Clair Obscur : Expedition 33 souffle sa première bougie avec 8 millions de ventes
Il y a environ un an, le 24 avril 2025, Sandfall Interactive a mis une sérieuse claque au média avec son Clair Obscur : Expedition 33, ce RPG multi-récompensé parvenant à prouver qu'on pouvait encore faire du succès avec du tour-par-tour, de beaux graphismes, et garanti sans DLC alors que le prix était plus bas que la norme. Les gros éditeurs le déteste.
Et un an plus tard, nous voilà à 8 millions de ventes, soit tout de même 3 millions de plus sur les 6 derniers mois, et du coup la haute probabilité d'atteindre un jour la barre des 10 millions. On a déjà hâte de voir le prochain jeu de l'équipe mais… patience quoi.
Il a communiqué aucun chiffre pour Rebirth et FF16 est bloqué a 3 millions de ventes depuis sa sortie (2023)
Tu m'étonnes :
- moins de 10 millions d'euro de budget
- tour par tour
- developpé en France
- beaucoup de debutants et de jeunes dans l'équipe
Je le sentais tellement pas ce projet...
mais aussi :
- pas de DLC payant, pas de micro-transaction
- prix de vente inférieur à la moyenne (et on en a pour notre argent)
- dispo partout day one (bon c'est devenu la norme)
le bilan :
- fera plus de 10 millions de ventes, les mecs s'ils recuperent 1€ par copie vendue ils rentrent dans leur frais
- l'un des jeux les plus apprécié par les joueurs de ces dernieres années
- et l'un des plus recompensé
- le jeu me manque, j'aimerais bien pouvoir le redécouvrir signe d'un jeu qui m'a marqué.
Une vraie leçon pour l'industrie et un des projets qui force le plus le respect de l'histoire du JV, facilement.
Bon courage pour la suite, ils feront certainement un jeu objectivement mieux, mais ça sera difficile d'obtenir à nouveau un tel capital sympathie et de proposer une experience qui restera autant dans les mémoires.