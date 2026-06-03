Jojo's Bizarre Adventure : et maintenant, un probable remaster de Eyes of Heaven

Il semble que Bandai Namco ne tardera pas à sortir de son chapeau un, l'organisme de classification brésilien venant tout juste de classifier ce jeu et sans faire de jaloux (PC, PS5, XBS, Switch 2).Un remaster donc, d'un titre de base sorti sur PS3 (2015) puis PS4 (2016), avec le même traitement que poursans garantir la totale dès la sortie : ce dernier avait eu droit à deux pass de personnages.