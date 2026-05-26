Remedy renforce ses envies de cross-média pour ''maximiser le potentiel de ses licences''

Nommé en début d'année au poste de PDG de Remedy, Jean-Charles Gaudechon affirme vouloir aujourd'hui pousser la nouvelle tentative mise en place par son prédécesseur, celle de la voie du cross-media dont le premier essai sera, ou du moins c'est ce qui est souhaité par Annapurna qui en racheté les droits pour le cinéma (tout en couvrant une partie du budget de).Le boss indique que par le style des différentes licences Remedy, l'ouverture vers un nouveau public est clairement de l'ordre du possible avec bien entendu l'objectif d'un « effet pub » pour les ventes des jeux eux-mêmes (les exemples ne se comptent même plus), attestant qu'en terme commercial,commeauraient pu mieux se vendre depuis longtemps avec le soutien du cinéma ou de la télé.On nous sous-entend d'ailleurs qu'avant de parler de nouvelles IP, Remedy va faire en sorte de pousser au maximum le potentiel des existantes (pourrait donc aussi passer d'un média à l'autre), en espérant néanmoins que l'on parle de pures adaptations et pas de compléments tant, déjà actuellement, il faut parfois s'accrocher pour tout suivre et tout comprendre.Dans l'immédiat et pour ce qui nous intéresse le plus,arrivera d'ici quelques semaines/mois (date au State of Play ?) tandis quesera la cartouche suivante, apparemment pour 2027.