Rien n'arrête Ubisoft dans sa volonté d'exploiter l'IA générative à plusieurs niveaux
Dans son dernier rapport financier où l'entreprise accuse une perte record d'1,5 milliard d'euros (en même temps, c'était l'année de la grande restructuration), Ubisoft fait savoir continuer à voguer vers l'IA générative, notamment en continuant à pousser ses tests autour de son « prototype » Teammates, un FPS assez basique dont le but premier (et dans le cadre de tests pour l'heure internes) est d'échanger naturellement avec des coéquipiers IA en vocal.
L'éditeur déclare donc vouloir augmenter ses investissements sur le sujet, avec davantage de qualité, de réactivité et surtout un agrandissement des possibles notamment autour du level-design, tout cela avec en objectif évident d'exploiter les acquis dans d'autres jeux pour en accélérer le développement.
Bon, la route est longue et à ce propos, Tom Henderson rebondit sur le rapport en balançant que des tests IA ont été effectués sur le chantier de Far Cry 7, et le résultat était « catastrophique ». Que des tests encore une fois, rien ne dit que ce sera dans la version finale.
publié le 21/05/2026 à 13:59 par Gamekyo
Comment ce guillemot a le culot de rester en place sachant que c'est lui qui a construit ce mammouth incontrôlable ?
preuve en est le nouveau heroes of might of magic old era est le premier succès de la licence depuis que ubi a récupérée la licence, et le jeu n'est ni publier ni développer par eux...
Moi je met plutôt ça sur le compte qu'il n'y ai eu que assassin creed shadow comme gros qui soit sortit chez Ubisoft....c'est pas avec Rayman anniversary que tu paye les salaires de 13 000 personnes
17 OU 19 0000 employés a l'apogée fallait etre fou pour organiser un tel monstre (a coup de subventions aussi faut pas oublier).
A mon avis ils vont devoir passer sous la barre des 10000 pour s'en sortir.