Crimson Desert passe encore un cap

Crimson Desert
continue de tracer son chemin et vient d'atteindre les 6 millions de ventes, soit 1 million de plus depuis le 15 avril, donnant preuve d'un bon bouche-à-oreille pour ce titre qui n'a pas encore fini de faire parler de lui.
Il y a encore quelques jours, le titre accueillait en effet sa MAJ 1.10.00 avec des bébés Wyvernes et bébés coucous à faire évoluer pour servir de montures, mais également deux mini-jeux dont un flipper. Et oui, pourquoi pas.
Et d'ici la fin d'année :
- Amélioration de la narration pour le scénario et notamment tout ce qui entoure Kliff.
- Cross-save PC, PS5, Xbox.
- Du contenu inédit axé sur les combats.
- Damiane et Oongka vous encore bénéficier de nouvelles aptitudes.
- Améliorations d'activités annexes comme le commerce et l'agriculture.
- Les séquences Re-Blocus vont bénéficier de nouveaux ajouts avec davantage de récompenses et un système de défense face aux invasions.
Après cela ? Une énorme extension.
Et je sais exactement quand.
À la sortie de la grosse extension
Comme ça je peux l'enchainer direct. Je ne suis pas pressé
On ne m’y reprendra plus pour ce studio
Y a un jeu de flipper, mais est-ce qu'il y a un jeu de squats comme dans FF7R ? Ca manque peut-être au jeu.
Ah, et un circuit de courses de bateaux aussi.
Provocation, le jeu est parfaitement jouable et excellent ! Il l’était également y’a un mois.
Le story telling de : "regardez ont a écouté notre communauté et ont fait du rab pour vos beaux yeux... ça prend pas sur moi, ça prend pas sur un mec qui a joué à facilement à des cinquantaines de jeux magnifiques DAY ONE, zéro MAJ, zéro frustration pour les joueurs qui l'ont poncé à sa sortie.
Et in fine, j'en arrive effectivement a poser ce genre de questions (et c'est pas de la provocation). Quand dois je lancer le jeu pour avoir l'expérience optimale ? Que valent les tests qui ont été pondu à sa sortie aujourd'hui etc...
darkxehanort94 haha bien vu, mais au moins Cyberpunk me fait plus l'effet d'une équipe développement dépassée par leurs propres ambitions et qui ont vraiment galéré face à une deadline. Puis qui a ensuite beaucoup taffé sur son bébé.
Oui, le suivi des devs est exemplaire, mais le jeu est juste pas fini. Ils ont misé sur un coup de poker. Et la main qu'ils ont eu était très bonne.