins risqué.
En passant, Super Mario Galaxy aura finalement réussi à pousser pour atteindre les 980 millions de dollars générés au box-office mondial. Le milliard est désormais pleinement possible, mais quoi qu'il arrive, il dépasse ainsi le total de Minecraft pour devenir le 2e plus gros succès dans l'histoire des adaptations du JV au cinéma.
dans environ 2 ou 3 semaines chaque jours des données tombent de divers endroit de la planète donc le milliard ce serain ze pocket en mode tranquillou...on notera toutefois 30 % en moins par rapport au premier film...le premier avait bénéficié de l'effet surprise nouveauté et le second quant à lui au souffert d'un accueil négatif des critiques ciné.
Top! Et pour la chaleur ouai ça promet pour l’été
Sinon le 1er film Mario avait été fortement critiqué aussi, peut-être un tout petit peu moins, mais je me souviens encore des mots acerbes qui fusaient de toute part
Le premier avait cette indulgence qu'on atribu à un premier essai....dès lors le second est jugé plus sévèrement.
Pour les revenus j'imagine que oui ils doivent se partager le gateau on va dire en 3...les salles, Universal Illumination et Nintendo...sur le Milliards on enlève les frais de production ...Nintnedo a du toucher 300 à 400 millions dans l'affaire pas encore le Nirvana mais de l'argent facile et nintedo utilise le film pur renforcer ses Ips (exemple Star Fox bénéficie d'un coup de pub mondial)