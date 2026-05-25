Le troisième film Super Mario arriverait en 2029, alors que Illumination a confirmé un autre projet pour 2028 Le troisième film Super Mario arriverait en 2029, alors que Illumination a confirmé un autre projet pour 2028

Un acteur/doubleur qui fait une bourde au détour d'une interview, on ne l'a que trop vu, et Keegan-Michael Key (VO de Toad) rejoint le groupe en ayant déclaré sans détour auprès de Screenrant que le troisième film Super Mario sortirait pour 2029, période d'ailleurs préalablement sous-entendue par Jack Black (BO de Bowser).



Et c'est là qu'on ne peut que revenir sur l'annonce, elle bien officielle, d'Universal sur une troisième collaboration entre Nintendo et Illumination dont la sortie cinéma tombera précisément le 12 avril 2028, donc de quoi relancer les espoirs sur ici un film Donkey Kong… accompagné d'un nouvel épisode 2D svp ?





UPDATE :



- En passant, Super Mario Galaxy aura finalement réussi à pousser pour atteindre les 980 millions de dollars générés au box-office mondial. Le milliard est désormais pleinement possible, mais quoi qu'il arrive, il dépasse ainsi le total de Minecraft pour devenir le 2e plus gros succès dans l'histoire des adaptations du JV au cinéma.