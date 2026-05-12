La suite de Lies of P entre en full-prod, et proposera davantage de narration La suite de Lies of P entre en full-prod, et proposera davantage de narration

Au cœur du bal des bilans fiscaux, au tour de Neowiz de faire part de ses intentions futures en annonçant tout d'abord que Lies of P 2 (ou quel que soit son nom final) vient d'aborder les premières étapes de la full-prod, et tant pis pour la polémique du recrutement de spécialistes IA pour la création des concept-arts.



Cette suite rejoint la full-prod de deux autres projets maisons :



- Project CF (simulation de vie, probablement du cosy game)

- Project Rubicon (RPG très porté sur la narration)



A ce sujet, le studio Round8 a recruté plusieurs talents de l'écriture dans le but d'apporter davantage de narration à ses productions (dont Lies of P 2 justement), en estimant qu'à notre époque et face aux coûts de développement, de bons scénarios peuvent compenser un ralentissement de l'évolution graphique. Ce qui n'est pas faux en effet.



Enfin, Neowiz rappelle avoir un autre Soulsborne dans ses cartons, Project Windi, mais toujours en phase prototype.