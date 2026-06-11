Crimson Desert passe encore un cap

continue de tracer son chemin et vient d'atteindre les 6 millions de ventes, soit 1 million de plus depuis le 15 avril, donnant preuve d'un bon bouche-à-oreille pour ce titre qui n'a pas encore fini de faire parler de lui.Il y a encore quelques jours, le titre accueillait en effet sa MAJ 1.10.00 avec des bébés Wyvernes et bébés coucous à faire évoluer pour servir de montures, mais également deux mini-jeux dont un flipper. Et oui, pourquoi pas.Et d'ici la fin d'année :- Amélioration de la narration pour le scénario et notamment tout ce qui entoure Kliff.- Cross-save PC, PS5, Xbox.- Du contenu inédit axé sur les combats.- Damiane et Oongka vous encore bénéficier de nouvelles aptitudes.- Améliorations d'activités annexes comme le commerce et l'agriculture.- Les séquences Re-Blocus vont bénéficier de nouveaux ajouts avec davantage de récompenses et un système de défense face aux invasions.Après cela ? Une énorme extension.