Cinéma : Mortal Kombat 2 n'ira pas bien haut

Le jeu vidéo a aujourd'hui clairement sa place au cinéma (= ça rapporte beaucoup) mais ça reste encore compliqué pour Mortal Kombat, quand bien même on parle d'un des leaders des jeux de combat niveau ventes.
Pour ses premiers jours sur le marché, le film Mortal Kombat II a donc généré 63 millions de dollars dans le monde (dont 40 millions aux USA), un score certes supérieur au premier qui s'était contenté de 84 millions sur toute sa carrière mais le contexte n'était aucunement le même : pandémie (beaucoup de cinémas n'avaient pas encore ré-ouvert) et le choix pour la Warner à l'époque de compenser avec directement le choix de la VOD sur HBO Max.
On notera quand même que 63 millions de dollars, ça permet déjà de dépasser le total de Return to Silent Hill (47 millions) et Until Dawn (53 millions, mais pas tant un flop vu que rentable).
Courage pour la suite, et on n'oubliera pas quoi qu'il arrive ce magnifique trailer.
Mortal Kombat (celui de 95) a fait 124 millions au box office (à une époque où le prix du ticket était pas trop le même).
Le but des films sur les franchises de JV c'est surtout qu'un media fasse de la pub à l'autre et Vice versa tout en étant simplement rentable.
Une campagne de pub à 40 millions pour une franchise quoi
Après, sortir la partie 2 d’un film 5 ans plus tard… voilà quoi. Beaucoup seront déjà passés à autre chose.
Mais j’avais quand même bien apprécié le 1er.
Curieux de voir le résultat de Street Fighter en comparaison.
Je ne serais pas surpris qu’il fasse mieux.
Lol…la rentabilité et le succès est relatif, c’est un budget de 63m…
Mais celui-là est cool quand même le casting est solide!
Même moi j'emmène pas ma copine lol. Si c'est pour qu'elle rigole une fois rentrer à la maison, que je suis un pitre à regarder, jouer, ou aimer ça, non merci
Et puis faut être réaliste. C’est bien plus pratique de se préparer son propre Popcorn chez soi que d’aller le chercher tout au bout du cinéma.
Bref, mon prochain film au ciné ce sera Dune Partie 3.