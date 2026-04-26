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Clair Obscur : Expedition 33 souffle sa première bougie avec 8 millions de ventes
Il y a environ un an, le 24 avril 2025, Sandfall Interactive a mis une sérieuse claque au média avec son Clair Obscur : Expedition 33, ce RPG multi-récompensé parvenant à prouver qu'on pouvait encore faire du succès avec du tour-par-tour, de beaux graphismes, et garanti sans DLC alors que le prix était plus bas que la norme. Les gros éditeurs le déteste.

Et un an plus tard, nous voilà à 8 millions de ventes, soit tout de même 3 millions de plus sur les 6 derniers mois, et du coup la haute probabilité d'atteindre un jour la barre des 10 millions. On a déjà hâte de voir le prochain jeu de l'équipe mais… patience quoi.

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aeris974, adamjensen, tripy73, yamy, aozora78, eruroraito7, spartan1985, link49, kirk
publié le 26/04/2026 à 20:44 par Gamekyo
commentaires (11)
aeris974 publié le 26/04/2026 à 20:51
Square Enix doit etre vert de jalousie.

Il a communiqué aucun chiffre pour Rebirth et FF16 est bloqué a 3 millions de ventes depuis sa sortie (2023)
piratees publié le 26/04/2026 à 20:53
aeris454 c'est clair que SE lorgne sur les dev pour les embauché
altendorf publié le 26/04/2026 à 20:53
GG à eux ! J'espère qu'ils arriveront à maintenir le cap maintenant que le studio a une fanbase de malade. La pression sera forcément forte.
jenicris publié le 26/04/2026 à 20:59
Plutôt mérité
adamjensen publié le 26/04/2026 à 21:32
51love publié le 26/04/2026 à 21:43
Les gros éditeurs le déteste.


Tu m'étonnes :
- moins de 10 millions d'euro de budget
- tour par tour
- developpé en France
- beaucoup de debutants et de jeunes dans l'équipe

Je le sentais tellement pas ce projet...

mais aussi :
- pas de DLC payant, pas de micro-transaction
- prix de vente inférieur à la moyenne (et on en a pour notre argent)
- dispo partout day one (bon c'est devenu la norme)

le bilan :
- fera plus de 10 millions de ventes, les mecs s'ils recuperent 1€ par copie vendue ils rentrent dans leur frais
- l'un des jeux les plus apprécié par les joueurs de ces dernieres années
- et l'un des plus recompensé
- le jeu me manque, j'aimerais bien pouvoir le redécouvrir signe d'un jeu qui m'a marqué.

Une vraie leçon pour l'industrie et un des projets qui force le plus le respect de l'histoire du JV, facilement.

Bon courage pour la suite, ils feront certainement un jeu objectivement mieux, mais ça sera difficile d'obtenir à nouveau un tel capital sympathie et de proposer une experience qui restera autant dans les mémoires.
mooplol publié le 26/04/2026 à 21:47
aeris454 moi j'espère qu’ils feront une collaboration
akinen publié le 26/04/2026 à 21:59
Un rêve devenu réalité pour moi. Surement la plus belle mapmonde ever. J’en ai rêvé, ils l’ont fait
taiko publié le 26/04/2026 à 22:29
Du coup c'est sans les joueurs gamepass. On est à bien plus en joueurs.
kirk publié le 27/04/2026 à 04:47
GG ! Je me refais une run pour ses 1 an et il est toujours aussi génial.
tab publié le 27/04/2026 à 07:17
Complètement merité: le jeu est une pure merveille ! Un bien fou dans ce modèle qui ne jure que par un « cahier des charges » complètement obsolète des le depart
Gras
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Fiche descriptif
Clair Obscur : Expedition 33
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Nom : Clair Obscur : Expedition 33
Support : PC
Editeur : Kepler Interactive
Développeur : Sandfall Interactive
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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