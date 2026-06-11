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Crimson Desert passe encore un cap
Crimson Desert continue de tracer son chemin et vient d'atteindre les 6 millions de ventes, soit 1 million de plus depuis le 15 avril, donnant preuve d'un bon bouche-à-oreille pour ce titre qui n'a pas encore fini de faire parler de lui.

Il y a encore quelques jours, le titre accueillait en effet sa MAJ 1.10.00 avec des bébés Wyvernes et bébés coucous à faire évoluer pour servir de montures, mais également deux mini-jeux dont un flipper. Et oui, pourquoi pas.

Et d'ici la fin d'année :

- Amélioration de la narration pour le scénario et notamment tout ce qui entoure Kliff.
- Cross-save PC, PS5, Xbox.
- Du contenu inédit axé sur les combats.
- Damiane et Oongka vous encore bénéficier de nouvelles aptitudes.
- Améliorations d'activités annexes comme le commerce et l'agriculture.
- Les séquences Re-Blocus vont bénéficier de nouveaux ajouts avec davantage de récompenses et un système de défense face aux invasions.

Après cela ? Une énorme extension.

1
Qui a aimé ?
link49
publié le 11/06/2026 à 08:02 par Gamekyo
commentaires (24)
gaeon publié le 11/06/2026 à 08:14
Mais quel enfer, fait lancer le jeu en quelle année du coup ?
shido publié le 11/06/2026 à 08:21
gaeon sauf que le jeu est parfaitement jouable
malroth publié le 11/06/2026 à 08:23
Moi j'ai fini l'histoire principale à sa sortie et j'ai laissé le gros annexe de coté. Car je coptais deja refaire le jeu proprement plus tard

Et je sais exactement quand.

À la sortie de la grosse extension

Comme ça je peux l'enchainer direct. Je ne suis pas pressé
mattewlogan publié le 11/06/2026 à 08:23
gaeon je peux te dire que je regrette bien de l’avoir fait au départ
On ne m’y reprendra plus pour ce studio
djfab publié le 11/06/2026 à 08:43
Très bon jeu, j'approche de la fin. Excellent pour l'exploration, mais y a quand même quelques missions principales merdiques.
darkxehanort94 publié le 11/06/2026 à 09:05
gaeon 2077
metroidvania publié le 11/06/2026 à 09:19
mattewlogan ca se voyait dès le debut dès mises a jours qu'il fallait mettre le jeu de côté. Je préfère ça que d'attendre 1 année avant les mises à jours
sasquatsch publié le 11/06/2026 à 09:23
Et plusieurs millions de copies en plus pour la version gold incluant l'extension machin a prix réduit de 40€ pour tous ceux qui ont été patients
prisonmike publié le 11/06/2026 à 09:26
Le coeur du jeu est vraiment bon. Si vous aimez l'exploration, il est fait pour vous. Il est fait pour moi, mais beaucoup trop de problèmes technique ont fait que j'ai arrêté. Les arbres, rochers, PNJ, plantes, etc qui popent toute les 2 secondes à 2 mètres du personnage. Les textures baveuses, la mauvaise gestion de la lumière. C'était trop pour moi, j'ai laissé tombé, ça casse totalement l'immersion.
brook1 publié le 11/06/2026 à 09:50
Je suis curieux de savoir le nombre de joueurs qui l'ont finie
magneto860 publié le 11/06/2026 à 10:01
Est-ce qu'on peut y construire des routes et des rails comme dans Death Stranding ? Ou bien ce sera dans la deuxième extension peut-être ?

Y a un jeu de flipper, mais est-ce qu'il y a un jeu de squats comme dans FF7R ? Ca manque peut-être au jeu.

Ah, et un circuit de courses de bateaux aussi.

zekk publié le 11/06/2026 à 10:17
shido
osiris67 publié le 11/06/2026 à 10:35
gaeon tellement ça
parrain59 publié le 11/06/2026 à 10:50
brook1 Sur Steam c'est 8% des joueurs
shambala93 publié le 11/06/2026 à 10:59
gaeon
Provocation, le jeu est parfaitement jouable et excellent ! Il l’était également y’a un mois.
brook1 publié le 11/06/2026 à 11:37
parrain59 C'est pas beaucoup à voir dans un an.
jenicris publié le 11/06/2026 à 11:38
Top
zanpa publié le 11/06/2026 à 11:52
Pas eu la force de continuer après le chapitre 8 … Trop de quêtes MMO tier … par contre sur PC en full ultra avec le RT et RR c’est une dinguerie technique (même si les textures quand tu es proche sont pas folle)
shinz0 publié le 11/06/2026 à 11:53
Les dernières mise à jour sont agréables mais dispensables, le jeu est jouable sans problème
azerty publié le 11/06/2026 à 11:59
Quand les devs s'en tapent, ça râle et quand ça patch en écoutant la commu ça râle...la France
weik publié le 11/06/2026 à 12:10
J'attends perso la nouvelle version du RR avec le DLSS 4.5 en aout pour le commencer
gaeon publié le 11/06/2026 à 12:40
Désolé mais j'applaudirais pas des jeux comme ça qui demandent un gros investissement de la part du joueur (genre plus de 200 heures d'exploration) pour leur dire 2 ou 3 mois plus tard qu'ils ont amélioré l'histoire (mais WTF), les menus, la jouabilité, le bestiaire etc etc... c'est pas rendre service aux joueurs. C'était pas si compliqué de bêta testé le truc, d'en faire l'auto-critique et de le sortir 6 semaines plus tard. Le temps qui aura été nécessaire pour rendre le jeu bien meilleur si j'en crois ce que je lis ici depuis sa sortie.

Le story telling de : "regardez ont a écouté notre communauté et ont fait du rab pour vos beaux yeux... ça prend pas sur moi, ça prend pas sur un mec qui a joué à facilement à des cinquantaines de jeux magnifiques DAY ONE, zéro MAJ, zéro frustration pour les joueurs qui l'ont poncé à sa sortie.

Et in fine, j'en arrive effectivement a poser ce genre de questions (et c'est pas de la provocation). Quand dois je lancer le jeu pour avoir l'expérience optimale ? Que valent les tests qui ont été pondu à sa sortie aujourd'hui etc...

darkxehanort94 haha bien vu, mais au moins Cyberpunk me fait plus l'effet d'une équipe développement dépassée par leurs propres ambitions et qui ont vraiment galéré face à une deadline. Puis qui a ensuite beaucoup taffé sur son bébé.
mrvince publié le 11/06/2026 à 13:14
Je l'ai commencé mais j'ai vite arrêté au vus des MAJ énorme... Je le ferais a l'occaz une fois qu'il sera fini. Un jour peut être.
prisonmike publié le 11/06/2026 à 13:25
gaeon c'est exactement l'effet que me fait le jeu. Honnêtement c'est un extra-terrestre. A mon humble avis, le jeu est sortie alors qu'il était loin d'être terminé. Dans 99% des cas, un autre jeu (et la boîte) se seraient fait détruire, mais là pour certains, à les écouter c'est le plus grand jeu de tout les temps qui, s'il n'a pas le GOTY, c'est une hérésie. Pour moi c'est justement le contraire, si il a le GOTY c'est une hérésie.

Oui, le suivi des devs est exemplaire, mais le jeu est juste pas fini. Ils ont misé sur un coup de poker. Et la main qu'ils ont eu était très bonne.
Gras
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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