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Nagoshi Studio disparaît peu à peu de la toile
On pourrait tenter de dire les choses avec de bons mots bien tournés mais à un moment, autant être clair : ça commence sérieusement à puer pour l'avenir de Gang of Dragon, le (désormais) prétendu prochain jeu de Nagoshi, créateur de la franchise Yakuza.

Pour rappel, en mars dernier, NetEase imposait au studio (qu'il possède, tout comme les actifs) de trouver de nouveaux fonds pour terminer le jeu sous risque d'annulation, ou faire le choix de redevenir indépendant, mais sans la licence (sauf s'ils la rachètent, ce qui demande là encore des sous). Quelques semaines après, la page Youtube de Nagoshi Studio était fermée et désormais, on apprend qu'il en est de même pour le site officiel, totalement inaccessible depuis peu.

Et en plus ça avait l'air bien...

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publié le 12/05/2026 à 19:37 par Gamekyo
commentaires (4)
altendorf publié le 12/05/2026 à 19:45
Je suis dégouté... Et l'autre truffe de Hermen Hulst au lieu de passer son temps à voyager, il s'est pas dit que c'était une bonne idée de l'aider...
nigel publié le 12/05/2026 à 19:48
Arf, dommage, même si à vrai dire, on voyait pas grand chose sur le trailer, 0 séquence de gameplay, donc difficile de savoir s'ils avaient vraiment du concret derrière ou non
jofe publié le 12/05/2026 à 19:58
Elles étaient bien les annonces des Game Awards 2025 en tout cas.
patrickleclairvoyant publié le 12/05/2026 à 19:58
Putain, il était plus intéressant que l’autre jeu avec Snoop Dog
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Fiche descriptif
Gang of Dragon
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Nom : Gang of Dragon
Support : PC
Editeur : NetEase
Développeur : Nagoshi Studio
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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