Annoncé en 2022, Judas va encore nous faire patienter jusqu'au printemps 2027 (au mieux !) Annoncé en 2022, Judas va encore nous faire patienter jusqu'au printemps 2027 (au mieux !)

La sentence est tombée, sans surprise vu le silence autour du jeu : Judas ne sortira pas en 2026. Ni même début 2027. Rappelons que le jeu n'a pas eu droit au moindre trailer depuis 2024, et on repense au fait que Ken Levine avait quitté la franchise Bioshock pour ne plus faire de gros chantiers…



Donc cette conclusion est établie par le fait que Take-Two a dévoilé en détails ses objectifs sur l'année fiscale en cours (donc d'ici fin mars 2027) avec bien entendu Grand Theft Auto VI en big locomotive, et pour accompagné cela du sport et un portage de x jeu sur x support(s). Pas plus de précision dans le dernier cas.



Et pour les deux années fiscales suivantes, donc dans la large fourchette allant de avril 2027 à mars 2029 :



- Trois nouvelles licences (dont Judas du coup, enfin on espère)

- 13 jeux issus de licences existantes (hors sport), incluant suites, remakes ou portages



Pour les 13 licences, on peut se permettre de lister le prochain Bioshock, le remake de Max Payne 1 & 2 (à voir si ça compte pour un ou deux jeux), très certainement la version PC de GTA VI, et pourquoi pas une upgrade de Red Dead Redemption 2.