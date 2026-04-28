Final Fantasy VII Rebirth : la démo jouable disponible sur Xbox Series et Nintendo Switch 2
Square Enix annonce le déploiement d'une démo jouable pour Final Fantasy VII Rebirth sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, avec transfert de sauvegarde vers la version complète attendue le 3 juin prochain.
Nous aurons après cela fait le tour de ce deuxième chapitre et l'éditeur aura ensuite le champ libre pour nous dévoiler (un jour) la troisième et éventuelle dernière partie.
Me semble pas qu'il y ait déjà eu une démo.
Tu confonds pas avec Remake ?
Rebirth, remake, mince c'est pareil
On pourra commencer à attendre des news concretes de la partie 3
En conclusion, on adore jouer à Final Fantasy VII Rebirth, mais alors côté histoire, ou plutôt de son rythme, c'est juste l'enfer.
Plus moche que le mode performance de la PS5 standard avec un framerate qui tiens pas les 30fps passé l'intro.
Je suis allé jusqu’à la séquence des crédits, les cailloux, buissons, feuillages pop dans tous les sens, c'est abusé, j'imagine pas plus tard dans les zones ouvertes.
C'est avec Capcom le meilleur soutien tiers de la console.