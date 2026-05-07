Strauss Zelnick regrette le silence autour de Bioshock depuis maintenant 13 ans Strauss Zelnick regrette le silence autour de Bioshock depuis maintenant 13 ans

Il y a 13 ans, Ken Levine sortait Bioshock Infinite, déception pour certains, haute satisfaction pour d'autres rien que par sa maîtrise scénaristique et son ambiance toujours aussi folle. Mais depuis, plus rien hormis des promesses d'intention et alors que Bioshock 4 est aujourd'hui sur la bonne voie (et heureusement 7 ans après son annonce…), le PDG de Take-Two Strauss Zelnick fait part de sa propre déception d'avoir laissé autant de temps dans l'ombre une telle franchise :



« Si vous me parlez de déception alors oui, je suis profondément déçu. Trouver le bon directeur créatif a été plus difficile que prévu et avec le recul, nous avons gaspillé énormément de temps et d'argent à explorer des pistes menant à des impasses. […] Mais c'est la nature même du divertissement. Dans ce genre de projet, il est impossible de prédire le résultat avant que tout ne commence à se mettre en place, et ça peut prendre du temps. »



Pour rappel, la direction globale est maintenant assurée Rod Fergusson (de même que la supervision du futur film Netflix), l'une des anciennes stars de Gears of War mais néanmoins pas inconnu à la licence : c'est lui-même en 2012 qui était intervenu en urgence sur le chantier Bioshock Infinite où Ken Levine s'arrachait les cheveux. Pas pour rien que ce dernier a ensuite fui les gros développements pour s'attarder sur Judas et son équipe bien plus réduite.