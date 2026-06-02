Crimson Desert aura officiellement une extension, et encore plein de mises à jour
Hé bien la page Crimson Desert ne veut pas se tourner chez Pearl Abyss qui souhaite en rajouter quelques couches de plus, avec pour commencer l'envie de ne plus tourner autour du pot : c'est officiel, une extension au contenu « significatif » est en cours de développement, mais il faudra attendre pour en savoir davantage.
Et en attendant ? Préparez vous à encore tout un tas de MAJ gratuites jusqu'en septembre :
- Amélioration de la narration pour le scénario et notamment tout ce qui entoure Kliff.
- Cross-save PC, PS5, Xbox.
- Du contenu inédit axé sur les combats.
- Damiane et Oongka vous encore bénéficier de nouvelles aptitudes.
- Améliorations d'activités annexes comme le commerce et l'agriculture.
- Les séquences Re-Blocus vont bénéficier de nouveaux ajouts avec davantage de récompenses et un système de défense face aux invasions.
Pensée pour l'élite qui continuera de dire aux yeux du monde avoir vécu la 1.0.
publié le 02/06/2026 à 10:34 par Gamekyo
C'est quoi le problème avec PlayGround Game?
Je te lis depuis quleques jours et tu n'arrêtes pas de chier dessus...FH6 a l'air de tenir ses promesses, et Fable a été retardé pour pas subir GTA6.....chose que tout le monde fait en ce moment.
J’en fait partie
Quand on voit tout ce qu’ils ont rajouté les changements qu’ils ont apporté et maintenant une extension alors qu’ils avaient dit qu’il y en aurait pas
Ils se sont bien foutus de la gueule des gens qui ont cru en eux
Alors que si ils avaient attendu quelques mois, déjà, il aurait eu de bien Meilleures notes.
Bien entendu, y a tous ceux qui veulent lui donner le totem d’immunité et qui vont dire non mais le jeu bla-bla-bla génial depuis le début bla-bla-bla
Quoi? La carte est semble-t-il gigantesque et il n'y a pas de GPS??
C'est n'importe quoi
On a besoin de mise à jour, on a besoin de customisation logique et surtout beaucoup plus poussé. Comment NFS et Motorfest peuvent faire mieux ? Le nombre de voiture !? Bah eviter de nous donner 300 caisses catégorie D en fait et des caisses de 1901 les gars !
Festival c’est toujours pareil. Je pourrais te faire une longue liste. Après j’aime FH6 mais j’ai la haine car ils ont les ressources et veulent rien faire. Ils s’en branlent.
Les fans pensent qu’ils vont faire un DLC Lego, et personne ne souhaite ça mais apparemment c’est plausible car c’est PG ! C’est pas moi qui le dit mais eux.
FM aussi traînait des pieds, aujourd’hui le jeu est mort officiellement. Donc FH se doit de faire les choses correctement en commençant par écouter sa communauté.
Et puis on ne fait pas ce genre de remarque pour les DLC de CD projeckt, pourquoi ici, oui ?
J'ai cru comprendre qu'il était jolie mais plutôt mid
"Car j’ai fair beaucoup pour la communauté depuis le 3. Que ce soit en terme de layout, design ou encore le plus important des tunes pré faite pour beaucoup de voitures."
Tu as bossé pour PlayGround games?
Vraie question car c'est le sentiment qu'on en a quand on lit ton commentaire.
Et c’est là que les mises à jours rentrent en jeu. Jouer à votre jeu, vérifier que tout est correct au moins. Donner des outils plus ample et facile à prendre en main…
Bref, pour le moment je fais encore des tunes pour les joueurs mais je pense pas faire de design comme j’ai fait pour les 2/3/4/5. Trop fatigué avec leur outil pas à jour.
Et vu le nombre de mises à jours en si peux de temps c’est qu’ils avaient vraiment besoin de quelques semaines, voire quelques mois encore
Moi je reste sorti de ce jeu dessu après 170 heures dessus
Mais c’est mon avis
A voir pour le DLC ce qu'ils vont proposer, mais vraiment ce qui serait top ça serait de revoir tout le système de déplacement qui est encore ultra poussif et inutilement complexe.
A voir le DLC ou là forcément j’aurai toutes les mises à jour entre-temps
Dans les meilleurs open world, zelda botw, elden ring, y'a pas de gps... Mais je suppose que vous avez pas joué à ces jeux légendaires, c'est trop dur de se repérer sans gps...
Ca doit etre triste quand même de ne pas jouer aux meilleurs jeux du monde parce qu'il n'y a pas de gps...
ahahahhaahah
Qu'est ce qu'on rigole sur gamekyo, que des mecs qui se justifient de ne pas jouer au jeu vidéo sur un forum de jeu vidéo... Faudrait trouver un autre forum pour discuter de choses que vous aimez... parce que les jeux vidéos c'est pas trop votre truc on dirait
bon 1ère extension de 100h quoi