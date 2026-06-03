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Jojo's Bizarre Adventure : et maintenant, un probable remaster de Eyes of Heaven
Il semble que Bandai Namco ne tardera pas à sortir de son chapeau un Jojo's Bizarre Adventure : Eyes of Heaven R, l'organisme de classification brésilien venant tout juste de classifier ce jeu et sans faire de jaloux (PC, PS5, XBS, Switch 2).

Un remaster donc, d'un titre de base sorti sur PS3 (2015) puis PS4 (2016), avec le même traitement que pour All Star R sans garantir la totale dès la sortie : ce dernier avait eu droit à deux pass de personnages.

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publié le 03/06/2026 à 18:42 par Gamekyo
commentaires (4)
liberty publié le 03/06/2026 à 20:31
Je l'ai sur PS4, j'espère un patch gratos
fritesmayo76 publié le 03/06/2026 à 20:42
liberty Bandai Namco ils connaissent pas le mot gratos haha
liberty publié le 03/06/2026 à 20:51
fritesmayo76 les enculés
stardustx publié le 03/06/2026 à 22:12
Ils vont aussi remplacer le mode story par un truc à chier comme pour le remaster de all star battle ?
Gras
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Fiche descriptif
Jojo's Bizarre Adventure : All Star Battle R
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Nom : Jojo's Bizarre Adventure : All Star Battle R
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CyberConnect2
Genre : combat
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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