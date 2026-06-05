Valve : la Steam Machine arrivera cet été

Valve devrait très prochainement accélérer la communication autour de sa Steam Machine comme son Steam Frame : via son programme Verified, la société vient d'annoncer que les deux hardwares sortiront mondialement « cet été », ce qui nous donne jusqu'à la fin septembre pour voir au plus loin.On a déjà peur pour le prix de chacun (surtout qu'il y aura déjà un sacré pognon à dépenser à la rentrée), mais on croise surtout les doigts pour qu'un certain jeu soit officialisé dans la foulée, ne serait-ce que pour marquer le coup quoi.