Des nouvelles de The Lost Wild, le survival x dinos des anciens de Alien Isolation

En plein State of Play du coin de l'oeil, une vue à la première personne, une ambiance de flippe, des dinosaures… Ce n'était pas Capcom qui parlait mais Great Ape Games, et on gardera néanmoins une certaine curiosité envers cevu que l'on parle des anciens deet on y retrouvera cette philosophie où le joueur n'est aucunement en position de force, ayant plus d'intérêt à se cacher face aux nombreuses menaces dotées d'un comportement naturel (tous ne vous fonceront pas dessus si vous les laissez tranquille).Sortie prévue pour 2027, uniquement sur PC et PlayStation 5.