Après Katsuhiro Harada, le réalisateur de Tekken 8 quitte également Bandai Namco

Malgré quelques déboires au fil de son suivi,reste une réussite globale et surtout commerciale, mais on commence pourtant à se poser quelques questions quant à l'avenir de la franchise.Car après Katsuhiro Harada et sa fausse retraite (il est parti fonder un nouveau studio de baston, au sein de SNK), c'est maintenant Kohei Ikeda qui annonce quitter Bandai Namco après 20 ans de service, lui qui était justement le réalisateur demais également sur plusieurs des précédents épisodes dont(réalisateur),(producteur) et(concepteur).Nous verrons bien, etcontinuera donc sa carrière sans ses deux papas, lui qui a récemment accueilli Kunimitsu dans le cadre d'une Saison 3 également faite de Bob (en été), Roger Jr (en fin d'année) et Yujiro Hanma du manga/anime Baki (début 2027).