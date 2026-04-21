recherche
News / Blogs
OFFICIEL : fin du Day One Game Pass pour la série Call of Duty (+ baisse de prix)
Et voilà, ça n'a pas tardé et la nouvelle boss Xbox a mis ses intentions à exécution : afin de retrouver une certaine attractivité du palier max de son service à abonnement (et aussi une meilleure rentabilité de la licence phare ABK), Call of Duty ne sera plus Day One dans le Game Pass. Donc dès cette année avec le supposé nommé Modern Warfare 4. Ils seront néanmoins ajoutés automatiquement un an après, un peu comme ce que fait EA avec l'EA Play.

De fait, le service baisse de prix :

- Le Ultimate passe de 26,99€/mois à 20,99€
- Le Game Pass PC passe de 14,99€/mois à 12,99€

Les épisodes déjà disponibles resteront dans le service.
5
Qui a aimé ?
link49, kisukesan, oreillesal, belmoncul, link1983
publié le 21/04/2026 à 16:09 par Gamekyo
commentaires (80)
mattewlogan publié le 21/04/2026 à 16:19
Si cette nouvelle stratégie est porteuse, tant mieux pour eux, mais j’en doute
shanks publié le 21/04/2026 à 16:19
Allez, plus qu'à dégager le Fortnite Club OSEF et on repasse sous les 20 balles
xynot publié le 21/04/2026 à 16:20
Elle est très réactive cette Asha
abookhouseboy publié le 21/04/2026 à 16:21
Je ne pense pas que ce soit pour cette raison-là si Call of Duty se vend moins...
negan publié le 21/04/2026 à 16:21
J'attendais sa première mesure a la nouvelle boss et la voilà.

Dans un monde où tout augmente c'est fort d'aller vers la baisse de prix, bon courage a PlayStation qui selon pas mal de rumeurs voulait augmenter les prix
jaysennnin publié le 21/04/2026 à 16:21
shanks on est bien d'accord
taiko publié le 21/04/2026 à 16:22
C'est trop tard, j'ai vendu leur console. J'ai patienté pendant longtemps à croire leurs promesses.
shinz0 publié le 21/04/2026 à 16:26
C'est un bon début
akinen publié le 21/04/2026 à 16:27
Visiblement faut être payé des millions pour y penser.

Prochain pdg, prochaine rectification d’une idée debile sur le papier et en réalité.
skuldleif publié le 21/04/2026 à 16:30
ils ont carrément retirer COD meme pas ajouté un tiers comme je croyais WTF
shanks publié le 21/04/2026 à 16:35
PRESSENTIMENT ORACLE :

C'est le premier pas avant que ça ne devienne la base pour tous les first-party (donc plus aucun Day One).
Le Premium deviendra l'abo de base avec du "1 an après", et le Ultimate ne sera là que pour ajouter EA Play et Ubi Play.
lesorcierdujv publié le 21/04/2026 à 16:37
Je trouve que c'est une bonne décision. Moi je m'en fous de Call of Duty, si c'est pour gagner 6 euros mensuel ça vaut largement le coût (avec l'économie, les fans peuvent acheter le jeu chaque année sans surcoût).
jaysennnin publié le 21/04/2026 à 16:37
shanks je pense pas que ce sera au cas par cas, un peu comme avec le ciné sortie en salle puis arrivée sur le digital 3 mois après (à l'international) pour la plupart des jeux ça peut être 3 mois; pour les jeux avec un peu d'envergure 6 mois et pour les très gros à la call of 1 an, et tous les AA ou autre indé, peuvent conserver le day one
skuldleif publié le 21/04/2026 à 16:40
shanks ils font ca les gens arrêteront d'etre sur xbox
avec la mort du physique quasi annoncée coté xbox ,autant etre sur play avec le physique si ya meme plus ca, leur cloud sera aussi mort d'office faute d'abonnés
jenicris publié le 21/04/2026 à 16:41
Je pense qu'ils ont clairement raison pour le coup
skuldleif publié le 21/04/2026 à 16:42
shanks cette décision est aussi en reponse a un consentement de la communauté xbox , va voir les sondages concernant le retrait de COD pour un abaissement du prix du GP on est sur du 75% qui ont voulu ca

un retrait des D1 personne ne le veut, asha a l'air de suivre ce que VEUT la communauté xbox , tant que ca ne rentre pas en conflit avec les objectifs de MS

je ne serai pas étonné qu'a l'avenir ils introduisent un tiers ultimate "+" incluant COD justement
ktraxxx publié le 21/04/2026 à 16:44
shanks jamais compris pourquoi fornite alors qu'il ont warzone ????
skuldleif publié le 21/04/2026 à 16:46
ktraxxx parcequ'ils ont voulu fortnite dans l'appli xbox PC , je sais pas si c'est a cause de la Helix ou non
walterwhite publié le 21/04/2026 à 16:47
skuldleif

Ca valait le coup de nous les briser avec tes analyses de comptoir.
nobleswan publié le 21/04/2026 à 16:49
Augmenter le prix pour ce jeu de merde qu'est Call Of duty etait tellement con comme idée en même temps.

Bon move il faut l'avouer. Peut-être que je songerai a me réabonner du coup.
skuldleif publié le 21/04/2026 à 16:50
ktraxxx parcequ'ils ont voulu fortnite dans l'appli xbox PC , je sais pas si c'est a cause de la Helix ou non, et que c'est une exclu Epic Game store a la base , ils ont donc du accepter un contrat avec epic game qui les "contraint" a faire du fortnite crew une composante du Gamepass et donc c'est aussi la raison pour laquel je doute qu'ils le fassent sauter malgres que la plupart des joueurs xbox seraient aussi d'avis de faire sauter ce perks pour recuperer quelques euro sur leur abo

walterwhite tu peux aller voir en com sur l'article en question ,idd est venu avec un argument autre que "OLOLOL Xbox est mort" et je lui ai donné raison
cyr publié le 21/04/2026 à 16:50
15,99€ sinon rien.
Bon 17.99€ vu la conjoncture .
ouroboros4 publié le 21/04/2026 à 16:51
walterwhite tellement
skuldleif publié le 21/04/2026 à 16:51
donc la on sait maintenant que fortnite crew de merde avec le ubi + osef coute 3€/abonnés a MS
xynot publié le 21/04/2026 à 16:53
negan Là le timing serait désastreux
ravyxxs publié le 21/04/2026 à 16:56
Le plus fou, c'est que nous joueurs, savions tout simplement mieux ce qui est bon ou pas pour XBOX et son Gamepass.

Avant même que COD n'arrive sur le GP j'avais dit comme beaucoup ici, que c'était une mauvaise idée, mais les fanboys en herbe disaient que non et sortait une gymnastique de data haut comme la lune pour nous convaincre que c'était bénéfique pour XBOX et que ça allait ramener une meute de joueur Playstation PC etc

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Allez ouste !!


xynot Bah en même tempss tu vires Bond qui n'a pas du tout été efficace on te ramène avec un salaire plus haut et demande des résultats illico, tous le monde aurait agit de la sorte, le hic c'est qu'il faut tenir sur le long terme et on lui demande de redorer le blason de XBOX, qui pour moi, semble tout bonnement impossible.

13 euros sur PC frère on a couillé
jem25 publié le 21/04/2026 à 16:58
shanks

Exact et ça fera la même chose que le psn+ premium dont tout le monde en rigolait…

Bref le gamepass comme il l’a été c’était juste pas possible à ce prix même à 27€
xynot publié le 21/04/2026 à 16:59
ravyxxs Après c'est très bien pour l'instant, faut pas tout niveler vers le bas
fiveagainstone publié le 21/04/2026 à 16:59
C'est quand même un sacré cirque leurs histoires d'abo.
nicolasgourry publié le 21/04/2026 à 17:04
"Le Ultimate passe de 26,99€/mois à 20,99€"
À 1 € près, il atteignait un prix psychologique, dommage, même si c'est déjà ça qu'il y ait une baisse.
foxstep publié le 21/04/2026 à 17:07
https://miro.medium.com/1*54DpHCSG7siSrciv4shgMw.jpeg
raoh38 publié le 21/04/2026 à 17:07
Rien a faire des call of donc....
skuldleif publié le 21/04/2026 à 17:09
le PC Gamepass a 13€/mois c'est une dinguerie par contre
keiku publié le 21/04/2026 à 17:10
Comme je l'ai déja dis, le prix est une chose, mais ca ne va par changer grand chose pour le gamepass en lui même, par contre de cette manière il espère faire remonter les ventes de la licence...

D'ailleurs la meilleure option de microsoft est de retirer tous les jeux en ligne(hors free to play) du gamepass, vu que de toute façon il faut le prendre pour jouer en ligne...
ravyxxs publié le 21/04/2026 à 17:14
xynot Oui, tout à fait d'accord

fiveagainstone Ah quand la pénétration sans vaseline ne passe pas, tu forces pas, tu te rétractes
zboubi480 publié le 21/04/2026 à 17:14
C'est un.bon début.....et ce n'est que le début
ravyxxs publié le 21/04/2026 à 17:16
shanks Dans ce cas, c'est tout simplement la fin d'eux

Ils vont l'enclencher tout simplement plus vite.
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 17:17
skuldleif
Il va sauter quand la hélix arrivera
liquidsnake66 publié le 21/04/2026 à 17:20
Cnest mieux mais encore trop cher, limite à 15€ pour moi
skuldleif publié le 21/04/2026 à 17:22
romgamer6859 ca dépend ce qu'est la helix , j'ai un mauvais pressentiment
skuldleif publié le 21/04/2026 à 17:24
romgamer6859 disons que si MS evoque constamment le mot "console" a propose de la Helix ce n'est peut etre pas seulement pour caresser les joueurs xbox dans le sens du poil
fiveagainstone publié le 21/04/2026 à 17:24
ravyxxs On peut résumer la situation comme ça.
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 17:25
skuldleif
genre le online restera payant ?
skuldleif publié le 21/04/2026 à 17:31
romgamer6859 apres ca voudra aussi dire que tu aura la console moins cher donc a toi de voir ce que tu prefere
jaysennnin publié le 21/04/2026 à 17:32
dans le fond c'est vraiment pas mal cette baisse, certes cod est décalé, mais y'aura forza horizon 6, gears e day, halo remake, et fable en day one donc...
skuldleif publié le 21/04/2026 à 17:34
jaysennnin pas pour moi je paie le meme prix a savoir 3,5€
keiku publié le 21/04/2026 à 17:36
jaysennnin dans le fond c'est vraiment pas mal cette baisse, certes cod est décalé, mais y'aura forza horizon 6, gears e day, halo remake, et fable en day one donc...

ca ne fait que 5 jeux sur tous les 7 ans... même a 13 euro par mois ca fait quand même 1092 euro pour avoir tes 5 jeux en day one...
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 17:36
skuldleif
c'est vrai, mais ils auraient dû dégager fortnite ou le mettre en option pour le mettre à 19,99 (comparé aux 17,99 d'avant).

Ce que Asha vient de faire prouve qu'on PEUT agir, le reste c'est des conneries.
zorroauditore publié le 21/04/2026 à 17:43
Une option intéressante pourrait être, avec l’offre Game Pass Premium actuelle, de proposer une réduction sur les jeux AAA pour les acheter moins cher dès leur sortie, tout en conservant les jeux AA et indépendants disponibles day one.

Je ne sais pas si ce type d’offre existe encore.
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 17:44
keiku
C'est pour ça que je peux pas reprendre l'abo, c'est sympa et tout hein mais seulement si tu restes tout le temps abo (quitte à tricher un peu sur le prix) ou alors tu prends un mois vite fait, parce que quand t'es désabo et que tu veux rejouer tu dois acheter le jeu plein pot (oui je sais c'est le principe).
sasquatsch publié le 21/04/2026 à 17:46
Mnt 22€ cela fait 250€ par an... Pour les jeunes c'est un Sacré budget annuel
Ou les parents paient pour que leur morpion bouffe du jeu vidéo a gogo toute l'année ce que je ne crois pas
Et nous les 'vieux' qui jurons que par le physique...on ne sera pas bcp a s'abonner à gogo a ce format..cela Fait que le target... C'est les 23-38ans ... Calcul de comptoir. N'oubliez pas
Tu ne vas pas assurer sur le long terme avec ce tarif de 20€ une croissance de benefices...
Donc le pack premium est l'alternative mais je ne sais pas si assez alléchant .
Si vêtement c'est juste bon pour se prendre l'abonnement 1-2 mois et tu fais un game marathon de tout ce que tu veux jouer en mode express et tu te desabonnes après 2 mois...comme avec Netflix et consorts...et tu reprends une vie normale
skuldleif publié le 21/04/2026 à 17:49
romgamer6859 ils peuvent si ils financent eux meme cette inclusion du fortine crew
skuldleif publié le 21/04/2026 à 17:50
fin je veux dire ils peuvent baisser le prix mais pour le coup ils devront payer Epic Games quoi qu'il arrive , la ou pour COD ils n'ont pas a assumer un cout en l'enlevant
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 17:51
skuldleif
le joueur pc qui est sur un nuage, l'enfoiré n'empêche
jenicris publié le 21/04/2026 à 17:58
romgamer6859 ravis de la baisse de prix du GP PC
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 17:58
skuldleif après pour ce que t'as dit sur le côté console, je pense qu'ils vont continuer à faire payer le online, mine de rien l'abo à 9 euros ça rapporte ; dire que ça reste une console ça permet de pas faire peur et d'un autre côté on met dans la tête des gens que le store xbox est le store principal (même si tu peux aller sur steam)
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 18:04
jenicris
tu n'es qu'un consommateur
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 18:08
jenicris
Je me suis posé la question, mais jsais pas, je vais devoir prendre l'accès anticipé de forza et si je me désabo je devrais racheter le jeu...et c'est pareil pour gears par exemple.

Il y a pas mal de jeux : hades 2, aphelion, etc.

Mais j'ai pas envie de jouer pour jouer, jsais pas si je suis clair, soit je m'y investis totalement, soit je n'y joue pas.

Là je vais peut être prendre pragmata et aphelion à voir. Un gros "à voir" pour saros
heracles publié le 21/04/2026 à 18:25
Aller le Gamepass PC à 10 balles par mois et j'y réfléchis
jenicris publié le 21/04/2026 à 18:27
romgamer6859 franchement pour Pragmata, il est a faire, c'est un super jeu
rendan publié le 21/04/2026 à 18:38
Ben ça commence bien avec la nouvelle boss Xbox Beaucoup vont pleurer mais elle au moins elle OSE
walterwhite publié le 21/04/2026 à 18:39
skuldleif Toutes ces heures de bénévolat pour passer pour un clown

Je note que le GP coûte 3€ de plus qu’en octobre avec l’argument ultime en moins, à savoir COD.
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 18:55
jenicris
Ouais et ton avis sur le reste GP etc ?
keiku publié le 21/04/2026 à 19:02
romgamer6859 C'est pour ça que je peux pas reprendre l'abo, c'est sympa et tout hein mais seulement si tu restes tout le temps abo (quitte à tricher un peu sur le prix) ou alors tu prends un mois vite fait, parce que quand t'es désabo et que tu veux rejouer tu dois acheter le jeu plein pot (oui je sais c'est le principe).

exactement et c'est pour ca que je dis que le soucis du gamepass est ailleurs que le prix... le soucis du gamepass est dans sa structure qui s’effondre sur le long terme...

si le gamepass était une bibliothèque de jeu cumulative, ca irait, mais vu qu'en démat on ne possède plus le jeu mais une licence, il est impossible de pouvoir creer une bibliothèque cumulative avec ce prix

et c'est pour ca que le modèle est voué a s’effondrer dans le temps (comme tous les média qui utilise l'abonnement, toute les plateforme de streaming finiront pareil, netflix et autre également )
olex publié le 21/04/2026 à 19:03
Effort louable mais qui retarde l'inévitable sur le (très) long terme. Le problème comme toujours, c'est de ne rien anticiper. Le prix "rabaissé" (mais qui a augmenté depuis) et le prix destiné jusque-là ne sont clairement pas suffisants pour rentabiliser ce modèle économique.
amario publié le 21/04/2026 à 19:03
Voilà une bonne nouvelle
psxbox publié le 21/04/2026 à 19:04
0 exclue ils vont couler
eruroraito7 publié le 21/04/2026 à 19:06
Mais le gamepass est rentable !!!
zboubi480 publié le 21/04/2026 à 19:06
Je comprends pas les joueurs qui crachent sur le Game Pass : si l'offre ne vous convient pas, achetez vos jeux plein pot ou en promo.....

Alors si je comprends un peu : ils ont une PS5
rasalgul publié le 21/04/2026 à 19:11
Cette licence de merde sérieux... Qu'est-ce que Microsoft est allé se foutre à racheter Activision sérieux

Pour ceux qui pensent que le dayone GP va être supprimé pour les autres jeux oubliez ca, si le GP est à 40 millions environ c'est justement grace au day one GP. Ne pensez pas que Microsoft va abandonner 40M d'abonnés à 15/20€ mensuels.

Call of duty devait être un service seller c'est raté mais le service se vend déjà juste il est trop onéreux la stratégie call of / Activision est un total échec

Bon maintenant sérieux faut vendre Activision et passez à autre chose Microsoft, tous ces milliards vous les auriez mis dans le marketing ou de nouvelles franchises.... Des quiches je vous jure
walterwhite publié le 21/04/2026 à 19:12
zboubi480 20€ par mois pour de la loc, et les jeux qui étaient exclusifs sortent maintenant sur toutes les plateformes.

De plus, le jeu qui a poussé Microsoft à débourser 72 milliards n’est même plus disponible dès le jour de sa sortie.
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 19:13
walterwhite ouais il n'y a rien de honteux à acheter ses jeux et à bien les choisir à l'unité, quitte à ne pas avoir un nouveau jeu chaque semaine.
walterwhite publié le 21/04/2026 à 19:14
romgamer6859 Quand tu vois les tarots day one actuellement qui dépassent pas les 50€ c’est pas un service de loc’ qui va te faire regretter bien au contraire
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 19:17
walterwhite Ouais, même si quantités day one sont faibles, chez moi si tu n'y vas pas le jour même il n'y a plus rien et t'as souvent des ruptures pendant plusieurs jours.
walterwhite publié le 21/04/2026 à 19:19
romgamer6859 Oui faut être vif, les gros jeux faut les préco et pas attendre.
jenicris publié le 21/04/2026 à 19:53
romgamer6859 je trouve cette baisse de prix sympa, maintenant ils devraient retirer tous les trucs osef comme Fortnite pour faire baisser encore le prix.

Après c'est surtout le GP PC qui vaut le coup. Celui sur console je le trouve encore cher
Après je préfèrerai toujours acheter des jeux comme tu le sais.
khazawi publié le 21/04/2026 à 20:11
On nous avait juré qu'on ne connaissait rien, que le GP était rentable, que le manque à gagner était des rumeurs de rageux et blablabla.

Le GP finira comme le PS+ avec quasi 0 day one dessus.
edarn publié le 21/04/2026 à 20:43
Un pas dans le bon sens... Mais bon, plutôt que virer les CoD... D'abord virer Fortnite et ses V-Bucks payants...

Revenir aux 18€, ça aurait été mieux.
22 publié le 21/04/2026 à 20:53
Elle va rendre exclu les COD a Xbox, z'allez voar
romgamer6859 publié le 21/04/2026 à 20:55
jenicris ouais mais j'arrive plus à m'y intéresser (à l'abo), je prends un jeu à la fois et c'est sûrement pour ça que la switch 2 m'intéresse, si j'avais le GP j'aurais trop de trucs à jouer
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Call of Duty : Black Ops 7
0
Ils aiment
Nom : Call of Duty : Black Ops 7
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Treyarch
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo