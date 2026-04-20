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Cinéma : Elden Ring a aussi sa date
Visiblement, l'adaptation cinématographique de Elden Ring de risque pas de tomber dans les tréfonds des projets oubliés tant les choses progressent rapidement, et A24 annonce déjà une date de sortie (le 3 mars 2028) avec Alex Garland à l'écriture comme à la réalisation. Pas de surprise sur ce choix vu que l'entreprise avait accordé toute sa confiance envers l'homme pour Civil War, le projet le plus coûteux de l'histoire de A24… jusqu'à Elden Ring justement dont les rumeurs parlent d'un budget au-delà des 100 millions de dollars, avec environ 3 mois de tournage.

Le casting :

- Kit Connor
- Ben Whishaw
- Cailee Spaeny
- Nick Offerman
- Tom Burke
- Havana Rose Liu
- Sonoya Mizuno
- Jonathan Pryce
- Ruby Cruz
- John Hodgkinson
- Jefferson Hall
- Emma Laird
- Peter Serafinowicz

Rappelons enfin que dans un tout autre style, une autre ambitieuse adaptation du domaine JV viendra squatter le calendrier des salles de 2028 : Call of Duty.
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mrponey
publié le 20/04/2026 à 13:34 par Gamekyo
commentaires (5)
xynot publié le 20/04/2026 à 13:38
Seulement 3 mois de tournage pour une sortie dans 2 ans ? La post-prod doit être colossale
playstation2008 publié le 20/04/2026 à 14:03
xynot 3 mois de tournages c'est colossale ! Et une fois en post prod, il y aura sûrement des reshoots ici et là pour faire en sorte que ça fonctionne
rogeraf publié le 20/04/2026 à 14:08
Rhooo, encore et encore . Ca va finir en cata tout ça
ratchet publié le 20/04/2026 à 14:12
xynot bah Elden Ring c’est beaucoup de post-prod effectivement
newtechnix publié le 20/04/2026 à 14:44
The Legend of Zelda la Light Fantasy mai 2027
The Hunt for Gollum la Fantasy décembre 2027
Elden Ring la Dark Fantasy mars 2028
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Fiche descriptif
Elden Ring
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Nom : Elden Ring
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : FromSoftware
Genre : action-RPG
Multijoueur : Coop & PVP
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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