Pendant ce temps, Capcom a vendu 3,5 millions de Resident Evil 5&6 en début d'année Pendant ce temps, Capcom a vendu 3,5 millions de Resident Evil 5&6 en début d'année

Comme à chaque trimestre, Capcom nous fait un petit listing des performances de ses principaux gros jeux, en notant bien qu'il s'agit de ventes à la date arrêtée du 31 mars 2026. Resident Evil Requiem a par exemple déjà dépassé les 7 millions il y a 3 semaines, tandis que l'on se demande quand même si l'éditeur ne va pas prendre des mesures concernant sa franchise Monster Hunter en constatant que pour le 3e trimestre de suite, Rise se vend mieux que Wilds.



Ventes Q1 2026 Capcom (entre parenthèses le total de chacun) :



- Resident Evil Requiem : 6,91 millions (NEW)

- Resident Evil 4 Remake : 3,69 millions (13,6 millions au total)

- Resident Evil Village : 3,62 millions (14,93 millions)

- Resident Evil 3 Remake : 3,46 millions (13,36 millions)

- Resident Evil 2 Remake : 2,91 millions (18,32 millions)

- Devil May Cry 5 : 2,71 millions (12,94 millions)

- Resident Evil 7 : 2,61 millions (17,4 millions)

- Street Fighter 6 : 2,04 millions (6,71 millions)

- Resident Evil 6 : 1,86 million (16,88 millions)

- Resident Evil 5 : 1,7 million (19,01 millions)

- Monster Hunter Rise : 1,51 million (18,69 millions)

- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 1,42 million (11,3 millions)

- Monster Hunter Wilds : 1,32 million (11,42 millions)