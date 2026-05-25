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Tekken 8 : Bandai Namco a dévoilé le guest à gros muscles de la Saison 3
Avec la sortie de Kunimitsu hier pour les possesseurs du Pass de la Saison 3 de Tekken 8 (le 27 mai pour les autres), Bandai Namco a comme promis levé le voile sur le guest qui bouclera la troisième année de contenu, et ce sera donc Yujiro Hanma du manga/anime Baki, une œuvre effectivement tournée vers la castagne (et les gros muscles).

Un perso attendu pour début 2027, mais qui sera néanmoins précédé de Bob (cet été) et Roger Jr (en fin d'année).

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raoh38, kisukesan, momotaros, ouken, 22
publié le 25/05/2026 à 14:23 par Gamekyo
commentaires (4)
fan2jeux publié le 25/05/2026 à 14:56
En vrai ce personnage colle parfaitement avec tekken 8, que ce soit en ambiance et en gameplay. Curieux de la voir en jeu
bladagun publié le 25/05/2026 à 15:34
trop bien !
22 publié le 25/05/2026 à 15:55
Ah oui le mec qui a battu Doumbé via une écharde ?!

Persso j'aurais aimé Kengan Ashura, jamais été fan du dessin de Baki, les muscles ont dirait a la fois du papier bulle mélangé avec de la gelé^^

En tout cas vu les derniers persso, on commence a faire les fonds de tiroirs.
akiru publié le 25/05/2026 à 19:21
22 pas vraiment. Ils ont encore des tas de persos populaire a mettre.
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Fiche descriptif
Tekken 8
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Nom : Tekken 8
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : combat
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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