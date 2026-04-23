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Forza Horizon 5 aurait selon Virtuos dépassé les 5 millions de ventes sur PS5
Pas besoin d'un communiqué officiel de la part de Playground ou Xbox, ni même d'un bilan aléatoire d'Alinea Analytics : c'est Virtuos lui-même qui balance soudainement au peuple que Forza Horizon 5 (ils étaient co-développeur, sachez-le) s'est vendu sur PlayStation 5 à quand même 5 millions d'exemplaires. Et encore, on parle uniquement de 2025 donc il y a encore le temps de franchir un ou deux paliers d'ici Forza Horizon 6, la version PS5 n'arrivant justement pas avant la fin d'année.

C'est en tout cas pour l'heure, avec Sea of Thieves (et Minecraft forcément), le meilleur symbole de la politique multi-supports de Xbox.

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link49
publié le 23/04/2026 à 09:18 par Gamekyo
commentaires (7)
kujiraldine publié le 23/04/2026 à 09:27
Niveau communication, cette annonce n'est pas glorieuse pour Xbox. GG tout de même.
khazawi publié le 23/04/2026 à 09:38
Il a du faire plus de ventes que sur la Xbox même lol
negan publié le 23/04/2026 à 09:58
khazawi Sachant qu'il y a 70 Millions de PlayStation de plus et qu'une partie du public Xbox est maintenant chez Sony c'est totalement normal en même temps l'idiot du village.

Et le public Xbox Joue essentiellement via le XGP en plus.

Bref on va pas te demander d'avoir un minimum de réflexion NostraDanus
icebergbrulant publié le 23/04/2026 à 10:33
Jolis chiffres mais avec une version physique, ça aurait été beaucoup plus

Tant pis pour vous, je passe mon chemin ou plutôt je trace ma route
aozora78 publié le 23/04/2026 à 10:50
5 millions de ventes faciles pour Xbox.

khazawi en tous cas jusqu'à preuve du contraire et de vrais chiffres de Xbox, FH5 c'est mieux vendu sur PS5.

Maintenant faut prendre en compte le gamepass sur Xbox, le fait que ce soit le premier opus sur Playstation, que ce soit l'un des rares représentants du genre sortit sur PS5 sur les 12 derniers mois...

Le prochain au Japon fera encore mieux sur PS5 je pense, avec la sortie du jeu peu de temps après (quelques mois j'imagine) et le lieu représenté.
walterwhite publié le 23/04/2026 à 11:13
Mérité

La meilleure licence MS depuis la gen’ One.
parrain59 publié le 23/04/2026 à 12:23
Ca doit représenter une belle rentrée d'argent pour MS. Contrairement aux "fans" de la marque qui cherche à le payer 5 rupees via un VPN malgache
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Fiche descriptif
Forza Horizon 5
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Nom : Forza Horizon 5
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Playground Games
Genre : course
Multijoueur : oui (en ligne)
Autres versions : Xbox One - Xbox Series X
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