Stellar Blade 2 sera bien auto-édité, et proposera ses premières informations dans l'année
Dans son dernier rapport financier, la société coréenne Shift Up avait quelques déclarations à faire, à commencer par son intention de se débarrasser désormais des mécènes (genre PlayStation) pour s'ouvrir totalement à l'auto-édition, donc aussi bien pour l'avenir de Stellar Blade qu'en devenant eux-mêmes éditeurs, notamment du prochain projet de Shinji Mikami dans le tout frais studio Unbound.
En outre :
- Stellar Blade 2 livrera ses premières informations cette année.
- Les objectifs de ventes sont déjà plus élevés que pour le premier.
- Project Spirits (nouveau gacha game, tous supports) sera également dévoilé en 2026.
- Ce dernier reste maintenu en collaboration avec Tencent.
- Apprenons en bonus que Unbound est actuellement constitué d'environ 60 têtes.
publié le 11/05/2026 à 10:42 par Gamekyo
Merci Sony pour le decollage mais on continue le vol sans vous....
Ceci dit, ils ont raison s'ils veulent maximiser le potentiel de Stellar Blade 2 il faut devenir un vrai éditeur tier sinon ça sera bcp plus compliqué.
Sony n'est ni propriétaire du studio ni de la licence, c'est pas super bien joué de leur part...
bateman avec l'IA ça va leur couter le prix d'un kebab
Plus serieusement, vu le succes de Stellar Blade, ils trouveront des solutions s'ils le souhaitent avec ou sans Sony.
Ils ne sont pas les premiers, ils ne seront pas les derniers.
Ah et adieu la VF.
Et ce serait dommage de se passer du PC, vu que le jeu cartonne sur ce support.
ça on en sait un peu rien en fait.
ça se trouve c'est Sony qui a flairé le potentiel du titre et y a mis des billes contre l'exclusivité console
Je fais partie des rares joueurs qui prennent autant de plaisir depuis 35 ans de gaming et cette année est partie pour être incroyable. Entre requiem,pragmata,Saros,Onimusha,phantom blade,Wolverine et peut être Gta 6, on est vraiment bien servi.
Après évidement le jeu a plu a Sony, sinon ils ne l'auraient pas financé.