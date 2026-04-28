Final Fantasy VII Rebirth : la démo jouable disponible sur Xbox Series et Nintendo Switch 2

Square Enix annonce le déploiement d'une démo jouable poursur Xbox Series et Nintendo Switch 2, avec transfert de sauvegarde vers la version complète attendue le 3 juin prochain.Nous aurons après cela fait le tour de ce deuxième chapitre et l'éditeur aura ensuite le champ libre pour nous dévoiler (un jour) la troisième et éventuelle dernière partie.