Ce n'est pas encore officiel mais Star Wars : Galactic Racer a une date de sortie
Le planning de fin d'année commence doucement à prendre forme, quand bien même certains y vont encore à reculons face au monstre de novembre (s'il n'est pas reporté), et sans que rien ne soit encore officiel pour le moment, un leak clair atteste que Star Wars : Galactic Racer arriver le 6 octobre 2026 (PC, PS5, XBS), accompagné d'une édition Deluxe ajoutant Steelbook et quelques bonus (dont trois véhicules et trois défis Arcade).
Enfin, toute précommande vous offrira une bannière et un skin aux « couleurs » du support (bleu sur PS5, vert sur Xbox et rouge sur PC).
Rien de me mieux que d'avoir le mal de ventre de la version VR
Perso gta6 attendra la prochaine génération minimum.
Il y a le temps pour le faire.....au moins 3 génération pour peu que le jeux video traditionnel ai 3 génération d'espérance de vie....