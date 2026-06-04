Des nouvelles de The Lost Wild, le survival x dinos des anciens de Alien Isolation
En plein State of Play du coin de l'oeil, une vue à la première personne, une ambiance de flippe, des dinosaures… Ce n'était pas Capcom qui parlait mais Great Ape Games, et on gardera néanmoins une certaine curiosité envers ce The Lost Wild vu que l'on parle des anciens de Alien Isolation et on y retrouvera cette philosophie où le joueur n'est aucunement en position de force, ayant plus d'intérêt à se cacher face aux nombreuses menaces dotées d'un comportement naturel (tous ne vous fonceront pas dessus si vous les laissez tranquille).
Sortie prévue pour 2027, uniquement sur PC et PlayStation 5.
Le jeu a l'air super prometteur en tout cas.
On verra avec un autre trailer.
Je ne comprend pas que des plus gros éditeur ont pas eu l idée de crée un jeu solide avec des Dino.
Ça va voler la vedette à JP survival qu'on ne verra peut-être plus jamais
Effectivement, c'est pas faux.