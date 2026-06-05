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Valve : la Steam Machine arrivera cet été
Valve devrait très prochainement accélérer la communication autour de sa Steam Machine comme son Steam Frame : via son programme Verified, la société vient d'annoncer que les deux hardwares sortiront mondialement « cet été », ce qui nous donne jusqu'à la fin septembre pour voir au plus loin.

On a déjà peur pour le prix de chacun (surtout qu'il y aura déjà un sacré pognon à dépenser à la rentrée), mais on croise surtout les doigts pour qu'un certain jeu soit officialisé dans la foulée, ne serait-ce que pour marquer le coup quoi.

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publié le 05/06/2026 à 06:29 par Gamekyo
commentaires (7)
51love publié le 05/06/2026 à 06:42
Ça a tout du très mauvais move.

Prix élevé et plus élevé que prévu ?

Juste avant la sortie de GTA6 qui ne sera pas sur la machine au départ, là où les joueurs prêt a dépenser pour du hardware vont tous être focus sur la PS5 ou presque, a cause du même GTA6.

Ya pas a dire, ils auraient voulu faire les choses n'importe comment pour lancer leur Steam Machine qu'ils auraient pas pu faire pire....

Curieux de voir le prix en tt cas même si c'est pas pour moi peu importe le prix.
kidicarus publié le 05/06/2026 à 06:54
Comment ça certains jeux officialisés ?
Ce n'est pas une console mais comme la ps ou la x.
mizuki publié le 05/06/2026 à 06:57
kidicarus Steam -> Half Life 3 ou Portal 3 ?
kirk publié le 05/06/2026 à 07:08
Le prix va être horrible.
rider288 publié le 05/06/2026 à 07:09
Mais c'est possible de rendre HL3 exclu Steam Machine, sans que ca fonctionne sur un PC Normal ?
oreillesal publié le 05/06/2026 à 07:09
Allez, Half-Life 3 maintenant
bennj publié le 05/06/2026 à 07:15
51love on a pour l'instant ZERO information officielle mais tu dis déjà qu'ils n'auraient pas pu faire pire...

rider288 jamais ils feront ca c'est l'explosion de Valve assuré. Au pire ils filent le jeu avec la machine.
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