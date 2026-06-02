Crimson Desert aura officiellement une extension, et encore plein de mises à jour Crimson Desert aura officiellement une extension, et encore plein de mises à jour

Hé bien la page Crimson Desert ne veut pas se tourner chez Pearl Abyss qui souhaite en rajouter quelques couches de plus, avec pour commencer l'envie de ne plus tourner autour du pot : c'est officiel, une extension au contenu « significatif » est en cours de développement, mais il faudra attendre pour en savoir davantage.



Et en attendant ? Préparez vous à encore tout un tas de MAJ gratuites jusqu'en septembre :



- Amélioration de la narration pour le scénario et notamment tout ce qui entoure Kliff.

- Cross-save PC, PS5, Xbox.

- Du contenu inédit axé sur les combats.

- Damiane et Oongka vous encore bénéficier de nouvelles aptitudes.

- Améliorations d'activités annexes comme le commerce et l'agriculture.

- Les séquences Re-Blocus vont bénéficier de nouveaux ajouts avec davantage de récompenses et un système de défense face aux invasions.



Pensée pour l'élite qui continuera de dire aux yeux du monde avoir vécu la 1.0.