Forza Horizon 5 aurait selon Virtuos dépassé les 5 millions de ventes sur PS5
Pas besoin d'un communiqué officiel de la part de Playground ou Xbox, ni même d'un bilan aléatoire d'Alinea Analytics : c'est Virtuos lui-même qui balance soudainement au peuple que Forza Horizon 5 (ils étaient co-développeur, sachez-le) s'est vendu sur PlayStation 5 à quand même 5 millions d'exemplaires. Et encore, on parle uniquement de 2025 donc il y a encore le temps de franchir un ou deux paliers d'ici Forza Horizon 6, la version PS5 n'arrivant justement pas avant la fin d'année.
C'est en tout cas pour l'heure, avec Sea of Thieves (et Minecraft forcément), le meilleur symbole de la politique multi-supports de Xbox.
Et le public Xbox Joue essentiellement via le XGP en plus.
Bref on va pas te demander d'avoir un minimum de réflexion NostraDanus
Tant pis pour vous, je passe mon chemin ou plutôt je trace ma route
khazawi en tous cas jusqu'à preuve du contraire et de vrais chiffres de Xbox, FH5 c'est mieux vendu sur PS5.
Maintenant faut prendre en compte le gamepass sur Xbox, le fait que ce soit le premier opus sur Playstation, que ce soit l'un des rares représentants du genre sortit sur PS5 sur les 12 derniers mois...
Le prochain au Japon fera encore mieux sur PS5 je pense, avec la sortie du jeu peu de temps après (quelques mois j'imagine) et le lieu représenté.
La meilleure licence MS depuis la gen’ One.