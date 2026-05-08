Resident Evil Requiem : le DLC gratuit est disponible, apportant un nouveau mode de jeu

Le fameux mode bonus depromis pour ce mois-ci est désormais disponible sur tous les supports et ce ne sera donc pas l'habituel Mercenaries (qui peut néanmoins encore arriver plus tard) mais une sorte de mini rogue avec la présence de plusieurs éléments aléatoires (et améliorations) aux travers des 5 zones à traverser, rappelant un peu ce que l'on trouvait à l'époque deNotez que seul Leon est jouable dans ce mode, et qu'il faudra impérativement avoir terminé le jeu une première fois pour lancer ce « Leon Must Die Forever ».