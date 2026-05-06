Malgré le relatif échec de Mortal Kombat 1, un nouvel épisode est officiellement en chantier Malgré le relatif échec de Mortal Kombat 1, un nouvel épisode est officiellement en chantier

Dans le cadre de la tournée mondiale autour du film Mortal Kombat 2 (disponible depuis aujourd'hui même dans les salles), Ed Boon n'a pas pu échapper à la question sur l'identité de son prochain jeu, entre Injustice 3 ou un nouveau Mortal Kombat justement, et le bonhomme a surpris tout le monde avec cette déclaration :



« Si je disais tout, je risquerais d'avoir des ennuis. Mais on travaille bien sur un autre Mortal Kombat, et on a aussi plein d'autres projets en cours et pas seulement du JV. »



Alors bien sûr, les propos sont suffisamment évasifs pour ne pas écarter Injustice 3, et rien ne dit d'ailleurs que « l'autre » Mortal Kombat sera bien un VS fighting standard, surtout après une très probable remise en question : rappelons que Mortal Kombat 1 a beau avoir tapé 8 millions de ventes, c'est quasiment 2 fois moins (15 millions) que Mortal Kombat 11 dans le même laps de temps, au point d'avoir conduit à l'annulation du suivi en cours.