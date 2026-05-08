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Resident Evil Requiem : le DLC gratuit est disponible, apportant un nouveau mode de jeu
Le fameux mode bonus de Resident Evil Requiem promis pour ce mois-ci est désormais disponible sur tous les supports et ce ne sera donc pas l'habituel Mercenaries (qui peut néanmoins encore arriver plus tard) mais une sorte de mini rogue avec la présence de plusieurs éléments aléatoires (et améliorations) aux travers des 5 zones à traverser, rappelant un peu ce que l'on trouvait à l'époque de Resident Evil Revelations.

Notez que seul Leon est jouable dans ce mode, et qu'il faudra impérativement avoir terminé le jeu une première fois pour lancer ce « Leon Must Die Forever ».

1
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toni
publié le 08/05/2026 à 07:30 par Gamekyo
commentaires (9)
adamjensen publié le 08/05/2026 à 07:41
Ah merde, ça a pas l’air terrible.
J’espérais autre chose.
Tout ce cinéma pour ça…
En plus, on dirait des zones déjà explorées.
Bon, je vais quand même tester, on verra bien.
cyr publié le 08/05/2026 à 07:50
Et merde il faut avoir terminer le jeux une fois pour y avoir accès....
Faut que je trouve la motivation.....bon faut que je trouve le dernier morceau......
riddler publié le 08/05/2026 à 08:30
Et après ça râle sur RE6
xrkmx publié le 08/05/2026 à 08:49
Balec perso, j'attends le gros DLC pour le réinstaller.
neetsen publié le 08/05/2026 à 10:03
J'attends le dlc permettant de débloquer tout le magasin bonus
Le fait de ne pas conserver nos améliorations dune partie à l'autre m'a pas donné envie de recommencer
marchand2sable publié le 08/05/2026 à 10:04
adamjensen

Tout ce cinéma pour ça…

J’te jure et une pensée pour les fans de Hunk. Il y avait pourtant moyen de faire un bon truc avec lui à Raccoon. Je vais quand même tester ça ce soir par curiosité.
adamjensen publié le 08/05/2026 à 11:48
marchand2sable
Mais grave.
altendorf publié le 08/05/2026 à 12:20
C'était pas nécessaire...
kroseur publié le 08/05/2026 à 12:38
Ca à l'air moyen quand même.. j'aurai préféré le soit disant dlc sur Hunk qui doit s'échapper
Gras
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Fiche descriptif
Resident Evil Requiem
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Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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