Clair Obscur : Expedition 33 souffle sa première bougie avec 8 millions de ventes

Il y a environ un an, le 24 avril 2025, Sandfall Interactive a mis une sérieuse claque au média avec son, ce RPG multi-récompensé parvenant à prouver qu'on pouvait encore faire du succès avec du tour-par-tour, de beaux graphismes, et garanti sans DLC alors que le prix était plus bas que la norme. Les gros éditeurs le déteste.Et un an plus tard, nous voilà à 8 millions de ventes, soit tout de même 3 millions de plus sur les 6 derniers mois, et du coup la haute probabilité d'atteindre un jour la barre des 10 millions. On a déjà hâte de voir le prochain jeu de l'équipe mais… patience quoi.