Until Dawn 2 est sans surprise officialisé

Faut pas croire, il y avait un peu de first-party dans ce State of Play, preuve avec une première non-surprise vu les leaks, celle de l'existence d'unsigné Firesprite, pour rappel suite à l'abandon du reboot desauce GAAS (on s'en remettra).On nous promet un lancement pour un vague 2027 et cette fois uniquement sur PlayStation 5, contrairement au « remake vite fait » sorti en 2025.