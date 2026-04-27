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Ce n'est pas encore officiel mais Star Wars : Galactic Racer a une date de sortie
Le planning de fin d'année commence doucement à prendre forme, quand bien même certains y vont encore à reculons face au monstre de novembre (s'il n'est pas reporté), et sans que rien ne soit encore officiel pour le moment, un leak clair atteste que Star Wars : Galactic Racer arriver le 6 octobre 2026 (PC, PS5, XBS), accompagné d'une édition Deluxe ajoutant Steelbook et quelques bonus (dont trois véhicules et trois défis Arcade).

Enfin, toute précommande vous offrira une bannière et un skin aux « couleurs » du support (bleu sur PS5, vert sur Xbox et rouge sur PC).

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gameslover, ravyxxs
publié le 27/04/2026 à 08:51 par Gamekyo
commentaires (7)
sasquatsch publié le 27/04/2026 à 08:53
Il m'intrigue... J'ai des doutes et jattendrai les retours des joueurs...
mattewlogan publié le 27/04/2026 à 08:55
Après cela dit les jeux qui vont sortir en fin d’année, s’ils ont une grosse communauté PC y aura pas de problème, vu que GTA c’est que console
rogeraf publié le 27/04/2026 à 08:55
Cool. Quelqu'un sait si un version VR est prévue en meme temps sur PC (comme pour Starwars Squadrons il y a quelques années) ?

Rien de me mieux que d'avoir le mal de ventre de la version VR
ratchet publié le 27/04/2026 à 09:15
Tellement hâte bordel que de souvenirs
cyr publié le 27/04/2026 à 09:18
Celui la je le surveille. J'espère qu'il sera a la hauteur.
cyr publié le 27/04/2026 à 10:04
Après il peut sortir le même mois que gta6 vu que c'est pas le même type de jeux......

Perso gta6 attendra la prochaine génération minimum.

Il y a le temps pour le faire.....au moins 3 génération pour peu que le jeux video traditionnel ai 3 génération d'espérance de vie....
ravyxxs publié le 27/04/2026 à 10:24
Enfin ça fait tellement une éternité que j'attendais ça bordel, je regardais l'ancien et je pouvais pas y jouer, trop vieux, beaucoup trop vieux...
Gras
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Star Wars : Galactic Racer
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Nom : Star Wars : Galactic Racer
Support : PC
Editeur : Secret Mode
Développeur : Fuse Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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