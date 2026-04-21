OFFICIEL : fin du Day One Game Pass pour la série Call of Duty (+ baisse de prix) OFFICIEL : fin du Day One Game Pass pour la série Call of Duty (+ baisse de prix)

Et voilà, ça n'a pas tardé et la nouvelle boss Xbox a mis ses intentions à exécution : afin de retrouver une certaine attractivité du palier max de son service à abonnement (et aussi une meilleure rentabilité de la licence phare ABK), Call of Duty ne sera plus Day One dans le Game Pass. Donc dès cette année avec le supposé nommé Modern Warfare 4. Ils seront néanmoins ajoutés automatiquement un an après, un peu comme ce que fait EA avec l'EA Play.



De fait, le service baisse de prix :



- Le Ultimate passe de 26,99€/mois à 20,99€

- Le Game Pass PC passe de 14,99€/mois à 12,99€



Les épisodes déjà disponibles resteront dans le service.