Jez Corden : la survie de Ninja Theory et Double Fine passerait par une rehausse de l'ambition
Les propos viennent du renseigné Jez Corden qui déclare selon ses sources que le temps des amuse-gueules, jolis ou non, est terminé pour Ninja Theory (Hellblade II) et Double Fine (Kiln, Keeper), chacun travaillant aujourd'hui sur des projets plus ambitieux que leurs propres habitudes, ce qui ferait effectivement du bien au catalogue Xbox malgré l'évident contre-coup : il va falloir patienter.
Si l'homme de Windows Central a évoqué cela, c'est pour indiquer qu'on ne verrait aucun des deux studios lors du Xbox Games Showcase de dimanche, contrairement à State of Decay 3 dont les chances d'un nouvel aperçu sont très élevées histoire de vérifier si, selon les mêmes sources, nous partirons vers « une ambiance AAA qui manquait à State of Decay 2 ».
Enfin, interrogé par un malheureux fan sur la possibilité d'avoir une miette de pain sur The Elder Scrolls VI, même un minuscule teaser CG, Corden s'est montré bref : « Aucune chance. »
publié le 03/06/2026 à 18:31 par Gamekyo
Pour hellblade, je préfère un beat'em all / action
Je vois bien l’annonce du prochain Halo canonique comme one more thing de la conférence Xbox très déçu de Halo Infinite. Mais toujours un grand fan de la licence.
Pour double fine keeper est excellent dans son genre , magnifique même techniquement mais bon sortir un jeu de poterie faut pas abuser , ils étaient en roue libre la pour oser...
Maintenant ils doivent sentir une certaine pression et c'est tant mieux , il faut produire un jeu pas juste pour une minorité il y a les indés pour cela.