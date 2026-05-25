Tekken 8 : Bandai Namco a dévoilé le guest à gros muscles de la Saison 3

Avec la sortie de Kunimitsu hier pour les possesseurs du Pass de la Saison 3 de(le 27 mai pour les autres), Bandai Namco a comme promis levé le voile sur le guest qui bouclera la troisième année de contenu, et ce sera donc Yujiro Hanma du manga/anime, une œuvre effectivement tournée vers la castagne (et les gros muscles).Un perso attendu pour début 2027, mais qui sera néanmoins précédé de Bob (cet été) et Roger Jr (en fin d'année).