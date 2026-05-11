Cinéma : Mortal Kombat 2 n'ira pas bien haut

Le jeu vidéo a aujourd'hui clairement sa place au cinéma (= ça rapporte beaucoup) mais ça reste encore compliqué pour, quand bien même on parle d'un des leaders des jeux de combat niveau ventes.Pour ses premiers jours sur le marché, le filma donc généré 63 millions de dollars dans le monde (dont 40 millions aux USA), un score certes supérieur au premier qui s'était contenté de 84 millions sur toute sa carrière mais le contexte n'était aucunement le même : pandémie (beaucoup de cinémas n'avaient pas encore ré-ouvert) et le choix pour la Warner à l'époque de compenser avec directement le choix de la VOD sur HBO Max.On notera quand même que 63 millions de dollars, ça permet déjà de dépasser le total de(47 millions) et(53 millions, mais pas tant un flop vu que rentable).Courage pour la suite, et on n'oubliera pas quoi qu'il arrive ce magnifique trailer.