Call of Duty : Modern Warfare 4 enfin officialisé avec infos, supports et date de sortie

D'un coup d'un seul, Activision/Xbox et Infinity Ward balance la sauce pour, officialisé à l'instant avec un premier « reveal trailer » et un large communiqué que l'on va rapidement vous résumer ci-dessous avant de retourner sous un ventilateur.- Confirmation du contexte avec une invasion de la Corée du Sud par ses voisins du dessus, dans laquelle sera impliquée le capitaine Price en quête de vengeance. On voyagera à nouveau d'un bout à l'autre du monde… et même à Paris.- Côté multi, on nous promet une bien meilleure prise en compte de la balistique pour une « précision chirurgicale » et encore plus de dynamisme dans les mouvements.- 12 maps au lancement, en plus des variantes pour le Gunfight et Big War.- Arrivée du mode Kill Block avec une carte spéciale dont la particularité sera de ne pas être fixe, incluant des modifications (500 types) entre chaque manche pour des combats en 3V3 ou 10V10. Ce mode sera amené à évoluer au fil des mois.- Retour du mode DMZ (Extraction), avec un reveal complet le 7 juin.Et enfin :- Pas de versions PS4 & One- Prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2- Lancement le 23 octobre- Bêta ouverte à venir (avec accès anticipé si vous précommandez le jeu)