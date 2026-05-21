Rien n'arrête Ubisoft dans sa volonté d'exploiter l'IA générative à plusieurs niveaux Rien n'arrête Ubisoft dans sa volonté d'exploiter l'IA générative à plusieurs niveaux

Dans son dernier rapport financier où l'entreprise accuse une perte record d'1,5 milliard d'euros (en même temps, c'était l'année de la grande restructuration), Ubisoft fait savoir continuer à voguer vers l'IA générative, notamment en continuant à pousser ses tests autour de son « prototype » Teammates, un FPS assez basique dont le but premier (et dans le cadre de tests pour l'heure internes) est d'échanger naturellement avec des coéquipiers IA en vocal.



L'éditeur déclare donc vouloir augmenter ses investissements sur le sujet, avec davantage de qualité, de réactivité et surtout un agrandissement des possibles notamment autour du level-design, tout cela avec en objectif évident d'exploiter les acquis dans d'autres jeux pour en accélérer le développement.



Bon, la route est longue et à ce propos, Tom Henderson rebondit sur le rapport en balançant que des tests IA ont été effectués sur le chantier de Far Cry 7, et le résultat était « catastrophique ». Que des tests encore une fois, rien ne dit que ce sera dans la version finale.