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The Adventures of Elliot : trailer et démo jouable
Le 18 juin prochain, donc dans un mois, sortira The Adventures of Elliot : The Millennium Tales, la nouvelle expérience de la team Octopath Traveler et Bravely Default, délaissant le tour par tour pour de l'action-RPG, et une nouvelle fois sous l'esthétique HD-2D.

Un rappel mais pour indiquer que outre cette bande-annonce, une démo jouable du build finalisé est disponible sur tous les supports (PC, PS5, XBS, Switch 2), offrant le début de l'aventure avec possibilité de transférer sa sauvegarde vers le jeu complet. On vous laisse télécharger ça.

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aeris201, nicolasgourry
publié le 19/05/2026 à 06:40 par Gamekyo
commentaires (2)
aeris201 publié le 19/05/2026 à 06:45
J’ai hate

Day one sur Switch 2

Puis une semaine apres il y a Star Fox
giru publié le 19/05/2026 à 08:01
Cool. J'avais oublié de le préco celui-là
Gras
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Fiche descriptif
The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
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Nom : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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