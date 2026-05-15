Arc Raiders atteint les 16 millions de ventes

Embark Studios nous fait aussi son petit bilan trimestrielle en mettant bien évidemment en avant le casavec des chiffres toujours prodigieux pour une nouvelle IP dans un secteur où il est difficile de s'implémenter :- 4,6 millions de ventes au Q1 2026- 15,5 millions à la date arrêtée du 31 mars 2026- Et les 16 millions ont été passées « récemment »Le total de(20 millions en janvier 2026) pourrait bien être dépassé au fil des saisons. L'entreprise, qui a égalementà son actif (actuellement à sa Saison 10) ajoute en complément avoir 2 nouveaux chantiers en préparation.