Jez Corden : EA fait partie de ceux qui ont poussé à l'annulation de l'offre Game Pass Family Jez Corden : EA fait partie de ceux qui ont poussé à l'annulation de l'offre Game Pass Family

L'offre était alléchante sur le papier avant de tomber dans l'oubli : Xbox prévoyait à un certain moment de lancer un système d'abonnement familial pour le Game Pass Ultimate, permettant à 4 personnes d'être sous le même abonnement à prix réduit (ou en tout cas moindre que 4 abos vous avez compris). Le service a d'ailleurs été testé un temps en Irlande et en Colombie avant d'être annulé.



On pensait que la raison naturelle serait l'envie de ne pas être trop généreux sur un business dont la rentabilité n'a jamais vraiment été établi, mais Jez Corden met en avant un autre point selon ses sources : Electronic Arts aurait été un des éléments ayant poussé au recul, « détestant l'idée » d'une telle offre, on imagine pour ses propres jeux (EA Play) devenant un peu trop accessibles à très bas coût.



Certains pointent néanmoins l'audace d'Electronic Arts sur le sujet, en rappelant que si l'éditeur est bien un partenaire de longue date pour le service, c'est dans le fond avec le stricte minimum notamment sur PC où les jeux proposés sur le Xbox Store ne sont même pas des versions natives (non ni compatibles Play Anywhere, ni avec les succès).