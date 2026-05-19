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Pictonico, un nouveau jeu mobile de Nintendo
Ce n'est pas un shadow-drop mais nous n'en sommes pas loin non plus : Nintendo annonce que le 28 mai sortira un nouveau jeu mobile (secteur qu'ils n'ont pas abandonné malgré la discrétion), précisément Pictonico! que l'on peut prendre comme une sorte de mélange entre la Guerre des Têtes sur 3DS et la franchise WarioWare.

Inutile d'entrer dans les détails tant le trailer est suffisamment éloquent (et en vrai, ça semble rigolo), juste préciser que si l'essai sera gratuit avec une paire de mini-jeux, le reste du jeu sera à acheter via deux packs (6€ l'un, 8€ l'autre) pour un total de 80 épreuves.

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aeris201
publié le 19/05/2026 à 07:02 par Gamekyo
commentaires (6)
aeris201 publié le 19/05/2026 à 07:06
J’attend le portage Switch 2 compatible avec la camera + joycon souris
rocan publié le 19/05/2026 à 07:21
Un mini WarioWare sans Wario !
masharu publié le 19/05/2026 à 07:24
Co-développé par Intelligent Systems, donc ouais c'est bien un WarioWare adjacent.
aeris201 publié le 19/05/2026 à 07:24
rocan C’est vrai que je vois pas trop ce qui le distingue d’un WarioWare pour que ce soit une nouvelle ip
rocan publié le 19/05/2026 à 07:52
aeris201 C'est un recarrossage En tout cas on voit de suite la réaction des investisseurs, +4,60% en bourse ce matin, mobile = cash pour eux, alors que c'est souvent une connerie ou surrévalué
kali publié le 19/05/2026 à 08:06
Wario invisibilisé.
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