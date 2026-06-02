Until Dawn 2 est sans surprise officialisé

Faut pas croire, il y avait un peu de first-party dans ce State of Play, preuve avec une première non-surprise vu les leaks, celle de l'existence d'un Until Dawn 2 signé Firesprite, pour rappel suite à l'abandon du reboot de Twisted Metal sauce GAAS (on s'en remettra).
On nous promet un lancement pour un vague 2027 et cette fois uniquement sur PlayStation 5, contrairement au « remake vite fait » sorti en 2025.
J'ai également apprécié le premier, j'achète !
Désolé d'enchaîner et commettre quelques bourdes, quand ta vie se résume à du troll en pyjama.
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A voir même si la plage cocotier comme cadre peut tjs être sympa... Le genre de jeu où je pourrai avoir madame qui m'accompagne... Donc en fait oui...
J’avais bien apprécié le premier à bas prix à l'époque.
À voir à la sortie…
2027, s'annonce pas mal pour Playstation. Until Dawn 2, God of War Laufey et probablement Intergalactic.