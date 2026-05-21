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Rien n'arrête Ubisoft dans sa volonté d'exploiter l'IA générative à plusieurs niveaux
Dans son dernier rapport financier où l'entreprise accuse une perte record d'1,5 milliard d'euros (en même temps, c'était l'année de la grande restructuration), Ubisoft fait savoir continuer à voguer vers l'IA générative, notamment en continuant à pousser ses tests autour de son « prototype » Teammates, un FPS assez basique dont le but premier (et dans le cadre de tests pour l'heure internes) est d'échanger naturellement avec des coéquipiers IA en vocal.

L'éditeur déclare donc vouloir augmenter ses investissements sur le sujet, avec davantage de qualité, de réactivité et surtout un agrandissement des possibles notamment autour du level-design, tout cela avec en objectif évident d'exploiter les acquis dans d'autres jeux pour en accélérer le développement.

Bon, la route est longue et à ce propos, Tom Henderson rebondit sur le rapport en balançant que des tests IA ont été effectués sur le chantier de Far Cry 7, et le résultat était « catastrophique ». Que des tests encore une fois, rien ne dit que ce sera dans la version finale.
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publié le 21/05/2026 à 13:59 par Gamekyo
commentaires (7)
barret49201 publié le 21/05/2026 à 14:12
Ubisoft... ils avaient du talent, une équipe, des jeux, des licences et ils font tout à l'envers. Triste époque...
raoh38 publié le 21/05/2026 à 15:21
Confirmation definitve du four de shadow (malgré les truquages et le bullshit de certains) .... incapable ne serait ce que de limiter la casse, quel retour de boomrang alors que ce jeu avait tout pour être un succès sans cette stupide inclusivité...alors maintenant on revient aux acquits basés sur le souhait des joueurs mais sa risque d’être un peu tard, et de nouvelles restructurations sont inévitables désormais.
Comment ce guillemot a le culot de rester en place sachant que c'est lui qui a construit ce mammouth incontrôlable ?
keiku publié le 21/05/2026 à 15:36
Ils peuvent utiliser tous les outils qu'ils veulent ,tant qu'il ne changeront pas leur politique et leurs choix de jeux et de licence a exploiter et de la manière dont les exploiter, ca n'ira pas mieux

preuve en est le nouveau heroes of might of magic old era est le premier succès de la licence depuis que ubi a récupérée la licence, et le jeu n'est ni publier ni développer par eux...
derno publié le 21/05/2026 à 16:00
raoh38
Moi je met plutôt ça sur le compte qu'il n'y ai eu que assassin creed shadow comme gros qui soit sortit chez Ubisoft....c'est pas avec Rayman anniversary que tu paye les salaires de 13 000 personnes
osiris67 publié le 21/05/2026 à 16:35
Faut bien combler les talent qui se sont barrés
raoh38 publié le 21/05/2026 à 16:39
derno c'est un tout effectivement mais après starwars guillemot misé sur un carton de shadow se qui aurait pu le faire , seulement non et un carton c'est des centaines de millions de benefices qui ne sont pas rentrés dans les caisses . Et au final cela les enfonce encore plus car le jeu a totalement disparu des top depuis longtemps se qui veut dire que ce jeu ne rapporte quasiment plus rien alors que c'est un mastodonte habituellement.
17 OU 19 0000 employés a l'apogée fallait etre fou pour organiser un tel monstre (a coup de subventions aussi faut pas oublier).
A mon avis ils vont devoir passer sous la barre des 10000 pour s'en sortir.
jenicris publié le 21/05/2026 à 17:09
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Fiche descriptif
Far Cry 6
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Nom : Far Cry 6
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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