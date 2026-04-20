Cinéma : Elden Ring a aussi sa date Cinéma : Elden Ring a aussi sa date

Visiblement, l'adaptation cinématographique de Elden Ring de risque pas de tomber dans les tréfonds des projets oubliés tant les choses progressent rapidement, et A24 annonce déjà une date de sortie (le 3 mars 2028) avec Alex Garland à l'écriture comme à la réalisation. Pas de surprise sur ce choix vu que l'entreprise avait accordé toute sa confiance envers l'homme pour Civil War, le projet le plus coûteux de l'histoire de A24… jusqu'à Elden Ring justement dont les rumeurs parlent d'un budget au-delà des 100 millions de dollars, avec environ 3 mois de tournage.



Le casting :



- Kit Connor

- Ben Whishaw

- Cailee Spaeny

- Nick Offerman

- Tom Burke

- Havana Rose Liu

- Sonoya Mizuno

- Jonathan Pryce

- Ruby Cruz

- John Hodgkinson

- Jefferson Hall

- Emma Laird

- Peter Serafinowicz



Rappelons enfin que dans un tout autre style, une autre ambitieuse adaptation du domaine JV viendra squatter le calendrier des salles de 2028 : Call of Duty.