Jojo's Bizarre Adventure : et maintenant, un probable remaster de Eyes of Heaven
Il semble que Bandai Namco ne tardera pas à sortir de son chapeau un Jojo's Bizarre Adventure : Eyes of Heaven R, l'organisme de classification brésilien venant tout juste de classifier ce jeu et sans faire de jaloux (PC, PS5, XBS, Switch 2).
Un remaster donc, d'un titre de base sorti sur PS3 (2015) puis PS4 (2016), avec le même traitement que pour All Star R sans garantir la totale dès la sortie : ce dernier avait eu droit à deux pass de personnages.