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Call of Duty : faute de neuf, davantage d'anciens épisodes arriveraient dans le Game Pass
On voit déjà quelques influenceurs objectifs titrer « Call of Duty finalement dans le Game Pass en 2026 ! » mais avant de vous faire avoir, cela ne concerne évidemment pas le prochain épisode mais les anciens.

PC Gamer a eu l'occasion d'interroger un ninja au sein d'Activision pour apprendre que le rythme de diffusion des anciens épisodes devrait s'accélérer cette année, et alors que se murmure justement une arrivée proche de Vanguard, voici la liste des épisodes encore indisponibles dans le service :

- Call of Duty
- Call of Duty 2
- Call of Duty : Big Red One
- Call of Duty 3
- Call of Duty : Modern Warfare (2007)
- Call of Duty : World At War
- Call of Duty : Modern Warfare 2 (2009)
- Call of Duty : Black Ops
- Call of Duty : Modern Warfare 3 (2011)
- Call of Duty : Black Ops 2
- Call of Duty : Ghosts
- Call of Duty : Advanced Warfare
- Call of Duty : Black Ops 3
- Call of Duty : Infinite Warfare
- Call of Duty : Vanguard
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publié le 23/04/2026 à 06:28 par Gamekyo
commentaires (6)
negan publié le 23/04/2026 à 07:24
Niquel pour faire une session de rattrapage solo
cyr publié le 23/04/2026 à 07:25
Les serveurs sont encore ouvert pour les parti en ligne des vieux call of?
rogeraf publié le 23/04/2026 à 07:59
La Blague ... ou mauvaise blague. Tous ces COD auraient du arriver des la fin de l'acquisition Acti Blizzard, pendant ce temps ce cher Spencer nous les a vendu plein pot. Heureusement que ca va etre réparé pour jouer a COD 3 en 2026
mrvince publié le 23/04/2026 à 08:32
Black ops... Les émotions. J'aimerais tellement une ressorti.
oreillesal publié le 23/04/2026 à 10:09
A savoir qu'il est impossible de créer un profil en ligne actuellement sur les épisodes Modern Warfare 1 et 2 originaux, World at War et Black ops 1.

Des jeux que l'on trouve aux alentours de 20 balles sur steam et dont seul le solo est accessible.

Il faut passer par une application tierce pour accéder au contenu en ligne.
stardustx publié le 23/04/2026 à 10:27
Ça va être compliqué pour big red one que ce soit sur xbox ou sur pc vu que c'est une exclu console non retro compatible (tout comme finest hour mais qui lui n'est pas listé)
Gras
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Fiche descriptif
Call of Duty : Vanguard
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Nom : Call of Duty : Vanguard
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Sledgehammer Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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