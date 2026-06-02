Avec le temps, Bandai Namco aura réussi à pousser Scarlet Nexus à 2 millions de ventes

Bandai Namco n'a jamais ordonné ou donné le feu vert pour une suite à, son action-RPG du début de génération très imparfait dans la forme (mise en scène, exploration...) mais très carré dans le fond (le système de jeu).Et sans atteindre les prétentions des plus grands, le titre a tout de même franchi la barre des 2 millions de ventes, soit 1 million de plus depuis août 2022, majoritairement à coups de promo on sait, mais peut-être de quoi motiver à renouveler un jour l'essai. En attendant, pour les curieux, une démo jouable est toujours là, avec transfert de sauvegarde.