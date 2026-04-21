OFFICIEL : fin du Day One Game Pass pour la série Call of Duty (+ baisse de prix)
Et voilà, ça n'a pas tardé et la nouvelle boss Xbox a mis ses intentions à exécution : afin de retrouver une certaine attractivité du palier max de son service à abonnement (et aussi une meilleure rentabilité de la licence phare ABK), Call of Duty ne sera plus Day One dans le Game Pass. Donc dès cette année avec le supposé nommé Modern Warfare 4. Ils seront néanmoins ajoutés automatiquement un an après, un peu comme ce que fait EA avec l'EA Play.
De fait, le service baisse de prix :
- Le Ultimate passe de 26,99€/mois à 20,99€
- Le Game Pass PC passe de 14,99€/mois à 12,99€
Les épisodes déjà disponibles resteront dans le service.
publié le 21/04/2026 à 16:09 par Gamekyo
Dans un monde où tout augmente c'est fort d'aller vers la baisse de prix, bon courage a PlayStation qui selon pas mal de rumeurs voulait augmenter les prix
Prochain pdg, prochaine rectification d’une idée debile sur le papier et en réalité.
C'est le premier pas avant que ça ne devienne la base pour tous les first-party (donc plus aucun Day One).
Le Premium deviendra l'abo de base avec du "1 an après", et le Ultimate ne sera là que pour ajouter EA Play et Ubi Play.
avec la mort du physique quasi annoncée coté xbox ,autant etre sur play avec le physique si ya meme plus ca, leur cloud sera aussi mort d'office faute d'abonnés
un retrait des D1 personne ne le veut, asha a l'air de suivre ce que VEUT la communauté xbox , tant que ca ne rentre pas en conflit avec les objectifs de MS
je ne serai pas étonné qu'a l'avenir ils introduisent un tiers ultimate "+" incluant COD justement
Ca valait le coup de nous les briser avec tes analyses de comptoir.
Bon move il faut l'avouer. Peut-être que je songerai a me réabonner du coup.
walterwhite tu peux aller voir en com sur l'article en question ,idd est venu avec un argument autre que "OLOLOL Xbox est mort" et je lui ai donné raison
Bon 17.99€ vu la conjoncture .
Avant même que COD n'arrive sur le GP j'avais dit comme beaucoup ici, que c'était une mauvaise idée, mais les fanboys en herbe disaient que non et sortait une gymnastique de data haut comme la lune pour nous convaincre que c'était bénéfique pour XBOX et que ça allait ramener une meute de joueur Playstation PC etc
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Allez ouste !!
xynot Bah en même tempss tu vires Bond qui n'a pas du tout été efficace on te ramène avec un salaire plus haut et demande des résultats illico, tous le monde aurait agit de la sorte, le hic c'est qu'il faut tenir sur le long terme et on lui demande de redorer le blason de XBOX, qui pour moi, semble tout bonnement impossible.
13 euros sur PC frère on a couillé
Exact et ça fera la même chose que le psn+ premium dont tout le monde en rigolait…
Bref le gamepass comme il l’a été c’était juste pas possible à ce prix même à 27€
À 1 € près, il atteignait un prix psychologique, dommage, même si c'est déjà ça qu'il y ait une baisse.
D'ailleurs la meilleure option de microsoft est de retirer tous les jeux en ligne(hors free to play) du gamepass, vu que de toute façon il faut le prendre pour jouer en ligne...
fiveagainstone Ah quand la pénétration sans vaseline ne passe pas, tu forces pas, tu te rétractes
Ils vont l'enclencher tout simplement plus vite.
Il va sauter quand la hélix arrivera
genre le online restera payant ?
ca ne fait que 5 jeux sur tous les 7 ans... même a 13 euro par mois ca fait quand même 1092 euro pour avoir tes 5 jeux en day one...
c'est vrai, mais ils auraient dû dégager fortnite ou le mettre en option pour le mettre à 19,99 (comparé aux 17,99 d'avant).
Ce que Asha vient de faire prouve qu'on PEUT agir, le reste c'est des conneries.
Je ne sais pas si ce type d’offre existe encore.
C'est pour ça que je peux pas reprendre l'abo, c'est sympa et tout hein mais seulement si tu restes tout le temps abo (quitte à tricher un peu sur le prix) ou alors tu prends un mois vite fait, parce que quand t'es désabo et que tu veux rejouer tu dois acheter le jeu plein pot (oui je sais c'est le principe).
Ou les parents paient pour que leur morpion bouffe du jeu vidéo a gogo toute l'année ce que je ne crois pas
Et nous les 'vieux' qui jurons que par le physique...on ne sera pas bcp a s'abonner à gogo a ce format..cela Fait que le target... C'est les 23-38ans ... Calcul de comptoir. N'oubliez pas
Tu ne vas pas assurer sur le long terme avec ce tarif de 20€ une croissance de benefices...
Donc le pack premium est l'alternative mais je ne sais pas si assez alléchant .
Si vêtement c'est juste bon pour se prendre l'abonnement 1-2 mois et tu fais un game marathon de tout ce que tu veux jouer en mode express et tu te desabonnes après 2 mois...comme avec Netflix et consorts...et tu reprends une vie normale
le joueur pc qui est sur un nuage, l'enfoiré n'empêche
tu n'es qu'un consommateur
Je me suis posé la question, mais jsais pas, je vais devoir prendre l'accès anticipé de forza et si je me désabo je devrais racheter le jeu...et c'est pareil pour gears par exemple.
Il y a pas mal de jeux : hades 2, aphelion, etc.
Mais j'ai pas envie de jouer pour jouer, jsais pas si je suis clair, soit je m'y investis totalement, soit je n'y joue pas.
Là je vais peut être prendre pragmata et aphelion à voir. Un gros "à voir" pour saros
Je note que le GP coûte 3€ de plus qu’en octobre avec l’argument ultime en moins, à savoir COD.
Ouais et ton avis sur le reste GP etc ?
exactement et c'est pour ca que je dis que le soucis du gamepass est ailleurs que le prix... le soucis du gamepass est dans sa structure qui s’effondre sur le long terme...
si le gamepass était une bibliothèque de jeu cumulative, ca irait, mais vu qu'en démat on ne possède plus le jeu mais une licence, il est impossible de pouvoir creer une bibliothèque cumulative avec ce prix
et c'est pour ca que le modèle est voué a s’effondrer dans le temps (comme tous les média qui utilise l'abonnement, toute les plateforme de streaming finiront pareil, netflix et autre également )
Alors si je comprends un peu : ils ont une PS5
Pour ceux qui pensent que le dayone GP va être supprimé pour les autres jeux oubliez ca, si le GP est à 40 millions environ c'est justement grace au day one GP. Ne pensez pas que Microsoft va abandonner 40M d'abonnés à 15/20€ mensuels.
Call of duty devait être un service seller c'est raté mais le service se vend déjà juste il est trop onéreux la stratégie call of / Activision est un total échec
Bon maintenant sérieux faut vendre Activision et passez à autre chose Microsoft, tous ces milliards vous les auriez mis dans le marketing ou de nouvelles franchises.... Des quiches je vous jure
De plus, le jeu qui a poussé Microsoft à débourser 72 milliards n’est même plus disponible dès le jour de sa sortie.
Après c'est surtout le GP PC qui vaut le coup. Celui sur console je le trouve encore cher
Après je préfèrerai toujours acheter des jeux comme tu le sais.
Le GP finira comme le PS+ avec quasi 0 day one dessus.
Revenir aux 18€, ça aurait été mieux.