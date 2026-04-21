Splatoon Raiders : trailer et date de sortie

Encore une fois, par un style de communication sans trop de paillettes, Nintendo en dévoile soudainement davantage sur, ce spin-off à orientation purement solo ou presque puisque l'on apprend que le jeu sera également jouable en coop jusqu'à quatre (uniquement en ligne, ou un par console en local) pour mieux appréhender les nombreux défis bien que l'on ne sache pas encore trop à quoi s'attendre au niveau de la structure du jeu.Gageons que le prochain N-Direct répondra à toutes les dernières questions, le jeu étant désormais signé pour le 23 juillet aux cotés de trois nouveaux Amiibos (Frye, Shiver et Big Man avec le skin du jeu).