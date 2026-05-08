Resident Evil Requiem : le DLC gratuit est disponible, apportant un nouveau mode de jeu
Le fameux mode bonus de Resident Evil Requiem promis pour ce mois-ci est désormais disponible sur tous les supports et ce ne sera donc pas l'habituel Mercenaries (qui peut néanmoins encore arriver plus tard) mais une sorte de mini rogue avec la présence de plusieurs éléments aléatoires (et améliorations) aux travers des 5 zones à traverser, rappelant un peu ce que l'on trouvait à l'époque de Resident Evil Revelations.
Notez que seul Leon est jouable dans ce mode, et qu'il faudra impérativement avoir terminé le jeu une première fois pour lancer ce « Leon Must Die Forever ».
J’espérais autre chose.
Tout ce cinéma pour ça…
En plus, on dirait des zones déjà explorées.
Bon, je vais quand même tester, on verra bien.
Faut que je trouve la motivation.....bon faut que je trouve le dernier morceau......
Le fait de ne pas conserver nos améliorations dune partie à l'autre m'a pas donné envie de recommencer
Tout ce cinéma pour ça…
J’te jure et une pensée pour les fans de Hunk. Il y avait pourtant moyen de faire un bon truc avec lui à Raccoon. Je vais quand même tester ça ce soir par curiosité.
Mais grave.