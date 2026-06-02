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Crimson Desert aura officiellement une extension, et encore plein de mises à jour
Hé bien la page Crimson Desert ne veut pas se tourner chez Pearl Abyss qui souhaite en rajouter quelques couches de plus, avec pour commencer l'envie de ne plus tourner autour du pot : c'est officiel, une extension au contenu « significatif » est en cours de développement, mais il faudra attendre pour en savoir davantage.

Et en attendant ? Préparez vous à encore tout un tas de MAJ gratuites jusqu'en septembre :

- Amélioration de la narration pour le scénario et notamment tout ce qui entoure Kliff.
- Cross-save PC, PS5, Xbox.
- Du contenu inédit axé sur les combats.
- Damiane et Oongka vous encore bénéficier de nouvelles aptitudes.
- Améliorations d'activités annexes comme le commerce et l'agriculture.
- Les séquences Re-Blocus vont bénéficier de nouveaux ajouts avec davantage de récompenses et un système de défense face aux invasions.

Pensée pour l'élite qui continuera de dire aux yeux du monde avoir vécu la 1.0.
5
Qui a aimé ?
gameslover, link49, junaldinho, rendan, killia
publié le 02/06/2026 à 10:34 par Gamekyo
commentaires (30)
sosky publié le 02/06/2026 à 10:35
La Cross-save c'est tellement cool comme feature
ravyxxs publié le 02/06/2026 à 10:37
Des mecs qui bossent en attendant des équipes comme Playground Game se touche l’anus. Bordel….
liberty publié le 02/06/2026 à 10:56
Vivement la GOTY
gasmok2 publié le 02/06/2026 à 11:04
ravyxxs
C'est quoi le problème avec PlayGround Game?
Je te lis depuis quleques jours et tu n'arrêtes pas de chier dessus...FH6 a l'air de tenir ses promesses, et Fable a été retardé pour pas subir GTA6.....chose que tout le monde fait en ce moment.
vyse publié le 02/06/2026 à 11:33
gasmok2 je pense le reboot et les difficultés de moteur l'ont tendu...
mattewlogan publié le 02/06/2026 à 11:36
Pour le coup, les gens qui ont cru au projet et qui ont acheté le jeu, Day One se sont bien fait avoir
J’en fait partie
Quand on voit tout ce qu’ils ont rajouté les changements qu’ils ont apporté et maintenant une extension alors qu’ils avaient dit qu’il y en aurait pas
Ils se sont bien foutus de la gueule des gens qui ont cru en eux
Alors que si ils avaient attendu quelques mois, déjà, il aurait eu de bien Meilleures notes.
Bien entendu, y a tous ceux qui veulent lui donner le totem d’immunité et qui vont dire non mais le jeu bla-bla-bla génial depuis le début bla-bla-bla
22 publié le 02/06/2026 à 11:39
Cross-save PC, PS5, Xbox.

altendorf publié le 02/06/2026 à 11:47
Pitié un foutu GPS pour les longues sessions à cheval (ou autre) J'en ai marre de devoir inventer des chemins tordus d'un bout à l'autre de la carte
gasmok2 publié le 02/06/2026 à 11:50
altendorf
Quoi? La carte est semble-t-il gigantesque et il n'y a pas de GPS??
C'est n'importe quoi
altendorf publié le 02/06/2026 à 11:54
gasmok2 Oui...
xrkmx publié le 02/06/2026 à 11:54
J'y toucherai peut-être un jour quand le développement sera fini.
kamina publié le 02/06/2026 à 13:09
Bien heureux de ce suivi, et également bien heureux de ne pas l'avoir pris Day One. J'ai la certitude qu'une fois en main, je vais adorer le jeu. Mais patience.
ravyxxs publié le 02/06/2026 à 13:13
gasmok2 J’ai le droit de chier dessus et personne ici me dira le contraire. Car j’ai fair beaucoup pour la communauté depuis le 3. Que ce soit en terme de layout, design ou encore le plus important des tunes pré faite pour beaucoup de voitures. J’ai facile plus de 800 heures sur ces jeux ! Donc je sais !!



On a besoin de mise à jour, on a besoin de customisation logique et surtout beaucoup plus poussé. Comment NFS et Motorfest peuvent faire mieux ? Le nombre de voiture !? Bah eviter de nous donner 300 caisses catégorie D en fait et des caisses de 1901 les gars !


Festival c’est toujours pareil. Je pourrais te faire une longue liste. Après j’aime FH6 mais j’ai la haine car ils ont les ressources et veulent rien faire. Ils s’en branlent.


Les fans pensent qu’ils vont faire un DLC Lego, et personne ne souhaite ça mais apparemment c’est plausible car c’est PG ! C’est pas moi qui le dit mais eux.


FM aussi traînait des pieds, aujourd’hui le jeu est mort officiellement. Donc FH se doit de faire les choses correctement en commençant par écouter sa communauté.
junaldinho publié le 02/06/2026 à 13:13
Je sent que je vais attendre la prochaine gen pour le lancer.
ravyxxs publié le 02/06/2026 à 13:14
gasmok2 Quand je dis j’ai le droit de penser de la sorte c’est pas à toi que je parle mais en general t’inquiète pas mom
ravyxxs publié le 02/06/2026 à 13:15
gasmok2 Quand je dis j’ai le droit de penser de la sorte c’est pas à toi que je parle mais en general t’inquiète pas lol
zekk publié le 02/06/2026 à 13:32
mattewlogan Je ne vois pas où on s’est fait avoir, ok le jeu s’est encore amélioré avec le temps, mais on avait déjà un jeu complet à sa sortie

Et puis on ne fait pas ce genre de remarque pour les DLC de CD projeckt, pourquoi ici, oui ?
jeanouillz publié le 02/06/2026 à 13:33
J'ai bien fait de ne pas encore le prendre... J'attends de bonnes grosses soldes (et un paquet de MAJ) avant de craquer...
J'ai cru comprendre qu'il était jolie mais plutôt mid
gasmok2 publié le 02/06/2026 à 14:02
ravyxxs quand tu dis:
"Car j’ai fair beaucoup pour la communauté depuis le 3. Que ce soit en terme de layout, design ou encore le plus important des tunes pré faite pour beaucoup de voitures."

Tu as bossé pour PlayGround games?
Vraie question car c'est le sentiment qu'on en a quand on lit ton commentaire.
ravyxxs publié le 02/06/2026 à 14:34
gasmok2 Non. Lorsqu’on parle de communauté il faut savoir que les FH ne s’arrête pas à une experience juste solo et un jeu en ligne purement classique. Tu as les forums et des échanges de vrai passionnés. Je pense pas que que ce signe les gens savent à quel point la communauté est actif sur ce jeu depuis des années. On parle de blueprint, donc de circuit crée, des épreuves et j’en passe , par des gens hors PG. On passe des designs de carrosserie , et là encore le travail est DANTESQUE ! Par la communauté pas par PG. Des tunes pour des voitures encore une fois par beaucoup mais alors beaucoup de personne. Bref, on fait vivre le jeu sur la longueur, mais PG ne nous aides pas, ne nous facilite pas. Lorsque tu atteins des rangs élevé dans les domaines que j’ai cité, tu peux t’attendre à des outils de l’epoque FH2 remanier en 2023 ou 2026….BAH NON !! Tout est archaïque. Un modèle de voiture de 2025 dont tu ne peux pas changer les freins par exemple. Oublie ? Bug ?


Et c’est là que les mises à jours rentrent en jeu. Jouer à votre jeu, vérifier que tout est correct au moins. Donner des outils plus ample et facile à prendre en main…


Bref, pour le moment je fais encore des tunes pour les joueurs mais je pense pas faire de design comme j’ai fait pour les 2/3/4/5. Trop fatigué avec leur outil pas à jour.
mattewlogan publié le 02/06/2026 à 14:52
zekk parce que le jeu a sa sortie avait beaucoup de problèmes
Et vu le nombre de mises à jours en si peux de temps c’est qu’ils avaient vraiment besoin de quelques semaines, voire quelques mois encore
Moi je reste sorti de ce jeu dessu après 170 heures dessus
Mais c’est mon avis
zekk publié le 02/06/2026 à 15:10
mattewlogan Non, franchement il était encore bien pour un gros open world, de cette envergure bien plus que Cyberpunk par exemple
mattewlogan publié le 02/06/2026 à 15:54
zekk vs cyberpunk je suis entièrement d’accord avec avec toi
naoshige11 publié le 02/06/2026 à 16:03
mattewlogan je trouve pas personnellement, j'ai pris le jeu quasi day one et justement, le fait d'avoir connu en temps réel les changements avec les MAJs, ça m'a permis de voir à quel point il s'est amélioré (même si tout n'est pas encore parfait).

A voir pour le DLC ce qu'ils vont proposer, mais vraiment ce qui serait top ça serait de revoir tout le système de déplacement qui est encore ultra poussif et inutilement complexe.
mattewlogan publié le 02/06/2026 à 16:13
naoshige11 oui je comprends ton point de vue, mais moi c’est vrai que je joue d’une traite, et après je passe à d’autres jeux, car je consomme pas mal de jeux en général
A voir le DLC ou là forcément j’aurai toutes les mises à jour entre-temps
sandman publié le 02/06/2026 à 18:03
altendorf gasmok2 c'est chaud d'être matricé à ce point...

Dans les meilleurs open world, zelda botw, elden ring, y'a pas de gps... Mais je suppose que vous avez pas joué à ces jeux légendaires, c'est trop dur de se repérer sans gps...

Ca doit etre triste quand même de ne pas jouer aux meilleurs jeux du monde parce qu'il n'y a pas de gps...

ahahahhaahah

Qu'est ce qu'on rigole sur gamekyo, que des mecs qui se justifient de ne pas jouer au jeu vidéo sur un forum de jeu vidéo... Faudrait trouver un autre forum pour discuter de choses que vous aimez... parce que les jeux vidéos c'est pas trop votre truc on dirait
sk8mag publié le 02/06/2026 à 18:25
Ce jeu est une pépite. Il a des défauts c'est vrai, mais ils sont corrigés petit à petit et j'ai rarement vu un open world aussi vivant et "réaliste". Même après plus de 100h je m'éclate dessus. Pour les gens qui aiment l'exploration il est juste fou. Y a des trucs cachés de partout et les énigmes demandent d'être observateur. Peu de jeux m'ont autant absorbé, à part Zelda ou the witcher.
sk8mag publié le 02/06/2026 à 18:27
sandman, je me suis fait la même réflexion. Le GPS ne m'a absolument jamais manqué ????
altendorf publié le 02/06/2026 à 18:34
sandman Tu es idiot ou tu es idiot ? J'ai quand même le droit de me plaindre ? Cela ne veut pas dire que je n'y joue pas, bien au contraire. Néanmoins, dans le cas de Crimson Desert, oui un tracé GPS ne serait pas de trop.
kalas28 publié le 02/06/2026 à 20:05
" une extension au contenu « significatif »"

bon 1ère extension de 100h quoi
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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