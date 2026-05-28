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Call of Duty : Modern Warfare 4 enfin officialisé avec infos, supports et date de sortie
D'un coup d'un seul, Activision/Xbox et Infinity Ward balance la sauce pour Call of Duty : Modern Warfare 4, officialisé à l'instant avec un premier « reveal trailer » et un large communiqué que l'on va rapidement vous résumer ci-dessous avant de retourner sous un ventilateur.

- Confirmation du contexte avec une invasion de la Corée du Sud par ses voisins du dessus, dans laquelle sera impliquée le capitaine Price en quête de vengeance. On voyagera à nouveau d'un bout à l'autre du monde… et même à Paris.
- Côté multi, on nous promet une bien meilleure prise en compte de la balistique pour une « précision chirurgicale » et encore plus de dynamisme dans les mouvements.
- 12 maps au lancement, en plus des variantes pour le Gunfight et Big War.
- Arrivée du mode Kill Block avec une carte spéciale dont la particularité sera de ne pas être fixe, incluant des modifications (500 types) entre chaque manche pour des combats en 3V3 ou 10V10. Ce mode sera amené à évoluer au fil des mois.
- Retour du mode DMZ (Extraction), avec un reveal complet le 7 juin.

Et enfin :

- Pas de versions PS4 & One
- Prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2
- Lancement le 23 octobre
- Bêta ouverte à venir (avec accès anticipé si vous précommandez le jeu)

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mrponey, aeris201
publié le 28/05/2026 à 15:46 par Gamekyo
commentaires (19)
altendorf publié le 28/05/2026 à 15:52
Déjà ?
thelastone publié le 28/05/2026 à 15:55
3 min la compagne ?
raykaza publié le 28/05/2026 à 15:57
Ils ont pas peur la date aussi proche de GTA
tripy73 publié le 28/05/2026 à 15:58
La version Switch 2 est développée par Digital Legends qui ont bossé sur Warzone mobile.
liberty publié le 28/05/2026 à 16:09
Donc plus de Gamepass, on passe vraiment à la next gen et sur Switch 2 aussi. Ca donne envie, même si la propagande US me saoule. On peut pas avoir une campagne honnête par exemple ou les Us bombarde une école de petite fille par exemple... Leur green washing saoule
rogeraf publié le 28/05/2026 à 16:11
12 maps c'est peu ... Surtout qu'elles sont pas grandes en plus. Quel est le main studio sur le jeu cette fois ci ?
mrponey publié le 28/05/2026 à 16:17
Le trailer donne envie
wickette publié le 28/05/2026 à 16:25
Supprimer la ps4/x1 et leur disque dur ça va beaucoup aider

Après la switch 2 j’ai peur du framerate surtout en portable mais on verra. Je pense que ce sera un excellent benchmark car les développeurs cod sont très bons hors taille du jeu
aeris201 publié le 28/05/2026 à 16:29
Pour la version Switch 2, j'espere une jouabilité au joycon souris
tripy73 publié le 28/05/2026 à 16:39
aeris201 : je pense que la question ne se pose même pas, sachant que le jeu sort aussi sur PC, le mode souris sera dispo par défaut sur Switch 2.
aeris201 publié le 28/05/2026 à 16:45
tripy73
ratchet publié le 28/05/2026 à 16:48
Only on Switch 2
guiguif publié le 28/05/2026 à 17:29
"C'est qui ? Une star de K-pop ?"...
On sent deja venir tous les poncifs.
darkwii publié le 28/05/2026 à 19:13
C est Cool pour la version Switch 2 est cross gen ????
aeris201 publié le 28/05/2026 à 19:31
darkwii Tu veux dire "crossplay" ?

Oui la version Switch 2 est crossplay.
aeris201 publié le 28/05/2026 à 19:34
Infos sur la version Switch 2 :

Call of Duty: Modern Warfare 4 sera compatible avec le mode souris des Joy-Con 2 sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera également cross-save (possibilité de récupérer sa sauvegarde d’une autre console) et cross-play (matchs en ligne contre les joueurs d’autres consoles).

mrpopulus publié le 28/05/2026 à 19:42
aeris201 putain mais fous toi un joy con dans le cul
darkwii publié le 28/05/2026 à 19:46
Aeris201 oui Pardon
aeris201 publié le 28/05/2026 à 19:47
Mais bon l'info qu'on a pas encore et que les gens veulent savoir car c'est une obsession : Game Key Card ou pas ?
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Call of Duty : Modern Warfare 4
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Nom : Call of Duty : Modern Warfare 4
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Infinity Ward
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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