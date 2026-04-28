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Final Fantasy VII Rebirth : la démo jouable disponible sur Xbox Series et Nintendo Switch 2
Square Enix annonce le déploiement d'une démo jouable pour Final Fantasy VII Rebirth sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, avec transfert de sauvegarde vers la version complète attendue le 3 juin prochain.

Nous aurons après cela fait le tour de ce deuxième chapitre et l'éditeur aura ensuite le champ libre pour nous dévoiler (un jour) la troisième et éventuelle dernière partie.

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junaldinho, link49
publié le 28/04/2026 à 09:08 par Gamekyo
commentaires (11)
junaldinho publié le 28/04/2026 à 09:17
Vivement la 3ème partie pour me lancer dedans.
kidicarus publié le 28/04/2026 à 09:25
Est ce une nouvelle démo pour la switch 2?
shanks publié le 28/04/2026 à 09:29
kidicarus
Me semble pas qu'il y ait déjà eu une démo.
Tu confonds pas avec Remake ?
shincloud publié le 28/04/2026 à 09:30
kidicarus Yes ^^
kidicarus publié le 28/04/2026 à 09:40
shanks tu as effectivement raison, je suis con.
Rebirth, remake, mince c'est pareil
suikoden publié le 28/04/2026 à 09:48
Oh ! Cool !!
ratchet publié le 28/04/2026 à 09:50
Mon jeu favori de la PS5 Je l’ai defoncer! Tellement hâte pour la suite bon sang (ça va pas tarder je pense)
fan2jeux publié le 28/04/2026 à 09:51
Allez dans 2 mois et on sera debarassé.
On pourra commencer à attendre des news concretes de la partie 3
aros publié le 28/04/2026 à 10:09
Cet opus est magique, mais le rythme de jeu est catastrophique. On passe sa vie à jouer, mais l'histoire avance pas. Jamais. Sinon par bribe, du genre : « Hé ! regardez, y'a un gars en manteau noir, suivons-le ! » Bref, c'est une putain de blague en terme de progression, quand dans le même temps, on t'enjoint à jouir d'un open-world qui est certes cool, avec des activités chouette et qui ont une utilité, etc., mais à côté de ça, si tu te laisses tenter, bah t'avances plus dans l'histoire, mais vraiment plus quoi. Le néant...

En conclusion, on adore jouer à Final Fantasy VII Rebirth, mais alors côté histoire, ou plutôt de son rythme, c'est juste l'enfer.
guiguif publié le 28/04/2026 à 10:12
Faut vraiment n'avoir que la SW2 pour se farcir cette version.
Plus moche que le mode performance de la PS5 standard avec un framerate qui tiens pas les 30fps passé l'intro.
Je suis allé jusqu’à la séquence des crédits, les cailloux, buissons, feuillages pop dans tous les sens, c'est abusé, j'imagine pas plus tard dans les zones ouvertes.
aeris251 publié le 28/04/2026 à 10:34
Square Enix fait un super boulot sur Switch 2.

C'est avec Capcom le meilleur soutien tiers de la console.
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Fiche descriptif
Final Fantasy VII Rebirth
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Nom : Final Fantasy VII Rebirth
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Playstation 5
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