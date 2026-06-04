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Des nouvelles de The Lost Wild, le survival x dinos des anciens de Alien Isolation
En plein State of Play du coin de l'oeil, une vue à la première personne, une ambiance de flippe, des dinosaures… Ce n'était pas Capcom qui parlait mais Great Ape Games, et on gardera néanmoins une certaine curiosité envers ce The Lost Wild vu que l'on parle des anciens de Alien Isolation et on y retrouvera cette philosophie où le joueur n'est aucunement en position de force, ayant plus d'intérêt à se cacher face aux nombreuses menaces dotées d'un comportement naturel (tous ne vous fonceront pas dessus si vous les laissez tranquille).

Sortie prévue pour 2027, uniquement sur PC et PlayStation 5.

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osiris67, ducknsexe
publié le 04/06/2026 à 06:07 par Gamekyo
commentaires (14)
mibugishiden publié le 04/06/2026 à 06:13
Ils ont pris le modele realiste des Velociraptors avec des plumes et de petite taille, c'est marrant car ils sont souvent representés à la Jurassic Park.

Le jeu a l'air super prometteur en tout cas.
osiris67 publié le 04/06/2026 à 06:18
Bonne surprise.
adamjensen publié le 04/06/2026 à 06:24
Ça a l’air pas mal, mais ça ressemble un peu à un Walking Simulator.
On verra avec un autre trailer.
pcverso publié le 04/06/2026 à 06:27
La première présentation l'année dernière m'avais deja fait le mettre dans ma wishlist . Gros Day one pour moi
mattewlogan publié le 04/06/2026 à 06:31
À surveiller
ducknsexe publié le 04/06/2026 à 06:39
Très très prometteur, eux ils ont tout compris.

Je ne comprend pas que des plus gros éditeur ont pas eu l idée de crée un jeu solide avec des Dino.
shambala93 publié le 04/06/2026 à 06:49
Ça donne envie !
marcus62 publié le 04/06/2026 à 07:26
Le trailer m'a beaucoup plu et intrigué ! Je vais le suivre de près ! Lui, Silent Hill Townfall, ILL et God of War Laufey ont été mes gros coup de cœur du State of Play. Tout le reste, ne m'intéresse pas du tout.
sosky publié le 04/06/2026 à 07:39
adamjensen Bah un peu comme Alien Isolation si on fait la mauvaise langue
mrvince publié le 04/06/2026 à 08:11
Y'en a eu combien des promesses comme ça avec des jeux de Dino ? Très peu (aucun ?) n'ont confirmé... Ca donne envie mais je reste méfiant.
pcverso publié le 04/06/2026 à 08:14
Ca fait deja 3 ans en faite quil a été présenté, moi il m'avait deja fait forte impression https://youtu.be/mUj2rQ3mPpw?is=_gSS9pn3t8Dydkne
taiko publié le 04/06/2026 à 08:19
Ça donne envie et j'apprends que c'est fait par des anciens d'Alien Isolation. Ça donne envie plus envie.
Ça va voler la vedette à JP survival qu'on ne verra peut-être plus jamais
sasquatsch publié le 04/06/2026 à 09:02
Si c'est pour stresser comme dans Alien... Moi je veux bien... En attendant Dino Crisis... Nondidju c'est quand qu'ils annoncent son officialisation ? !
adamjensen publié le 04/06/2026 à 09:24
sosky
Effectivement, c'est pas faux.
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The Lost Wild
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Nom : The Lost Wild
Support : PC
Editeur : Annapurna Interactive
Développeur : Great Ape Games
Genre : survival horror
Autres versions : Playstation 5
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