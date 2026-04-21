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Splatoon Raiders : trailer et date de sortie
Encore une fois, par un style de communication sans trop de paillettes, Nintendo en dévoile soudainement davantage sur Splatoon Raiders, ce spin-off à orientation purement solo ou presque puisque l'on apprend que le jeu sera également jouable en coop jusqu'à quatre (uniquement en ligne, ou un par console en local) pour mieux appréhender les nombreux défis bien que l'on ne sache pas encore trop à quoi s'attendre au niveau de la structure du jeu.

Gageons que le prochain N-Direct répondra à toutes les dernières questions, le jeu étant désormais signé pour le 23 juillet aux cotés de trois nouveaux Amiibos (Frye, Shiver et Big Man avec le skin du jeu).

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publié le 21/04/2026 à 13:44 par Gamekyo
commentaires (4)
guiguif publié le 21/04/2026 à 13:46
pour mieux appréhender les nombreux défis bien que l'on ne sache pas encore trop à quoi s'attendre au niveau de la structure du jeu.

Combat contre des hordes...
Mais qui m'attendait a un vrai jeu solo, ils ne le feront jamais.
rocan publié le 21/04/2026 à 13:53
49,99€ sur l'eShop apparemment !
giru publié le 21/04/2026 à 13:55
C'es particulier parce que le trailer insiste fortement sur le côté solo "un jeu Splatoon centré sur le solo"... mais c'est jouable en ligne à 3 et ça s'appelle Raiders au pluriel.

Bref, à priori pourquoi pas. Je trouve le trailer assez peu engageant... mais j'aime bien l'univers et le gameplay de Splatoon donc ça devrait le faire.
shanks publié le 21/04/2026 à 13:57
giru
C'est même jusqu'à 4, j'ai corrigé.
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Splatoon Raiders
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Nom : Splatoon Raiders
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
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