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Stellar Blade 2 sera bien auto-édité, et proposera ses premières informations dans l'année
Dans son dernier rapport financier, la société coréenne Shift Up avait quelques déclarations à faire, à commencer par son intention de se débarrasser désormais des mécènes (genre PlayStation) pour s'ouvrir totalement à l'auto-édition, donc aussi bien pour l'avenir de Stellar Blade qu'en devenant eux-mêmes éditeurs, notamment du prochain projet de Shinji Mikami dans le tout frais studio Unbound.

En outre :

- Stellar Blade 2 livrera ses premières informations cette année.
- Les objectifs de ventes sont déjà plus élevés que pour le premier.
- Project Spirits (nouveau gacha game, tous supports) sera également dévoilé en 2026.
- Ce dernier reste maintenu en collaboration avec Tencent.
- Apprenons en bonus que Unbound est actuellement constitué d'environ 60 têtes.
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tripy73, pcverso, gasmok2
publié le 11/05/2026 à 10:42 par Gamekyo
commentaires (13)
ratchet publié le 11/05/2026 à 10:58
Ouais bah j’ai platiné le premier la semaine dernière et c’est une tuerie ! Donc vivement la suite bordel ça sera day-one cette fois
bateman publié le 11/05/2026 à 11:07
Comment ils vont faire pour ajouter les 22 langues dont 10 doublages ? C’était Sony qui était derrière ça.
51love publié le 11/05/2026 à 11:13
à commencer par son intention de se débarrasser désormais des mécènes (genre PlayStation) pour s'ouvrir totalement à l'auto-édition


Merci Sony pour le decollage mais on continue le vol sans vous....

Ceci dit, ils ont raison s'ils veulent maximiser le potentiel de Stellar Blade 2 il faut devenir un vrai éditeur tier sinon ça sera bcp plus compliqué.

- Les objectifs de ventes sont déjà plus élevés que pour le premier.


Sony n'est ni propriétaire du studio ni de la licence, c'est pas super bien joué de leur part...

bateman avec l'IA ça va leur couter le prix d'un kebab

Plus serieusement, vu le succes de Stellar Blade, ils trouveront des solutions s'ils le souhaitent avec ou sans Sony.
guiguif publié le 11/05/2026 à 11:37
Coup classique, on suce un constructeur pour avoir son pognon et un coup de projo pour ensuite on lui fait un doigt pour la suite si le jeu cartonne.
Ils ne sont pas les premiers, ils ne seront pas les derniers.
Ah et adieu la VF.
abookhouseboy publié le 11/05/2026 à 11:59
Bien, au moins ils subiront moins les tentatives de censure de Sony.
Et ce serait dommage de se passer du PC, vu que le jeu cartonne sur ce support.
apollokami publié le 11/05/2026 à 12:11
Plus de censure pour eux donc j'espère.
azerty publié le 11/05/2026 à 12:48
bateman faut arrêter de perdre du temps et du fric avec les doublages. Juste des sous-titres.
gasmok2 publié le 11/05/2026 à 12:58
guiguif
ça on en sait un peu rien en fait.
ça se trouve c'est Sony qui a flairé le potentiel du titre et y a mis des billes contre l'exclusivité console
soulfull publié le 11/05/2026 à 13:01
j'ai adoré le premier , terminé il ya quelque mois.

Je fais partie des rares joueurs qui prennent autant de plaisir depuis 35 ans de gaming et cette année est partie pour être incroyable. Entre requiem,pragmata,Saros,Onimusha,phantom blade,Wolverine et peut être Gta 6, on est vraiment bien servi.
guiguif publié le 11/05/2026 à 13:10
gasmok2 C'est bien Shift Up qui a approché Sony en premier, ya eu assez d'articles en parlant.
Après évidement le jeu a plu a Sony, sinon ils ne l'auraient pas financé.
piratees publié le 11/05/2026 à 13:49
fait chier plus de VF du coup
masharu publié le 11/05/2026 à 14:44
Ma seule concerne c'est au sujet de l'édition physique du prochaine jeu important.
brook1 publié le 11/05/2026 à 15:47
J'espère pour eux qu'ils vont pas se planter parce que je trouve qu'ils se précipitent avec leur histoire d'autonomie. Beaucoup de studios ont tenté la même chose et ça pas été glorieux, et pas sûr qu'un mécène vienne leur tendre la main si c’est un échec
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Stellar Blade
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Nom : Stellar Blade
Support : PC
Editeur : Shift Up
Développeur : Shift Up
Genre : action-RPG
Autres versions : Playstation 5
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