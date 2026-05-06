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Malgré le relatif échec de Mortal Kombat 1, un nouvel épisode est officiellement en chantier
Dans le cadre de la tournée mondiale autour du film Mortal Kombat 2 (disponible depuis aujourd'hui même dans les salles), Ed Boon n'a pas pu échapper à la question sur l'identité de son prochain jeu, entre Injustice 3 ou un nouveau Mortal Kombat justement, et le bonhomme a surpris tout le monde avec cette déclaration :

« Si je disais tout, je risquerais d'avoir des ennuis. Mais on travaille bien sur un autre Mortal Kombat, et on a aussi plein d'autres projets en cours et pas seulement du JV. »

Alors bien sûr, les propos sont suffisamment évasifs pour ne pas écarter Injustice 3, et rien ne dit d'ailleurs que « l'autre » Mortal Kombat sera bien un VS fighting standard, surtout après une très probable remise en question : rappelons que Mortal Kombat 1 a beau avoir tapé 8 millions de ventes, c'est quasiment 2 fois moins (15 millions) que Mortal Kombat 11 dans le même laps de temps, au point d'avoir conduit à l'annulation du suivi en cours.
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publié le 06/05/2026 à 14:06 par Gamekyo
commentaires (9)
solarr publié le 06/05/2026 à 14:32
Immortal Kombat.

"Finish Him"
grievous32 publié le 06/05/2026 à 15:08
Quand ils veulent ils nous font un MK Beat'em all à la Ninja Gaiden.

Ils ont tellement moyen de nous faire un truc en solo avec un scénar' poussé, ou alors un truc coop' avec Subzero, Scorpion, Smoke, Reptile, Rain etc... Histoire qu'on ait enfin du neuf avec la licence putain. Et s'ils font les choses bien, ils peuvent même faire un jeu solo avec coop' qui marcherait comme Dead Space 3 où les cinématiques changent en fonction de qui est présent.

Mais j'en demande trop sans doute
keiku publié le 06/05/2026 à 15:09
Encore un mortal kombat qui ressemble a une boutique d'Ecommerce ?

Je ne consomerait plus cette licence jusqu'a ce qu'il n'y ai plus aucune microtransaction dedans...
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 16:19
Cette licence est devenu une blague.
thelastone publié le 06/05/2026 à 16:31
Que ce soit le 11 ou le 1 j'ai l'impression de m'être fait arnaqué donc pour moi c'est terminé cette licence, si je veux jouer je lance mkx
zboubi480 publié le 06/05/2026 à 17:47
Le 11 était excellent mais le dernier opus très moyen : graphiquement bof, pas de crypte et des DLC hors de prix (10 euros pour une guest ).
Que Boon aille bien se faire fataliser par Goro
ravyxxs publié le 06/05/2026 à 18:28
thelastone Ah oui effectivement on est loin de MK X si tu as donné pour le 11 et 1....
osiris67 publié le 06/05/2026 à 20:31
Le 1 est vraiment sympa, mais le tag est pertubant.
Ils doivraient revenir au 1 contre 1. Autrement c est un beau jeu de baston, c est juste pas competitif sur la scene esport, mais a jouer entre amis ou a mater sur twitch c est plaisant.
rendan publié le 06/05/2026 à 21:01
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Fiche descriptif
Mortal Kombat 1
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Nom : Mortal Kombat 1
Support : PC
Editeur : Warner Bros Interactive
Développeur : NetherRealm Studios
Genre : combat
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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