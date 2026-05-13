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Pendant ce temps, Capcom a vendu 3,5 millions de Resident Evil 5&6 en début d'année
Comme à chaque trimestre, Capcom nous fait un petit listing des performances de ses principaux gros jeux, en notant bien qu'il s'agit de ventes à la date arrêtée du 31 mars 2026. Resident Evil Requiem a par exemple déjà dépassé les 7 millions il y a 3 semaines, tandis que l'on se demande quand même si l'éditeur ne va pas prendre des mesures concernant sa franchise Monster Hunter en constatant que pour le 3e trimestre de suite, Rise se vend mieux que Wilds.

Ventes Q1 2026 Capcom (entre parenthèses le total de chacun) :

- Resident Evil Requiem : 6,91 millions (NEW)
- Resident Evil 4 Remake : 3,69 millions (13,6 millions au total)
- Resident Evil Village : 3,62 millions (14,93 millions)
- Resident Evil 3 Remake : 3,46 millions (13,36 millions)
- Resident Evil 2 Remake : 2,91 millions (18,32 millions)
- Devil May Cry 5 : 2,71 millions (12,94 millions)
- Resident Evil 7 : 2,61 millions (17,4 millions)
- Street Fighter 6 : 2,04 millions (6,71 millions)
- Resident Evil 6 : 1,86 million (16,88 millions)
- Resident Evil 5 : 1,7 million (19,01 millions)
- Monster Hunter Rise : 1,51 million (18,69 millions)
- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 1,42 million (11,3 millions)
- Monster Hunter Wilds : 1,32 million (11,42 millions)
3
Qui a aimé ?
marchand2sable, adamjensen, osiris67
publié le 13/05/2026 à 11:26 par Gamekyo
commentaires (15)
jenicris publié le 13/05/2026 à 11:32
Le 6
marchand2sable publié le 13/05/2026 à 11:41
Ils sont increvables les deux en ventes.

jenicris

Faut le faire en coop sinon ça passe mal.
guiguif publié le 13/05/2026 à 11:46
Vu comment ils les bradent tous les 3/4 matins
sandman publié le 13/05/2026 à 12:03
guiguif oui les multiples promos à 5e voir moins poussent les gens à acheter, même sans toucher au jeu...

Mais on sait tous ici qu'il vaut mieux vendre 500 milles jeux à 70e que 2M de jeux à 5e... mais on préfère bomber le torse sur les unités vendues sans jamais montrer les bénéfices nettes réalisés...
C'est juste une manière de faire le buzz pour faire parler de la licence pour que ca fasse boule de neige et que les gens achetent tous les jeux resident evil.
xynot publié le 13/05/2026 à 12:08
Vraiment des scores de dingues pour des sorties lointaines, Capcom toujours en feu
adamjensen publié le 13/05/2026 à 12:18
Resident Evil 6.

En tout cas, c'est cool que Requiem continue de cartonner.
magnetic publié le 13/05/2026 à 12:45
Après les ventes en 2016 on s'en fou un peu non?
escobar publié le 13/05/2026 à 12:51
magnetic non monsieur
giru publié le 13/05/2026 à 12:59
Resident Evil se porte vraiment bien ces dernières années, c'est cool à voir. Ils ont raison de continuer à sortir leur jeux inlassablement sur chaque nouveau support.
brook1 publié le 13/05/2026 à 12:59
Le chiffre le plus intéressant qui devrait donner, c'est combien de joueurs les ont réellement finis.
jaysennnin publié le 13/05/2026 à 13:00
jenicris le 6 aurait du être un spin off, ou une sorte de resident evil all stars et non un épisode canonique (c'est surtout pour ça qu'il est conspué), en dehors de ça, c'est un des meilleurs jeux d'action de la gen passée et c'est ultra généreux en contenu sans passer par la case DLC, ce qui est rare de nos jours
osiris67 publié le 13/05/2026 à 13:01
A 5 balle les jeux regulierement en promo c est pas surprenant.
shanks publié le 13/05/2026 à 13:52
magnetic
corrigé
jenicris publié le 13/05/2026 à 14:33
marchand2sable oui comme le 5, en coop ça passe encore mais en solo c'est le pire
hypermario publié le 13/05/2026 à 14:50
3€ le jeux.. sur qu'ils en vendent..
Gras
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Resident Evil Requiem
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Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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