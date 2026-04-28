The Blood of Dawnwalker lâche tout avec trailer, gameplay et date de sortie
Encore un morceau d'importance à caler sur le calendrier de fin d'année et bien évidemment « avant » la tempête de Rockstar : The Blood of Dawnwalker, ce sera pour le 3 septembre 2026 (PC, PS5, XBS) soit peu avant Phantom Blade Zero et Marvel's Wolverine. Et d'autres arrivent, c'est certain.
Bref, pour ceux qui n'ont pas suivi, on parle du premier projet de Rebel Wolves, un studio polonais tout neuf pour des employés avec un lourd CV, composés en partie d'anciens de CD Projekt Red et comptant bien eux aussi s'implémenter sur la scène du RPG avec les moyens du bord. Comme on l'a déjà dit, si le titre veut assurer tout ce qu'il faut du côté de la narration (d'ailleurs, si tout se passe comme prévu, ce sera le début d'une saga), les économies seront faites sur la structure avec quelque chose de semblable dans les grandes lignes à du Persona, où chaque quête principale comme secondaire fera avancer le temps jusqu'à la finalité au bout de 30 jours. Donc plusieurs choix, plusieurs fins, et l'impossibilité de tout voir en un seul run.
En plus du Story Trailer et de gameplay, Bandai Namco prend le micro pour annoncer un doublage FR, une version physique, dont une édition Deluxe (79,99€, avec OST et BD numérique) et même un collector à environ 200 balles.
Je sais pas si c'est dû au timer en haut à droite ou la rigidité des animations...ect
En tout cas j'ai pas de hype particuliere, on verra bien à la sortie
Bon après, s'il arrive a apporter sa propre identité, et il a quelques arguments pour, ça pourrait donner quelque chose d'assez ouf.
Très curieux, à voir.
malroth pareil, d'un coté le CV et ce que je vois me donne envie de m'exciter pour le jeu, mais il y a un frein.. On verra bien, ça pourrait très bien être un jeu sympa sans plus comme un BGE pour le moment... c'est tres flou pour moi.