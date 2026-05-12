Nagoshi Studio disparaît peu à peu de la toile

On pourrait tenter de dire les choses avec de bons mots bien tournés mais à un moment, autant être clair : ça commence sérieusement à puer pour l'avenir de, le (désormais) prétendu prochain jeu de Nagoshi, créateur de la franchisePour rappel, en mars dernier, NetEase imposait au studio (qu'il possède, tout comme les actifs) de trouver de nouveaux fonds pour terminer le jeu sous risque d'annulation, ou faire le choix de redevenir indépendant, mais sans la licence (sauf s'ils la rachètent, ce qui demande là encore des sous). Quelques semaines après, la page Youtube de Nagoshi Studio était fermée et désormais, on apprend qu'il en est de même pour le site officiel, totalement inaccessible depuis peu.Et en plus ça avait l'air bien...