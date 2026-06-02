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Until Dawn 2 est sans surprise officialisé
Faut pas croire, il y avait un peu de first-party dans ce State of Play, preuve avec une première non-surprise vu les leaks, celle de l'existence d'un Until Dawn 2 signé Firesprite, pour rappel suite à l'abandon du reboot de Twisted Metal sauce GAAS (on s'en remettra).

On nous promet un lancement pour un vague 2027 et cette fois uniquement sur PlayStation 5, contrairement au « remake vite fait » sorti en 2025.

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spartan1985, pcverso, kwak, icebergbrulant, axlenz, adamjensen, escobar, elcidfx, link49
publié le 02/06/2026 à 21:58 par Gamekyo
commentaires (19)
liberty publié le 02/06/2026 à 22:01
Bien aimé le premier sur PS4 avec Rami Malek et Panetier
spartan1985 publié le 02/06/2026 à 22:15
Cette année ? C'est affiché ''2027'' à la fin du trailer.

J'ai également apprécié le premier, j'achète !
kadaj68800 publié le 02/06/2026 à 22:18
liberty sauf que là, c'est pas Supermassive games derrière, déjà que les Dark pictures sont inégaux, c'est un studio qui n'a pas fait grand chose de marquant....
redxiii102 publié le 02/06/2026 à 22:18
Je confirme shanks t'as pas les yeux en face des trous aujourd'hui
nicoliafox publié le 02/06/2026 à 22:19
J'aimerais être hypé mais le rendu semble vraiment dégeu. Je retiens l'annonce mais pas trés rassuré
shanks publié le 02/06/2026 à 22:20
redxiii102
Désolé d'enchaîner et commettre quelques bourdes, quand ta vie se résume à du troll en pyjama.
wazaaabi publié le 02/06/2026 à 22:21
J’aime bien ce genre de jeux .
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liberty publié le 02/06/2026 à 22:25
kadaj68800 il suffit de copier la formule de toute manière.
sasquatsch publié le 02/06/2026 à 22:27
Oui et non... Autant on a tous bien aimé le premier... Quarry c'était sympa...mais Après les dark pictures je reste sceptique... Et les critiques sur 80250 machin espace... Sont pas des meilleures...
A voir même si la plage cocotier comme cadre peut tjs être sympa... Le genre de jeu où je pourrai avoir madame qui m'accompagne... Donc en fait oui...
kwak publié le 02/06/2026 à 22:30
Belle surprise de mon côté
sdkios publié le 02/06/2026 à 22:32
sasquatsch Il a l'air bien plus interessant que les dark pictures pour le coup. (Directive 8020 etait vraiment zero niveau choix je trouves. Ici ca a l'air de nouveau mieux géré.)
ouken publié le 02/06/2026 à 22:36
J'ai adoré le 1 mes cette suite donne pas trop envie ...déçu Perso
taiko publié le 02/06/2026 à 22:45
J'espère qu'ils vont bien fait évoluer la formule. Supermassive n'y arrive plus
adamjensen publié le 02/06/2026 à 23:48
Franchement, ça peut être pas mal.
J’avais bien apprécié le premier à bas prix à l'époque.
À voir à la sortie…
kratoszeus publié le 03/06/2026 à 00:10
J'aime pas ce style de jeu littéralement films interactifs mais ma copine adore ca. je la regarderai jouer
bigsnake publié le 03/06/2026 à 01:24
Bien moche surtout les gueules je trouve
mattewlogan publié le 03/06/2026 à 05:16
Super le premier était vraiment top
marcus62 publié le 03/06/2026 à 06:46
J'avais pas mal apprécié le premier ! Celui-là, je vais le surveiller de près.

2027, s'annonce pas mal pour Playstation. Until Dawn 2, God of War Laufey et probablement Intergalactic.
sosky publié le 03/06/2026 à 07:36
Curieux de voir s’il aura un lien avec le 1 remake vu la fin de ce dernier.
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