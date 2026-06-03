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Jez Corden : la survie de Ninja Theory et Double Fine passerait par une rehausse de l'ambition
Les propos viennent du renseigné Jez Corden qui déclare selon ses sources que le temps des amuse-gueules, jolis ou non, est terminé pour Ninja Theory (Hellblade II) et Double Fine (Kiln, Keeper), chacun travaillant aujourd'hui sur des projets plus ambitieux que leurs propres habitudes, ce qui ferait effectivement du bien au catalogue Xbox malgré l'évident contre-coup : il va falloir patienter.

Si l'homme de Windows Central a évoqué cela, c'est pour indiquer qu'on ne verrait aucun des deux studios lors du Xbox Games Showcase de dimanche, contrairement à State of Decay 3 dont les chances d'un nouvel aperçu sont très élevées histoire de vérifier si, selon les mêmes sources, nous partirons vers « une ambiance AAA qui manquait à State of Decay 2 ».

Enfin, interrogé par un malheureux fan sur la possibilité d'avoir une miette de pain sur The Elder Scrolls VI, même un minuscule teaser CG, Corden s'est montré bref : « Aucune chance. »
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ouken
publié le 03/06/2026 à 18:31 par Gamekyo
commentaires (17)
negan publié le 03/06/2026 à 18:43
2 studio de merde a l'heure actuelle
skuldleif publié le 03/06/2026 à 18:47
compulsion games aussi doivent step up
calishnikov publié le 03/06/2026 à 19:01
Double fine osef mais comment ça me ferais chier de pas avoir de suite à Hellblade
jenicris publié le 03/06/2026 à 19:04
Je suis juste curieux de voir s'ils vont annoncer State of Decay et Gears sur PS5 lors du show, c'est la question comme dit Corden dans son article.
ouken publié le 03/06/2026 à 19:11
J'ai adoré hellblade 2 on aurait dis une série a la game of throne, épique de fou la fin et claque graphique monumentale il on de quoi faire autre chose quand même
romgamer6859 publié le 03/06/2026 à 19:34
Oui, je préfère un psychonauts à un keeper ou à un kiln...

Pour hellblade, je préfère un beat'em all / action
nobleswan publié le 03/06/2026 à 19:42
De vraie déceptions ces studios. Hier j'ai vanné God Of War chez Sony mais putain Hellblade 2 c'était tellement degeu, un somnifère le bordel.
marcus62 publié le 03/06/2026 à 20:05
Moi qui espérais voir TES VI à la conférence Xbox… probablement le jeu Xbox que j’attends le plus avec Fable.

Je vois bien l’annonce du prochain Halo canonique comme one more thing de la conférence Xbox très déçu de Halo Infinite. Mais toujours un grand fan de la licence.
piratees publié le 03/06/2026 à 20:22
Hellblade II un petit jeu ? serte il est cour mais putin ils sont mis 8ans a le sortir. ça va être quoi leur AAA 10 ans puis projet stoppé lool on connait MS pour ça
negan publié le 03/06/2026 à 20:33
nobleswan Un enfer tellement c'est nul
patrickleclairvoyant publié le 03/06/2026 à 20:41
Il était temps
newtechnix publié le 03/06/2026 à 20:56
Ils préparent Helix
akinen publié le 03/06/2026 à 21:10
Le studio est enfin reconnu à sa valeur Des escros
zybear publié le 03/06/2026 à 21:22
Double Fine devrait nous faire un Brutal Legend II ou un Psychonauts 3, c'est ça que les gens veulent.
redxiii102 publié le 03/06/2026 à 21:26
Un nouveau killer instinct please
keiku publié le 03/06/2026 à 21:30
La question est elder scrool 6 sortira il avant la fermeture du studio ? les 2 autres étant déja en mode survie après avoir sortit 1 jeu après rachat...
raoh38 publié le 03/06/2026 à 22:44
Hellblade reste une belle expérience immersive, maintenant il faut passer a autre chose et arreter de trop se focaliser sur la psycho, sa va bien 5 minutes.
Pour double fine keeper est excellent dans son genre , magnifique même techniquement mais bon sortir un jeu de poterie faut pas abuser , ils étaient en roue libre la pour oser...
Maintenant ils doivent sentir une certaine pression et c'est tant mieux , il faut produire un jeu pas juste pour une minorité il y a les indés pour cela.
Gras
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Senua's Saga : Hellblade II
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Nom : Senua's Saga : Hellblade II
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Ninja Theory
Genre : Narration
Autres versions : Xbox Series X
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