Tekken 8 : présentation/date de Kunimitsu + RDV le 24 mai pour un reveal

On reste un peu dans le domaine de la baston grâce au récent EVO Japan 2026 avec cette fois duet une présentation de Kunimitsu, première représentante de la Saison 3 qui débutera sous peu : dès le 27 mai pour ceux qui craqueront pour le Pass dédié, ou le 1er juin si vous souhaitez uniquement elle et pas les autres.Les autres justement, ce sera Bob (cet été), Roger Jr (en fin d'année) et pour début 2027 le dernier encore tenu secret, mais dont l'identité sera lâchée le 24 mai durant l'event Combo Breaker.