Pictonico, un nouveau jeu mobile de Nintendo

Ce n'est pas un shadow-drop mais nous n'en sommes pas loin non plus : Nintendo annonce que le 28 mai sortira un nouveau jeu mobile (secteur qu'ils n'ont pas abandonné malgré la discrétion), précisémentque l'on peut prendre comme une sorte de mélange entre lasur 3DS et la franchiseInutile d'entrer dans les détails tant le trailer est suffisamment éloquent (et en vrai, ça semble rigolo), juste préciser que si l'essai sera gratuit avec une paire de mini-jeux, le reste du jeu sera à acheter via deux packs (6€ l'un, 8€ l'autre) pour un total de 80 épreuves.