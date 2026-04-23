Call of Duty : faute de neuf, davantage d'anciens épisodes arriveraient dans le Game Pass Call of Duty : faute de neuf, davantage d'anciens épisodes arriveraient dans le Game Pass

On voit déjà quelques influenceurs objectifs titrer « Call of Duty finalement dans le Game Pass en 2026 ! » mais avant de vous faire avoir, cela ne concerne évidemment pas le prochain épisode mais les anciens.



PC Gamer a eu l'occasion d'interroger un ninja au sein d'Activision pour apprendre que le rythme de diffusion des anciens épisodes devrait s'accélérer cette année, et alors que se murmure justement une arrivée proche de Vanguard, voici la liste des épisodes encore indisponibles dans le service :



- Call of Duty

- Call of Duty 2

- Call of Duty : Big Red One

- Call of Duty 3

- Call of Duty : Modern Warfare (2007)

- Call of Duty : World At War

- Call of Duty : Modern Warfare 2 (2009)

- Call of Duty : Black Ops

- Call of Duty : Modern Warfare 3 (2011)

- Call of Duty : Black Ops 2

- Call of Duty : Ghosts

- Call of Duty : Advanced Warfare

- Call of Duty : Black Ops 3

- Call of Duty : Infinite Warfare

- Call of Duty : Vanguard