Jez Corden : la survie de Ninja Theory et Double Fine passerait par une rehausse de l'ambition Jez Corden : la survie de Ninja Theory et Double Fine passerait par une rehausse de l'ambition

Les propos viennent du renseigné Jez Corden qui déclare selon ses sources que le temps des amuse-gueules, jolis ou non, est terminé pour Ninja Theory (Hellblade II) et Double Fine (Kiln, Keeper), chacun travaillant aujourd'hui sur des projets plus ambitieux que leurs propres habitudes, ce qui ferait effectivement du bien au catalogue Xbox malgré l'évident contre-coup : il va falloir patienter.



Si l'homme de Windows Central a évoqué cela, c'est pour indiquer qu'on ne verrait aucun des deux studios lors du Xbox Games Showcase de dimanche, contrairement à State of Decay 3 dont les chances d'un nouvel aperçu sont très élevées histoire de vérifier si, selon les mêmes sources, nous partirons vers « une ambiance AAA qui manquait à State of Decay 2 ».



Enfin, interrogé par un malheureux fan sur la possibilité d'avoir une miette de pain sur The Elder Scrolls VI, même un minuscule teaser CG, Corden s'est montré bref : « Aucune chance. »