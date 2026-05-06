Malgré le relatif échec de Mortal Kombat 1, un nouvel épisode est officiellement en chantier
Dans le cadre de la tournée mondiale autour du film Mortal Kombat 2 (disponible depuis aujourd'hui même dans les salles), Ed Boon n'a pas pu échapper à la question sur l'identité de son prochain jeu, entre Injustice 3 ou un nouveau Mortal Kombat justement, et le bonhomme a surpris tout le monde avec cette déclaration :
« Si je disais tout, je risquerais d'avoir des ennuis. Mais on travaille bien sur un autre Mortal Kombat, et on a aussi plein d'autres projets en cours et pas seulement du JV. »
Alors bien sûr, les propos sont suffisamment évasifs pour ne pas écarter Injustice 3, et rien ne dit d'ailleurs que « l'autre » Mortal Kombat sera bien un VS fighting standard, surtout après une très probable remise en question : rappelons que Mortal Kombat 1 a beau avoir tapé 8 millions de ventes, c'est quasiment 2 fois moins (15 millions) que Mortal Kombat 11 dans le même laps de temps, au point d'avoir conduit à l'annulation du suivi en cours.
publié le 06/05/2026 à 14:06 par Gamekyo
"Finish Him"
Ils ont tellement moyen de nous faire un truc en solo avec un scénar' poussé, ou alors un truc coop' avec Subzero, Scorpion, Smoke, Reptile, Rain etc... Histoire qu'on ait enfin du neuf avec la licence putain. Et s'ils font les choses bien, ils peuvent même faire un jeu solo avec coop' qui marcherait comme Dead Space 3 où les cinématiques changent en fonction de qui est présent.
Mais j'en demande trop sans doute
Je ne consomerait plus cette licence jusqu'a ce qu'il n'y ai plus aucune microtransaction dedans...
Que Boon aille bien se faire fataliser par Goro
Ils doivraient revenir au 1 contre 1. Autrement c est un beau jeu de baston, c est juste pas competitif sur la scene esport, mais a jouer entre amis ou a mater sur twitch c est plaisant.