Stellar Blade 2 sera bien auto-édité, et proposera ses premières informations dans l'année Stellar Blade 2 sera bien auto-édité, et proposera ses premières informations dans l'année

Dans son dernier rapport financier, la société coréenne Shift Up avait quelques déclarations à faire, à commencer par son intention de se débarrasser désormais des mécènes (genre PlayStation) pour s'ouvrir totalement à l'auto-édition, donc aussi bien pour l'avenir de Stellar Blade qu'en devenant eux-mêmes éditeurs, notamment du prochain projet de Shinji Mikami dans le tout frais studio Unbound.



En outre :



- Stellar Blade 2 livrera ses premières informations cette année.

- Les objectifs de ventes sont déjà plus élevés que pour le premier.

- Project Spirits (nouveau gacha game, tous supports) sera également dévoilé en 2026.

- Ce dernier reste maintenu en collaboration avec Tencent.

- Apprenons en bonus que Unbound est actuellement constitué d'environ 60 têtes.