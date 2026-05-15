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Arc Raiders atteint les 16 millions de ventes
Embark Studios nous fait aussi son petit bilan trimestrielle en mettant bien évidemment en avant le cas Arc Raiders avec des chiffres toujours prodigieux pour une nouvelle IP dans un secteur où il est difficile de s'implémenter :

- 4,6 millions de ventes au Q1 2026
- 15,5 millions à la date arrêtée du 31 mars 2026
- Et les 16 millions ont été passées « récemment »

Le total de Helldivers II (20 millions en janvier 2026) pourrait bien être dépassé au fil des saisons. L'entreprise, qui a également The Finals à son actif (actuellement à sa Saison 10) ajoute en complément avoir 2 nouveaux chantiers en préparation.

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junaldinho, xynot
publié le 15/05/2026 à 09:37 par Gamekyo
commentaires (6)
xynot publié le 15/05/2026 à 09:48
Le marathon continue pour Arc Raiders
newtechnix publié le 15/05/2026 à 09:49
confère la news Dead Space:


"Les jeux d’horreur ont leurs limites, vous savez, et je crois que du temps de Frank Gibeau (ancien vice-président d’EA), il fallait 5 millions d’unités pour espérer développer un prochain Dead Space. […] Je pense que la limite est fixée à environ 15 millions d’unités maintenant, vu le coût des choses […] »

Avec 16 millions Arc Raiders est bankable
keiku publié le 15/05/2026 à 10:09
newtechnix

toute les gros éditeurs américain sont en train de tomber les après les autres, et ce n'est pas une mauvaise chose cela laisse de la place au plus petit
ravyxxs publié le 15/05/2026 à 10:11
xynot ooofff........
bignstarfox publié le 15/05/2026 à 10:14
16 millions de ventes, 14 millions de cheateur, les inventeur de Cronus doivent bien ce frotter les mains
grievous32 publié le 15/05/2026 à 10:50
ARC Raiders est excellent en même temps, c'est totalement justifié. Je l'ai lâché en attendant plus de contenu, comme pour The Finals sur lequel je me suis remis et quel kiff putain...
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Arc Raiders
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Nom : Arc Raiders
Support : PC
Editeur : Embark Studios
Développeur : Embark Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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