Forza Horizon 5 aurait selon Virtuos dépassé les 5 millions de ventes sur PS5

Pas besoin d'un communiqué officiel de la part de Playground ou Xbox, ni même d'un bilan aléatoire d'Alinea Analytics : c'est Virtuos lui-même qui balance soudainement au peuple que(ils étaient co-développeur, sachez-le) s'est vendu sur PlayStation 5 à quand même 5 millions d'exemplaires. Et encore, on parle uniquement de 2025 donc il y a encore le temps de franchir un ou deux paliers d'ici, la version PS5 n'arrivant justement pas avant la fin d'année.C'est en tout cas pour l'heure, avec(etforcément), le meilleur symbole de la politique multi-supports de Xbox.